Lazio Rom – Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten|17.12.23

Unser Lazio Rom - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.12.2023 lautet: Die Nerazzurri sind das auswärtsstärkste Team der Serie A. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass der Spitzenreiter die Auswärtsstärke auch gegen Lazio zeigt.

Lazio Rom befindet sich im Formtief und wusste kürzlich nicht zu überzeugen. Nur eines der vergangenen fünf Serie-A-Duelle wurde siegreich gestaltet. Wesentlich stärker präsentierte sich hingegen der Tabellen-Primus Inter Mailand. Die Nerazzurri sind auf nationaler Ebene seit neun Spieltagen ungeschlagen (7S, 2U).

Als Wett Tipp heute empfiehlt sich “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,35 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Inter Mailand auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Lazio Rom traf in 5 der jüngsten 6 Serie-A-Heimspiele.



Inter fungiert als bestes Auswärtsteam in der Serie A und ist nach wie vor ungeschlagen (6S, 1U).



Die Nerazzurri liegen in der Tabelle 9 Plätze vor den Römern und spielen eine deutlich bessere Saison.



Lazio Rom vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Mittels der Quoten am klassischen Markt “1x2″ lassen sich die Gäste aus der Lombardei als Anwärter auf drei Punkte erkennen. Ein Umstand, der anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,73 untermauert wird. Wer hingegen die Gastgeber aus Rom in der Pflicht sieht, darf sich in der Bet3000 Sportwetten App über den 4,8-fachen Wetteinsatz freuen.

Sechs der vergangenen sieben Aufeinandertreffen im Römer Olympiastadion endeten mit Toren auf beiden Seiten. Beim erneuten Kräftemessen gehen die Buchmacher nicht zwingend von beiderseitigen Treffern aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs. Inter Mailand Prognose: Verpasst Lazio dem Spitzenreiter einen Dämpfer?

Der amtierende Vizemeister hat in der aktuellen Spielzeit einen deutlichen Abwärtstrend zu verzeichnen. Von Tabellenplatz zwei am Ende der vergangenen Saison ist man aktuell mit Rang 10 weit entfernt und droht in dieser Spielzeit die Teilnahme am internationalen Geschäft gänzlich zu verpassen.

Mit nur einem Sieg an den vergangenen fünf Serie-A-Spieltagen sind die momentanen Leistungen als unterdurchschnittlich zu bewerten. Zumal die Konkurrenz bis auf den AS Rom mit Bologna, Salernitana und Hellas Verona alles andere als überragend gewesen ist.



Zumindest auf heimischem Boden sind die Adler seit sechs Spielen ungeschlagen (4S, 2U).

Die bisher einzige Heimniederlage kam beim 0:1 gegen Genua zustande. In fünf der vergangenen sechs Heimspiele stand ein eigener Treffer zu Buche.

Lazio Rom - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 Atletico Madrid (A), 1:1 Hellas Verona (A), 1:0 Genoa (H), 1:0 Cagliari (H), 2:0 Celtic (H).



Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:0 Real Sociedad (H), 4:0 Udinese (H), 3:0 Neapel (A), 3:3 Benfica (A), 1:1 Juventus Turin (A).



Letzte Spiele Lazio Rom vs. Inter Mailand: 1:3 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 3:1 (H), 1:3 (A).



Inter Mailand stellt in der Serie A das Maß aller Dinge dar und konnte selbst den italienischen Rekordmeister Juventus Turin hinter sich lassen. Sechs der letzten sieben Liga-Duelle brachten jeweils drei Punkte als Ertrag. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Verfolger aus Turin nur zwei Zähler. Im Falle einer Niederlage könnte somit der Platz an der Sonne hinfällig sein.

Auf einen weiteren Auswärtserfolg lässt jedoch die bisherige Bilanz der Nerazzurri in den Stadien des Gegners schließen. Sechs Siege und ein Remis gegen Juventus Turin machen beim Team und den Fans Lust auf mehr. Kein anderer Klub in der Serie A holte auf gegnerischem Terrain mehr Punkte als Inter.

Darüber hinaus stellen die Mannen von Trainer Simone Inzaghi die beste Offensive des italienischen Oberhauses im Fußball. Diese brachte sage und schreibe 37 Tore zustande. Lautaro Martinez ist mit 14 Toren der beste Angreifer der Serie A.

Um seine Lazio Rom Inter Mailand Wetten ortsungebunden zu spielen, bietet sich die Nutzung einer der zahlreichen Wett-Apps an.

Unser Lazio Rom – Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Weiß-Himmelblauen legten zuletzt Probleme an den Tag und gingen auch unter der Woche in der Champions League bei Atlético Madrid mit 0:2 leer aus. Aufgrund der momentanen Verfassung dürfte es im heimischen Olympiastadion gegen das auswärtsstärkste Team der Serie A sehr schwer werden. Inter, das in der Königsklasse nicht über ein torloses Remis gegen Real Sociedad hinauskam, wird nichts unversucht lassen, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt, trauen aber den Hausherren zumindest einen Treffer zu.