Lazio Rom - FC Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Lazio Rom - FC Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute kommt es zu einem spannenden Duell im Kampf um die begehrten Tabellenplätze, die zur Teilnahme an den internationalen Wettbewerben berechtigen. Wir sehen die Gäste aufgrund der starken Form leicht im Vorteil.

Die Bayern-Bezwinger aus Rom empfangen in einem wichtigen Spiel in der heimischen Liga ein hungriges Team aus Bologna. Beide Mannschaften konnten bisher vor allem durch eine stabile Defensive überzeugen, was uns zu unserer bevorzugten „DC X2 & Unter 3,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,93 bei Oddset bringt.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs FC Bologna auf „DC X2 & Unter 2,5 Tore“:

Bologna verlor keines der letzten vier Spiele.

Lazio gewann in den letzten 13 Partien kein Spiel gegen ein Top-10-Team der Liga.

Bologna verlor in dieser Saison erst vier Mal.



Lazio Rom vs FC Bologna Quoten Analyse:

Das Heimteam aus der italienischen Hauptstadt geht in den Augen der Buchmacher als leichter Favorit in die kommende Partie, was vermutlich auch an der starken Leistung unter der Woche gegen den deutschen Rekordmeister liegen dürfte. Die Quote für einen Heimsieg liegt jedenfalls bei durchschnittlich 2,25, während ein Sieg des Tabellenfünften mit einer Quote von 3,40 zu Buche steht.

Dass die Bookies nicht unbedingt ein offensives Feuerwerk erwarten, sieht man an der Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette, die mit 2,37 äußert hoch angesetzt wurde. Immerhin wurde diese Marke in vier der letzten sieben Duellen zwischen den beiden Teams überschritten.

Wer also auch in der kommenden Partie mit einigen Toren rechnet, könnte seinen Tipp einfach mit dem starken Oddset Sportwetten Bonus verbinden, um die Gewinnchancen zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs FC Bologna Prognose: Die defensive Mischung macht‘s!

Die Biancocelesti aus Rom spielen eine ordentliche Saison, was vor allem an dem guten Lauf in den letzten sieben Partien liegt, in dem fünf Siege und ein Remis erkämpft werden konnten. Fairerweise sollte hier erwähnt werden, dass alle Siege gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte erfolgten und das einzige Spiel in diesem Zeitraum gegen eine Top-5 Mannschaft deutlich mit 1:3 verloren ging.

Im Schnitt fallen in den Spielen der Adler in dieser Saison 2,2 Tore, was vor allem an einer stabilen Defensive liegt. Mit 24 Gegentreffern stellt Lazio Rom die sechstbeste Verteidigung der Serie A. Vor heimischem Publikum musste das Team von Trainer Maurizio Sarri in elf Spielen erst sieben Gegentore hinnehmen.

Einen noch stabilen Defensivverbund können die Herausforderer aus Bologna aufweisen. Im Schnitt fingen sich die „Rossoblu“ nur 0,9 Gegentore pro Partie ein, was Platz vier im Ligavergleich bedeutet. Auf der Gegenseite könnte es zwar noch etwas besser laufen, mit 35 erzielten Treffern belegen die Windhunde aus der emilianischen Hauptstadt immerhin noch den siebten Platz im Offensiv Rating der Serie A.

Auswärts konnte Bologna in elf Spielen erst einen einzigen Sieg feiern und kommt schon auf sieben Remis bei drei Niederlagen. Bester Scorer des FC Bologna in dieser Saison ist Ex-Bayern Spieler Joshua Zirkzee, der auf acht Tore und vier Torvorlagen kommt.

Lazio Rom - FC Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Bayern (H), 3:1 Cagliari (A), 1:3 Bergamo (A), 0:0 Neapel (H), 0:3 Inter Mailand (A).

Letzte 5 Spiele FC Bologna: 2:0 Florenz (H), 4:0 Lecce (H), 4:2 Sassuolo (H), 2:2 AC Mailand (A), 1:2 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. FC Bologna: 0:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 3:0 (H).



Die Rossoblu belegen mit 42 Punkten den fünften Platz der Tabelle und können einen Vorsprung von fünf Punkten gegenüber dem kommenden Gegner aus Rom aufweisen. Dieser liegt hinter Stadtrivale AS Roma momentan auf dem siebten Rang der Serie A.

Insgesamt trafen die beiden Mannschaften schon 139-mal in einem Erstligaspiel aufeinander und weisen dabei eine sehr ausgewogene Bilanz auf. Lazio konnte 54 der Spiele gewinnen und hatte in 47 Spielen das Nachsehen. 38 Mal trennten sich die beiden Rivalen mit einem Remis.

Ein Ergebnis, das wir uns für die kommende Partie durchaus vorstellen können. In den letzten beiden Duellen zwischen Lazio und Bologna wurde insgesamt nur ein Treffer erzielt und Bologna verlor keines der Spiele.

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem Top-Wettanbieter für die spannende Serie-A-Partie sein, lest euch doch mal in Ruhe unseren Oddset Test durch und lasst euch von den Vorzügen des Buchmachers überzeugen.

Unser Lazio Rom - FC Bologna Tipp: DC X2 & Unter 3,5 Tore

In erst fünf der 24 Partien von Lazio wurden in dieser Saison mehr als drei Treffer erzielt, in den Spielen von Bologna war dies sogar nur vier Mal der Fall. Aufgrund der bisher schwachen Offensive der Biancocelesti erwarten wir auch im kommenden Match kein Feuerwerk und sehen die Gäste aus Bologna etwas im Vorteil, können uns jedoch auch sehr gut ein Remis vorstellen.