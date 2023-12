Lazio Rom - Frosinone Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2023

Unser Lazio Rom - Frosinone Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2023 lautet: Die Gastgeber aus Rom empfangen den Aufsteiger aus Frosinone zum Duell im Olympiastadion der Hauptstadt. Wir sehen Lazio aufgrund der defensiven Schwächen der Gäste in unserem Wett Tipp heute leicht im Vorteil.

Im Mittelfeld-Duell der italienischen Tabelle könnte Lazio mit einem Sieg den Anschluss an die internationalen Plätze wiederherstellen. Frosinone hingegen könnte die drei Punkte gut gebrauchen, um etwas mehr Abstand zum Tabellenkeller herzustellen.

Aufgrund der eklatanten Auswärtsschwäche der Aufsteiger und der defensiven Stabilität der Römer entscheiden wir uns aber für eine „Lazio gewinnt & Unter 3,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Frosinone auf „Lazio gewinnt & Unter 3,5 Tore“:

Frosinone konnte keines der ersten acht Auswärtsspiele gewinnen und verlor dabei sechsmal.

Lazio Rom ging in vier der letzten sechs Heimspiele als Sieger vom Feld.

In den Heimspielen von Lazio Rom fallen in dieser Saison im Schnitt 1,75 Tore.

Lazio Rom vs Frosinone Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Rom werden von den Buchmachern als Favorit im kommenden Duell mit Frosinone gesehen. So steht auf dem Drei-Wege-Markt eine Siegquote für Lazio in Höhe von 1,70 zu Buche. Der erste Auswärtssieg der Aufsteiger aus Frosinone wird hingegen mit einer Quote von 5,00 als recht unwahrscheinlich betrachtet.

Es wird indes kein Spiel mit vielen Toren erwartet. Die Quote auf eine „Unter 2,5 Tore“-Wette liegt mit 1,80 etwas niedriger als auf eine „Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,95. Übrigens hat der von uns für diesen Tipp favorisierte Wettanbieter auch immer wieder tolle Angebote für euch parat, wie zum Beispiel den aktuellen Interwetten Gutschein Code.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio vs Frosinone Prognose: Kann Lazio den Anschluss an die Spitze wiederherstellen?

Mit 24 Punkten aus den ersten 17 Partien steht Lazio Rom momentan auf dem neunten Platz der Tabelle, was sicherlich etwas enttäuschend für die Anhänger des Tabellenzweiten aus der Vorsaison sein dürfte. Eine starke Offensive mit nur 18 Gegentreffern steht einer schwachen Offensive mit ebenfalls 18 Toren gegenüber, sodass die Römer eine ausgeglichene Torbilanz aufweisen können. Dass Lazio mit diesem Torverhältnis immerhin sieben Siege einfahren konnte, zeugt von der mitunter effizienten Spielweise.

Bester Torschütze des Hauptstadtklubs in dieser Saison ist Ciro Immobile mit nur vier Treffern, während Rechtsaußen Felipe Anderson mit fünf Vorlagen die meisten Assists beisteuern konnte. Im Offensivspiel hapert es oft an der Präzision. So steht Lazio mit einer Flankengenauigkeit von nur 19 Prozent auf dem vorletzten Rang im Ligavergleich.

Die Aufsteiger aus Frosinone starteten stark in die aktuelle Spielzeit und verloren nur eins der ersten sechs Spiele, bei zwei Siegen und drei Remis. Seitdem musste das Team aus Mittelitalien jedoch einige Federn lassen und verlor sieben der folgenden elf Partien. Mit 19 Punkten steht Frosinone im Moment auf dem vierzehnten Platz der Tabelle und hat noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Mit 28 Gegentreffern stellen die Mannen von Trainer Eusebio di Francesco die fünftschwächste Defensive der gesamten Liga. Bei nur 21 erzielten Toren entsteht somit ein negatives Torverhältnis von -6. In den bisherigen Gastspielen des Aufsteigers konnten erst sieben Tore erzielt werden bei 16 Gegentreffern.

Lazio Rom - Frosinone Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:0 Empoli (A), 0:2 Inter Mailand (H), 0:2 Atl. Madrid (A), 1:1 Verona (A), 1:0 Genua (H)

Letzte 5 Spiele Frosinone: 1:2 Juventus (H), 4:0 Neapel (A), 1:2 Lecce (A), 0:0 FC Turin (H), 1:3 AC Mailand (A)

Letzte 4 Spiele Lazio Rom vs. Frosinone: 1:0 (A), 1:0 (H), 0:0 (A), 2:0 (H)

In den Pokalwettbewerben läuft es für Lazio schon deutlich runder. Mit drei Siegen und einem Remis konnten sich die Adler in der Gruppe E der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase durchsetzen und stehen somit im Achtelfinale, in dem der deutsche Rekordmeister aus München wartet. Auch in der Coppa Italia gelang im ersten Spiel ein Sieg gegen Genua.

Frosinone musste schon drei Mal im italienischen Pokal antreten und konnte alle Spiele gewinnen. Zuletzt demontierte man den amtierenden Meister aus Neapel mit einem beeindruckenden 4:0 Kantersieg.

Der direkte Vergleich der beiden Teams ist mäßig aussagekräftig. Vier mal spielten Lazio Rom und Frosinone bisher gegeneinander, zuletzt in der Saison 18/19 der Serie A. Drei der vier Partien konnte Lazio für sich entscheiden, dabei gewannen die Blau-Weißen jeweils zu Null. Die vierte Partie endete in einem torlosen Remis.

Wer an den ersten Sieg der Aufsteiger gegen den Favoriten aus Rom glaubt, könnte für einen Risiko-Tipp auf den Außenseiter eine der vielen Angebote im Bereich der Freiwetten verwenden, um das Risiko möglichst klein zu halten.

Unser Lazio Rom - Frosinone Tipp: Lazio gewinnt & Unter 3,5 Tore

Lazio Rom konnte bisher vier der acht Heimspiele gewinnen und musste vor heimischem Publikum insgesamt erst sechs Gegentreffer hinnehmen. Frosinone hingegen konnte erst sieben Treffer in der Fremde erzielen und wird auch gegen die kompakte Defensive der Römer Schwierigkeiten bekommen, gute Torchancen herauszuarbeiten. Wir erwarten einen knappen Sieg der Hauptstädter mit nicht allzu vielen Toren im Spiel.