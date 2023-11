Lazio Rom - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Lazio Rom - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.11.2022 lautet: In der Regel kührt sich der Gastgeber des Derby della Capitale nach 90 Minuten selbst zum Sieger. In unserem Wett Tipp heute können wir uns ein anderes Ergebnis vorstellen.

Beide Vereine aus der italienischen Hauptstadt hinken nach einem fehlerhaften Start in die neue Saison der Konkurrenz hinterher. Quasi im Gleichschritt haben beide Mannschaften zuletzt das Ruder herumgerissen und vier Siege aus den vergangenen sechs Liga-Partien eingefahren. Überraschenderweise steht die AS Roma unter der Anleitung von Jose Mourinho in dieser Spielzeit für großen Angriffsfußball. Nur Inter (2,5 Tore pro Spiel) und Neapel (2,2) haben mehr Treffer pro Partie erzielt als die Giallorossi.

Dementsprechend lautet unser Wett Tipp heute: „Sieg AS Rom“ mit einer Quote von 2,65 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs AS Rom auf „Sieg AS Rom“:

AS Rom erzielte bisher 2,0 Tore pro Spiel (3.).

AS Rom hat 16,6 erwartbare Tore erzielt (4.).

Lazio hat nur 13 Treffer nach 11 Saison-Spielen auf dem Konto.

Lazio Rom vs AS Rom Quoten Analyse:

Das Römer Derby ist bekanntermaßen von großer Leidenschaft und intensiven Zweikämpfen geprägt. Zuletzt endeten zwei Aufeinandertreffen in Folge mit einem 1:0-Sieg von Lazio. Als Gastgeber gehen die Adler mit Quoten bis 2,82 ins erneute Duell.

Der Ausgang eines Derbys hängt von vielen Faktoren ab, sodass sich eine Gratiswette ohne Einzahlung lohnen kann. Platziert ihr diese auf einen Sieg der Gäste, könnt ihr mit Quoten bis 2,62 rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs AS Rom Prognose: Mourinho baut auf seinen Angriff

Der AS Rom hat sich im Laufe der ersten Saison-Wochen mit einem neuen Stürmer verstärkt. Romelu Lukaku avancierte sofort zum besten Angreifer der Giallorossi und kann seine Leistungen mit sechs Saisontreffern belegen.

Erst am vergangenen Spieltag führte sein Treffer in der 96. Spielminute zum 2:1 Sieg des AS Rom über Lecce. Damit haben die Schützlinge von Jose Mourinho vier ihrer letzten fünf Ligaspiele für sich entschieden.

Gerade im Offensivbereich liegen zur Zeit die Stärken der Gäste. Die AS Roma hat mit 2,0 Toren pro Spiel die drittbeste Offensive der Serie A. Ein kurzer Blick auf die 16,6 erwartbaren Treffer genügt, um die Nachhaltigkeit dieser Anzahl zu erkennen.

Zusätzlich stabilisierte sich die Defensive in den vergangenen Wochen, sodass 11,0 erwartbare Gegentore wieder ein guter Wert sind (6.). Zumindest konnte die Mourinho-Elf in zwei der letzten fünf Liga-Partien auf ein Gegentor verzichten.

Lazio Rom - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 Bologna (A), 1:0 Florenz (H), 1:3 Feyenoord (A), 2:0 Sassuolo (A), 3:2 Atalanta (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Lecce (H), 0:1 Inter Mailand (A), 2:0 Slavia Prag (H), 1:0 Monza (H), 4:1 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. AS Rom: 1:0 (H), 1:0 (A), 0:3 (A), 3:2 (H), 0:2 (A).

Auf Seiten der Gastgeber ist die Defensive nicht das größte Problem. Lazio ist mit 12,0 erwartbaren Gegentoren nur etwas schwächer positioniert als der Rivale. Allerdings können die Adler diesen Wert nicht mit einer ansprechenden Offensive verknüpfen. Lazio erzielte in elf Ligaspielen nur 13 Treffer. Zuletzt wurde genau diese mangelhafte Torausbeute zum Problem. Am zehnten Spieltag stoppte die 0:1-Niederlage der Sarri-Elf in Bologna eine Serie von drei Serie-A-Siegen in Folge.

Während AS Rom mit 25 erspielten Großchancen den besten Wert der gesamten Liga vorweisen kann, hat sich Lazio Rom erst 14 dieser großen Möglichkeiten erarbeitet. Unweigerlich führt dies zu einem niedrigen xG-Wert von 13,1 (11.). Kombiniert ergibt sich aus diesen Zahlen die Möglichkeit, eine Wette auf „Sieg AS Rom ohne Gegentor“ zu setzen. Immerhin endeten fünf der letzten sechs Vergleiche mit einem Sieg ohne Gegentor. Interwetten hat für diese Wette eine Quote von 4,20 im Angebot. Sinnvoll ist eine Verbindung mit dem Interwetten Bonus Code .

Unser Lazio Rom - AS Rom Tipp: Sieg AS Rom

AS Rom hat eine deutlich stärkere Offensive auf dem Feld, während sich die jeweiligen Hintermannschaften in ihrer Qualität kaum unterscheiden. Das Derby bietet eine fantastische Möglichkeit, um für einen Sieg der Giallorossi eine hohe Quote von 2,65 einzufahren.