LASK – Zrinjski Mostar Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2023

Unser LASK - Zrinjski Mostar Tipp zum Europa League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Die Linzer werden den Underdog aus Bosnien und Herzegowina nicht unterschätzen und im Hinspiel siegreich sein.

Dass die Schwarz-Weißen in dieser Spielzeit Probleme an den Tag legen, wurde einmal mehr am vergangenen Matchday deutlich. Beim Underdog WSG Tirol stand trotz klarer Feldvorteile nur ein Remis zu Buche. Wesentlich stärker präsentierte sich HSK Zrinjski Mostar, das auf heimischem Boden gegen GOSK Gabela einen 3:1-Triumph vermeldete. Bester Mann auf dem Platz war Kapitän Nemanja Bilbija mit einem Doppelpack.

Gegen die Österreicher wird es für das international unbeschriebene Blatt aus der Stadt im Süden von Bosnien und Herzegowina sehr schwer. Alles andere als ein Sieg der Hausherren würde uns überraschen. NEObet stellt eine Quote von 1,54 in Aussicht.

Darum tippen wir bei LASK vs Zrinjski Mostar auf „Sieg LASK“:

Nur 2 der bisherigen 11 Europa-League-Heimspiele haben die Linzer verloren (8S, 1U).

Zrinjski mangelt es an internationaler Erfahrung.

LASK verfügt über einen hochwertigeren Kader und agiert zudem im Hinspiel vor heimischer Kulisse.

LASK vs Zrinjski Mostar Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich ein sehr deutliches Bild ab. Laut Wettanbieter-Einschätzung führt kein Weg an einem Erfolg der Gastgeber aus Linz vorbei. Dieser wird nämlich mit einer LASK Zrinjski Mostar Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,55 bewertet. Sportwetten-Fans, die hingegen den Außenseiter aus Mostar in der Favoritenrolle sehen, dürfen sich im Erfolgsfall auf einen mehr als 5,50-fachen Wetteinsatz freuen.

Die Wettanbieter gehen von drei oder mehr Toren aus und schätzen zudem beide Mannschaften für stark genug ein, um dem Konkurrenten mindestens ein Tor einzuschenken. Gerade als Tipp-Freund aus Deutschland bietet sich die Nutzung eines Wettanbieters ohne Steuer an, um das Maximale aus den LASK Zrinjski Mostar Wetten herauszuholen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs. Zrinjski Mostar Prognose: Schreiben die Bosnier Geschichte?

Im Vorjahr reichte es für die LASKler hinter Salzburg und Sturm Graz zum dritten Tabellenplatz und den direkten Einzug in die Playoffs zur Europa League. Seit zwei Jahren waren die Linzer nicht mehr in der Vorrunde der Euro-League vertreten. In der Raiffeisen Arena soll nun aber ein entscheidender Schritt in Richtung Vorrunde getätigt werden.

Inwiefern Trainer Thomas Sageder der richtige Mann für den Job ist, wird sich zeigen. Der 39-jährige Österreicher scheint aber bisweilen noch nicht angekommen und feierte im Oberhaus des österreichischen Fußballs nur einen Triumph in vier Begegnungen (2U, 1N). Da ist noch deutlich Luft nach oben, zumal der Vorjahres-Tabellendritte nach einem riesigen Umbruch derzeit nur auf Rang 6 anzutreffen ist.

Mit Keito Nakamura haben die Linzer ihren besten Offensivmann in der Sommerpause als Rekordtransfer für 12 Millionen Euro an Stade Reims verloren. Bisweilen hat sich noch kein passender Ersatz gefunden.

Als amtierender Meister startete Zrinjski Mostar einst in der Champions-League-Qualifikation. Nachdem die erste Runde gegen den armenischen Vertreter FC Urartu (1:0, 4:3 n. E.) knapp gemeistert wurde, zogen die Mannen aus Bosnien und Herzegowina in Runde zwei gegen Slovan Bratislava (0:1, 2:2) den Kürzeren.

LASK - Zrinjski Mostar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 1:1 WSG Tirol (Liga, A), 2:0 BW Linz (Liga, H), 0:2 Sturm Graz (Liga, A), 1:1 Rapid (Liga, H), 6:0 Röthis (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Zrinjski Mostar: 3:1 Gabela (Liga, H), 0:1 Breidablik (EL-Quali, A), 6:2 Breidablik (EL-Quali, H), 2:2 Slovan Bratislava (CL-Quali, A), 0:1 Slovan Bratislava (CL-Quali, H).

Letzte Spiele LASK vs. Zrinjski Mostar: -

Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte das Ticket für die Playoffs zur Gruppenphase der Europa League gelöst werden. Zu verdanken war dies einem starken 6:2 im Hinspiel gegen den isländischen Klub Breidablik. Somit konnte das 0:1 im Rückspiel den Einzug in die Playoffs nicht mehr verhindern.

Am vergangenen Sonntag absolvierten die Schützlinge von Trainer Krunoslav Rendulic das erste Ligaspiel und setzten sich gegen GOSK Gabela souverän mit 3:1 durch. Bereits in der vergangenen Saison war Kapitän Nemanja Bilbija mit 24 Toren der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen. Mit einem Doppelpack sorgte der 32-Jährige bereits am ersten Spieltag für Aufsehen.

Der von uns getestete Wettanbieter NEObet hält ein Weiterkommen der Bosnier für sehr unwahrscheinlich und legt eine Quote von 3,30 an den Tag.

Unser LASK – Zrinjski Mostar Tipp: Sieg LASK

Bereits vor dem Anpfiff sind die Rollen in dieser Paarung mehr als deutlich verteilt. Die Gastgeber aus Linz gehen als Anwärter auf den Sieg ins Rennen und werden nichts unversucht lassen.

Für einen Heimsieg spricht die größere internationale Erfahrung der LASKler und die höhere Qualität im Kader. Darüber hinaus fällt der Heimvorteil ebenfalls ins Gewicht.