Lazio Rom – AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2024

Unser Lazio Rom - AS Rom Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 10.01.2024 lautet: Das „Derby della Capitale“ dürfte recht defensiv geführt werden. Unser Wett Tipp heute lässt auf eine ausgeglichene Angelegenheit schließen.

Lazio Rom erzielte in der Serie A drei Erfolgserlebnisse am Stück und schnuppert mittlerweile wieder am internationalen Geschäft. Im Pokal-Viertelfinale soll nun im Derby gegen den AS Rom ein weiterer Triumph resultieren.

Die Roma blickt im italienischen Oberhaus auf einen Erfolg in fünf Begegnungen (2U, 2N). Im Match gegen Lazio ist mit keinem weiteren Triumph zu rechnen.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten ab.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs AS Rom auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Lazio erzielte kürzlich 3 Siege am Stück und sammelte vor dem Derby gehörig Selbstvertrauen.

Mit nur einem Erfolg in 5 Liga-Paarungen kriselt es beim AS Rom derzeit gewaltig.

Lediglich 2 der jüngsten 10 direkten Duelle gingen aus Sicht von Lazio verloren (5S, 3U).

Lazio Rom vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Favoriten verläuft im „Derby della Capitale“ im Sand. Am Drei-Weg-Markt zeichnen sich sehr ausgeglichene Quoten ab. Siegwetten bringen den 2,60- bis 2,90-fachen Wetteinsatz mit sich. Durchaus erstaunlich, da die letzten zehn Derbys klare Vorteile für Lazio offenbarten (5S, 3U, 2N).

Neun der letzten zehn direkten Kräftemessen endeten mit weniger als 3,5 Toren. Auch diesmal rechnen die Bookies mit einem defensiv geführten Spiel und preisen den Markt „Mehr/weniger als 3,5 Tore“ dementsprechend ein. Interwetten hält neben starken Wettquoten für Neukunden auch einen zusätzlichen Interwetten Gutschein bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs. AS Rom Prognose: Finden die Gelb-Roten gegen den Stadt-Rivalen zurück in die Spur?

Lazio präsentierte sich jüngst in der Serie A auf der Höhe und holte drei Siege am Stück. Dabei wurden Empoli (2:0), Frosinone (3:1) und Udinese (2:1) niedergerungen. Fairerweise gilt es an dieser Stelle zu erwähnen, dass alle drei Konkurrenten im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt waren.

Die Adler gestalten ihre Begegnungen in erster Linie aus einer gut sortierten Defensive heraus und absolvierten mehr als 75 Prozent der Partien im Römer Olympiastadion mit weniger als 2,5 Toren. Die Abwehr hat allgemein nur sieben Gegentore auf heimischem Boden zugelassen.

Der siebenmalige Coppa- Italia-Sieger setzte sich in der ersten Runde des Pokals knapp mit 1:0 gegen Genua durch und hat sich dort nicht gerade mit Ruhm bekleckert, hielt aber zumindest hinten die Null.

Lazio Rom - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:1 Udinese (A), 3:1 Frosinone (H), 2:0 Empoli (A), 0:2 Inter Mailand (H), 0:2 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Atalanta (H), 2:1 Cremonese (H), 0:1 Juventus (A), 2:0 Neapel (H), 0:2 Bologna (A).

Letzte Spiele Lazio Rom vs. AS Rom: 0:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 0:3 (A), 3:2 (H).

Der AS Rom geht mit Trainer José Mourinho bereits in die dritte Spielzeit und konnte im Vorjahr durchaus überzeugen. Dabei standen die Wölfe im Endspiel der Europa League (2:5 n.E. vs. Sevilla) und landeten am Ende der Saison auf Rang 6. In dieser Spielzeit steht die Qualifikation für das internationale Geschäft jedoch in den Sternen.

Mit nur einem Sieg in den vergangenen fünf Liga-Ansetzungen zeichnete sich ein deutlicher Abwärtstrend ab. In erster Linie gegen Konkurrenten des vorderen Tabellenbereichs (Plätze 1 bis 7) legten die Wölfe große Probleme an den Tag und holten nur drei Punkte aus sieben Spielen (3U, 4N). An den vergangenen fünf Serie-A-Spieltagen standen weniger als 2,5 Tore zu Buche. Beinahe 75 Prozent der Liga-Partien brachten weniger als 3,5 Tore mit sich.

Bereits im Achtelfinale der Coppa Italia zeigte sich die Roma gegen Zweitligist Cremonese (2:1) nicht gerade von seiner besten Seite und konnte nur dank zwei später Treffer den Einzug ins Viertelfinale vermelden. Um das Maximum aus seinen Lazio Rom AS Rom Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung von Wettgutscheinen ohne Einzahlung anbieten. Auf diesem Weg trägt der Tipp-Freund zudem kein eigenes Risiko.

Unser Lazio Rom – AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Adler spielten zuletzt starken Fußball und gehen mit breiter Brust ins „Derby della Capitale“. Der Direktvergleich deutet auf die Weiß-Himmelblauen hin. Diese holten nämlich kürzlich im Derby zwei Siege und ein Remis. Lediglich zwei Tore brachten die vergangenen drei Aufeinandertreffen mit sich.

Unser Lazio Rom AS Rom Sportwetten Tipp lautet: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten.

Anzeige