Lazio Rom - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2024

Unser Lazio Rom - AC Milan Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2024 lautet: Unser Wett Tipp heute zielt auf Tore für beide Teams ab.

Am kommenden Dienstag muss Lazio Rom im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zu den Bayern und wird dort versuchen, den 1:0-Heimsieg aus dem Hinspiel über die Zeit zu bringen. Davor steht aber noch das schwere Heimspiel in der Serie A gegen AC Milan auf dem Programm. Gegen die Rossoneri hatten die Römer in der Vergangenheit nicht allzu viel zu melden. Allerdings reisen die Gäste auch mit einer Ergebniskrise in die Hauptstadt.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,79 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs AC Milan auf „Beide Teams treffen“:

Lazio Rom traf in den letzten 6 Pflichtspielen.

AC Milan traf in den letzten 22 Pflichtspielen.

In 8 der letzten 10 Pflichtspiele der Rossoneri gab es Treffer auf beiden Seiten.



Lazio Rom vs AC Milan Quoten Analyse:

Bei den Sportwetten-Anbietern gehen die Gäste aus Mailand als Favoriten ins Rennen. Von einer klaren Favoritenstellung kann man angesichts von Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf den Auswärtssieg allerdings auch nicht sprechen. Die Wettquoten für den Tipp auf die Laziali erreichen Höchstwerte bis 3,35.

Viele Treffer erwarten die Bookies in diesem Duell nicht. Bereits die Quoten für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ knacken die Marke von 2,00. Angesichts der letzten Ergebnisse der beiden Kontrahenten ist dies für uns jedenfalls eine Option und wer diesen Tipp im Rahmen einer Freiwette spielt, kann ohnehin nichts verlieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs AC Milan Prognose: Ausgeglichene Partie

Nach dem 1:0-Heimerfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen die Bayern musste Lazio schon dreimal in der Serie A ran. Die Bilanz aus einem Sieg bei zwei Pleiten ist ein wenig ernüchternd. Dabei lagen die Laziali sowohl bei der 1:2-Heimschlappe gegen Bologna als auch bei der letzten 1:2-Niederlage in Florenz jeweils mit 1:0 in Front.

Weiter zurückblickend erzielten die Römer in ihren letzten fünf Pflichtspielen jeweils das erste Tor der Partie. Zu Hause kassierten sie das letzte Mal im letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 einen Gegentreffer zum 0:1. In fünf der folgenden sechs Heim-Partien gingen sie immer mit 1:0 in Führung - ein Heimspiel endete torlos.

In den letzten fünf Serie-A-Begegnungen Lazios wechselten sich Niederlage und Sieg ab. Nach der Pleite bei der Fiorentina am vergangenen Wochenende müsste nach dem Gesetz der Serie nun also wieder ein Dreier folgen. So leicht ist es aber bekanntlich nicht. Das letzte Heimduell mit den Mailändern haben die Laziali allerdings klar mit 4:0 für sich entschieden.

Es war aber auch der einzige Sieg in den letzten sechs direkten Duellen. Alle anderen fünf Aufeinandertreffen in diesem Zeitraum gingen an die Rossoneri, von denen allerdings vier in Mailand stattfanden. Im heimischen Olimpico gewann Lazio zwei der letzten drei direkten Begegnungen und verlor nur zwei der letzten neun.

Lazio Rom - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:2 Fiorentina (A), 2:0 FC Turin (A), 1:2 Bologna (H), 1:0 Bayern (H), 3:1 Cagliari (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Atalanta (H), 2:3 Stade Rennes (A), 2:4 Monza (A), 3:0 Stade Rennes (H), 1:0 Neapel (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs AC Milan: 0:2 (A), 0:2 (A), 4:0 (H), 1:2 (H), 0:4 (A)



In den letzten drei direkten Duellen in Rom gingen die Gastgeber auch immer mit 1:0 in Führung. Davon ausgehend, dass beide Teams treffen und die Laziali auch in ihren aktuell letzten fünf Pflichtspielen immer das erste Tor machten, lässt sich über die Wette „Lazio erzielt das 1. Tor“ nachdenken.

Bei NEObet zum Beispiel wirft dieser Tipp eine Quote von derzeit 2,32 ab und mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung könnt ihr ihn völlig risikofrei anspielen. Die Mailänder reisen jedenfalls mit zwei Niederlagen und nur einem Remis aus ihren letzten drei Pflichtspielen in die Ewige Stadt.

Die beiden Pleiten gab es in der Fremde und zwar in der Serie A bei Monza (2:4) und im K.o-Playoff-Rückspiel der Europa League bei Stade Rennes (2:3), als Milan insgesamt sieben Gegentreffer kassierte. Weiter zurückblickend konnten die Rossoneri ihren Kasten in nur einem ihrer letzten elf Pflichtspiele in der Fremde sauber halten.

In neun dieser letzten elf Auswärtsbegegnungen kassierten die Mailänder mindestens zwei Gegentreffer. Zuletzt war das in vier Auswärtspartien in Folge der Fall. Mit im Schnitt 3,2 Treffern pro Match gehören Serie-A-Spiele Milans zu den torreichsten. Nur in den Begegnungen von Frosinone fallen im Schnitt etwas mehr Tore (3,4).

Unser Lazio Rom - AC Milan Tipp: „Beide Teams treffen“

Einen echten Favoriten können wir in diesem Duell nicht ausmachen. Am ehesten läuft die Partie für uns auf eine Punkteteilung hinaus, sodass auch Wetten auf die „Doppelte Chance 1X“ eine Überlegung wert sind. Allerdings gibt es dafür nur Quoten von höchstens 1,65. Wir entscheiden uns daher für die höher quotierte Torwette, da es allen voran in den Partien der Mailänder zuletzt viele Treffer gab und auch beide Seiten zum Torerfolg kamen. Milan selbst konnte in den letzten 22 Pflichtspielen immer mindestens ein Tor erzielen.