Lazio Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Lazio Rom - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.03.2024 lautet: Die Rückrunden-Tabelle zeigt beide Mannschaften gleichauf im Mittelfeld der Serie A. Für unseren Wett Tipp heute bedienen wir uns an einer Torwette.

Maurizio Sarri hat den Staffelstab bei Lazio Rom an Igor Tudor übergeben. Der Kroate übernimmt eine Mannschaft, die auf Rang 9 der Serie A abgerutscht ist. Zwischen dem Ende von Sarri und dem Neuanfang mit Tudor gab es ein Liga-Spiel unter Interims-Coach Giovanni Martusciello, das die Adler mit 3:2 gegen Frosinone gewannen. Juve ist in der zweiten Saisonhälfte abgestürzt und konnte nicht annähernd an die Resultate der Hinrunde anknüpfen. Bereits jetzt kassierte die Alte Dame elf Gegentore im zweiten Saison-Abschnitt.

Nach der gesamten Hinrunde waren es insgesamt nur zwölf. Für unseren Wett Tipp heute nehmen wir die Quote von 2,37 bei Betway auf „Über 2,5 Tore“ mit.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Juventus auf „Über 2,5 Tore“:

Die letzten 4 Liga-Duelle gingen allesamt in den Bereich von „Über 2,5 Toren“.

Durchschnittlich übertrafen die Spiele von beiden Mannschaften in der Rückrunde den Wert von 2,5 Toren pro Spiel (2,6).

Juve hat bereits jetzt in der Rückrunde nur ein Gegentor weniger kassiert (11) als in der kompletten Hinrunde (12).

Lazio Rom vs Juventus Quoten Analyse:

Wir haben Interwetten Erfahrungen nicht nur getestet, sondern uns auch die Wettquoten für dieses Duell am 30. Spieltag näher angeschaut. Lazio Rom ist mit Quoten von knapp über 3,00 der klare Außenseiter, selbst wenn Juve in der zweiten Saisonhälfte auf die gleiche Anzahl an Punkten kommt (13).

Die „Alte Dame“ liegt im Tableau der gesamten Spielzeit allerdings 16 Zähler vor den Adlern, sodass die Siegquoten bis 2,55 nicht von ungefähr kommen. Wir sollten aber nicht vergessen, dass Massimiliano Allegri und seine Mannschaft seit drei Auswärtsspielen sieglos sind.

Lazio Rom vs Juventus Prognose: Nur Mittelmaß in der Rückrunde

Die „Alte Dame“ hat ihren Platz als erster Verfolger von Tabellenführer Inter Mailand mittlerweile an den AC Milan abgetreten. Die Rückrunde läuft für Massimiliano Allegri und sein Team bisher nicht besser als jene von Lazio Rom, was nichts anderes bedeutet als Liga-Mittelmaß in der zweiten Saisonhälfte (13 Punkte).

Die größte Veränderung im Vergleich zur Hinrunde ist die verlorene Stabilität im Defensiv-Verbund der Turiner. Juve hat bereits jetzt elf Rückrunden-Gegentore kassiert. Nach der gesamten Hinrunde waren es nur zwölf.

In der Ferne ging der italienische Rekordmeister zuletzt zwei Mal in Folge mit Über 1,5 Gegentoren vom Feld. Tatenlos sah der eigene Angriff dabei nicht zu, sondern mischte munter mit. Das führte in drei der letzten vier Gastauftritte zu „Über 2,5 Toren“ im Spiel.

Durchschnittlich fielen in den Rückrunden-Begegnungen der „Alten Dame“ 2,6 Tore pro Partie, was knapp über dem Torschnitt der Auswärtsspiele liegt (2,5 Tore pro Auswärtsspiel).

Lazio Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 3:2 Frosinone (A), 1:2 Udinese (H), 0:3 Bayern (A), 0:1 AC Milan (H), 1:2 Florenz (A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 Genua (H), 2:2 Atalanta (H), 1:2 Neapel (A), 3:2 Frosinone (H), 2:2 Hellas Verona (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Juventus: 1:3 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 2:2 (A).

Lazio Rom hat unter Maurizio Sarri keinen Weg aus der Krise gefunden, sodass der ehemalige Trainer der Adler nach vier Niederlagen in Serie seinen Platz an der Seitenlinie geräumt hat.

Die Biancocelesti begannen ihre Post-Sarri-Ära mit einem untypisch torreichen Auftritt gegen Frosinone (3:2-Sieg). Vollkommen unbekannt ist das Gefühl von torreichen Partien in der Rückrunde nicht mehr. Im Schnitt fielen 2,6 Tore pro Rückrunden-Spiel der Römer.

Igor Tudor wird seine Amtszeit in Rom gegen den italienischen Rekordmeister beginnen. Die letzten vier Liga-Vergleiche der beiden Teams wurden mit Über 2,5 Toren im Spiel abgepfiffen. Für den kroatischen Mann an der Seitenlinie der Hausherren heißt das: Weiter an der eigenen Offensive arbeiten, ansonsten droht ein Fehlstart.

Beide Mannschaften haben im zweiten Saisonabschnitt Über 1,3 Tore pro Spieltag erzielt. Ebenso wie in den letzten beiden Aufeinandertreffen können wir uns ein Spiel mit „Beide Teams treffen“ gut vorstellen. Bei Betway ist dafür eine Quote von 2,00 spielbar.

Unser Lazio Rom - Juventus Tipp: Über 2,5 Tore

Sechs der vorangegangenen sieben Liga-Spieltage von Lazio Rom brachten eine Partie mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel in die Saison-Statistiken. Juve bekleckerte sich in den vergangenen Wochen nicht gerade mit Ruhm in der Defensive und kassierte in vier der vorangegangenen fünf Partien der Serie A Über 1,5 Gegentore.