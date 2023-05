Lazio Rom - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2023

Unser Lazio Rom - Lecce Tipp zum Serie A Spiel am 12.05.2023 lautet: An den letzten Spieltagen muss Lazio punkten, um einen Platz unter den Top 4 zu verteidigen. Schon am Freitag daheim gegen Lecce müssten drei Punkte drin sein.

Unter Coach Maurizio Sarri will Lazio Rom zurück in die Champions League. Nach dem 30. Spieltag standen die „Aquile“ auf dem zweiten Tabellenrang und hatten ein Polster von acht Punkten auf den fünften Platz. Doch mit drei Niederlagen aus den vergangenen vier Liga-Spielen gerät das Königsklassen-Ticket für die Hauptstädter wieder in Gefahr. Umso wichtiger ist das Heimspiel am Freitagabend daheim gegen Aufsteiger Lecce. Die Wettquoten schlagen sich recht deutlich auf die Seite der Gastgeber. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet365 die Wette „Sieg Lazio“.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Lecce auf „Sieg Lazio“:

Lazio ist das drittbeste Team der Rückrunde

Lecce hat die letzten 5 Gastspiele allesamt verloren

Die Salentini entschieden nur eines von 16 Gastspielen bei den „Aquile“ für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Lecce Quoten Analyse:

Lazio steht auf Rang 3 und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. Aufsteiger Lecce findet sich dagegen auf Platz 16 wieder und hat vier Zähler Polster auf die Abstiegszone.

So sind die Hausherren bei der Lazio Rom vs Lecce Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,70 aus Sicht der Bookies die Favoriten. Auf der Gegenseite schätzen die Online-Sportwetten-Anbieter einen Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 5,67 als eher unwahrscheinlich ein.

Lazio Rom vs Lecce Prognose: Kriegt Lazio die Kurve?

Seit Sommer 2021 wird Lazio von Coach Maurizio Sarri betreut. Der Neapolitaner führte die Römer in seiner ersten Saison auf einen guten fünften Platz. In dieser Spielzeit setzt sich die Entwicklung der „Aquile“ unter dem Trainer fort. Der 64-Jährige formte einen durchschnittlichen Kader zum potenziellen Vizemeister. Dabei ist Sarri etwas flexibler geworden. So hat Rom mit 26 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Serie A. Trotzdem konnte die Mannschaft die Offensiv-Leidenschaft ihres Coaches weiter verfolgen.

Bis zum 31. Spieltag war die Mannschaft acht Partien in Folge ohne Niederlage geblieben, bei sieben Siegen. Dann folgte ein überraschendes 0:1 daheim gegen den FC Turin. Danach setzte es weitere Pleiten in Mailand. Nach einem 1:3 bei Inter verlor man am Wochenende mit 0:2 bei AC Milan. Anfang Mai reichte es immerhin zu einem 2:0-Heimsieg gegen Sassuolo. Mit 31 Punkten ist Lazio das zweitbeste Auswärtsteam der ersten italienischen Liga.

Da sich Lecce nach dem letzten Aufstieg in der Saison 2019/20 nur ein Jahr in der Serie A halten konnte, will sich der Verein dieses Mal in der höchsten italienischen Spielklasse etablieren. Lange Zeit schienen die Salentini hier auf einem guten Weg. Nach dem 23. Spieltag hatte die Unione Sportiva stolze zehn Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Doch seitdem läuft es beim Verein aus Apulien nicht mehr rund. An den letzten elf Spieltagen kam nur noch ein Sieg zustande.

Das 0:1 daheim gegen Hellas Verona am Wochenende war die neunte Niederlage in diesem Zeitraum. Vor den eigenen Fans hat der Aufsteiger einige Probleme. In 17 Heimpartien reichte es nur zu drei Dreiern. Nur zwei Teams der Serie A haben weniger Punkte im heimischen Stadion gesammelt. In der Rückserie treffen die Männer von Coach Marco Baroni auch nicht mehr ins gegnerische Tor. Zehn Treffer aus 15 Partien der zweiten Saisonhälfte sind der Liga-Negativwert.

Lazio Rom - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 AC Milan (A), 2:0 Sassuolo (H), 1:3 Inter Mailand (A), 0:1 FC Turin (H), 3:0 Spezia Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:1 Hellas Verona (H), 1:2 Juventus (A), 1:0 Udinese (H), 0:2 AC Milan (A), 1:1 Sampdoria (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Lecce: 1:2 (A), 1:2 (A), 4:2 (H), 1:1 (H), 3:2 (A)

Nach 32 Aufeinandertreffen liegen die Römer in der Bilanz gegen die Salentini mit 18 Siegen zu acht Niederlagen vorne. Auf der einen Seite konnte Lazio nur eines der letzten vier Duelle gegen Lecce für sich entscheiden. Zu Gast bei den „Aquile“ gab es für die Giallorossi mit nur einem Dreier in 16 Gastspielen allerdings wenig zu holen. Diesen historischen Erfolg sicherte die US am 19. Spieltag der Saison 2010/11 mit einem 2:1.

Unser Lazio Rom - Lecce Tipp: Sieg Lazio

Lazio darf im Endspurt der Saison nicht mehr so viele Punkte liegen lassen, sonst geht das sicher geglaubte Champions-League-Ticket doch noch flöten. Gegen den formschwachen Aufsteiger Lecce spricht aber fast alles für einen Heimsieg. Für die „Salentini“ gab es bei den „Aquile“ bisher so gut wie nie etwas zu holen.