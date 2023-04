Lazio Rom - FC Turin Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Lazio Rom - FC Turin Tipp zum Serie A Spiel am 22.04.2023 lautet: Maurizio Sarri und seine Mannschaft haben einen grandiosen Lauf und den besten Punkteschnitt der vergangenen acht Spieltage. Ein Sieg gegen Turin wäre der fünfte Dreier in Folge.

Eine hervorragende Rückrunde und durchschnittlich 2,75 Punkte über die vergangenen acht Spieltage führten die Adler auf den zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Piemont warten seit vier Partien auf einen Dreier. Wir setzen auf einen Sieg der formstarken Gastgeber. Bwin sorgt für eine attraktive Quote von 1,88.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs FC Turin auf „Sieg Lazio Rom“:

Lazio Rom vs FC Turin Quoten Analyse:

Die Adler spielen eine sensationelle zweite Saisonhälfte. Ihre Defensive ist herausragend und ließ in elf Spielen der Rückrunde nur fünf Gegentreffer zu. Kann die Sarri-Elf den fünften Sieg in Serie feiern, liegen Quoten zwischen 1,83 und 1,90 zum Abholen bereit.

Eine ausgesprochen gute Quote für eine formstarke Mannschaft im eigenen Stadion. Möglicherweise verhindern die vier Unentschieden der vorherigen vier Aufeinandertreffen geringere Quoten. Gebt ihr eine Wette auf einen Auswärtssieg ab, findet ihr Wettquoten zwischen 4,20 und 4,50, die ihr mit Gratiswetten und Freebets anvisieren könnt.

Lazio Rom vs FC Turin Prognose: „Ein gutes Gesamtpaket“

Ivan Provedel fischte in elf Spielen der zweiten Saisonhälfte erst fünf Bälle aus dem eigenen Kasten. Ohne Zweifel steht dieser Wert für die beste Abwehr der Rückrunde. Sogar über die gesamte Saison betrachtet, stellt Lazio mit 20 Gegentoren die beste Verteidigung der Serie A. In unglaublichen 18 Spielen verhinderten die Adler ein Gegentor.

Neben der vereinten Arbeit gegen den Ball profitiert der Tabellenzweite von seinem Spielstil in Ballbesitz. Nur Neapel hat mehr Ballbesitz-Phasen mit über zehn Pässen fabriziert. Sergej Milinkovic-Savic ist der Maestro der Römer und legte bereits acht Treffer auf.

Lazio Rom - FC Turin Statistik & Bilanz:

Die Stiere aus Turin rangen den Adlern zuletzt vier Unentschieden in Folge ab. Gleichzeitig wartet die Mannschaft von Ivan Juric seit sieben Vergleichen auf einen Erfolg gegen Lazio. Vor den vier Punkteteilungen gingen die Granatroten in drei Spielen in Folge als Verlierer vom Feld.