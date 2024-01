Lazio Rom - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Lazio Rom - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.01.2024 lautet: Auch Lecce kann die Laziali nicht bremsen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Heimsieg und einigen Toren aus.

Lazio Rom schwebt aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Erst am Mittwoch erreichten die Laziali das Halbfinale der Coppa Italia, da sie sich in der Runde der letzten Acht gegen niemand geringeren als Stadtrivale AS Rom durchsetzten. In der Serie A greifen sie nun die Champions-League-Plätze an. Dazu ist am Sonntag im Heimspiel gegen Lecce ein Sieg Pflicht. Gegen im bisherigen Saisonverlauf gern gesehene Gäste rechnen wir fest mit einem Heim-Dreier, bei dem es auch einige Treffer geben sollte.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Lecce auf „Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore“:

Lazio Rom hat die letzten 4 Pflichtspiele alle gewonnen.

Lecce ist in der laufenden Serie-A-Saison noch ohne Auswärtssieg.

In den letzten 11 direkten Duellen gab es immer mindestens 2 Tore.



Lazio Rom vs Lecce Quoten Analyse:

Der Bookie Winamax Deutschland sowie die anderen Buchmacher auf dem Wettmarkt favorisieren die Gastgeber aus der Ewigen Stadt recht deutlich. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,67. Im Gegenzug erhält man für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Gäste Wettquoten von bis zu 5,60.

Von Toren auf beiden Seiten gehen die Buchmacher nicht unbedingt aus. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ wirft Quoten über der Marke von 2,00 ab. Die Gegenwette liefert dagegen Werte um 1,67. Interessant sind die Quoten bei den Handicapwetten. Für einen Tipp auf einen Heimerfolg mit mindestens zwei Toren Vorsprung gibt es Wettquoten bis 3,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Lecce Prognose: Klare Vorteile bei den Laziali

Bei Lazio Rom dürfte die Stimmung seit dem späten Mittwochabend auf dem Siedepunkt sein. Im Viertelfinale der Coppa Italia bezwangen die Laziali in einem Match mit insgesamt drei Platzverweisen ab der fünften Minute der Nachspielzeit den Stadtrivalen AS Rom mit 1:0 und zogen ins Halbfinale des nationalen Pokalwettbewerbs ein.

Für die Biancocelesti war es gleichzeitig der vierte Pflichtspiel-Sieg in Folge. In der Serie A blieben sie zuletzt dreimal in Folge siegreich und verkürzten damit den Rückstand auf den Champions-League-Platz 4 auf nur noch drei Zähler. Selbst stehen sie im Moment noch auf Rang 7.

In jeder der letzten drei Liga-Partien konnten die Römer mindestens zwei eigene Tore erzielen. Insgesamt haben sie nach 19 Spieltagen erst 23 Treffer auf der Habenseite. Zu Hause kommt Lazio in dieser Serie-A-Saison bisher auf eine 5-2-2-Bilanz bei 11:7 Toren. Allerdings lohnt sich ein Blick auf die Heimspiele in allen Wettbewerben besonders.

Denn wettbewerbsübergreifend hat Lazio Rom nur eines der letzten 13 Pflichtspiele zu Hause verloren (9S, 3U). Das war ein 0:2 gegen Spitzenreiter Inter Mailand. Allein von den letzten elf Pflicht-Partien im heimischen Olimpico wurden neun gewonnen. In acht dieser letzten elf Heim-Begegnungen gab es noch nicht einmal ein Gegentor.

Lazio Rom - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 AS Rom (H), 2:1 Udinese (A), 3:1 Frosinone (H), 2:0 Empoli (A), 0:2 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:1 Cagliari (H), 0:1 Atalanta (A), 0:2 Inter Mailand (A), 2:1 Frosinone (H), 1:1 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Lecce: 1:2 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 1:2 (A), 4:2 (H)



Mit Lecce kommt nüchtern betrachtet ein guter Gegner, um den positiven Trend der vergangenen Wochen fortzusetzen. Seit dem 26. September 2023, also innerhalb der letzten fast vier Monate, haben die Giallorossi nur eines ihrer letzten 15 Pflichtspiele gewonnen und sieben verloren (7U). Den einzigen Dreier gab es beim knappen 2:1-Heimerfolg über Frosinone Mitte Dezember 2023, als der Siegtreffer erst in der 89. Minute fiel. Auswärts haben die Gäste in dieser Serie-A-Saison noch nicht einmal gewonnen (5U, 4N). In den bisherigen neun Liga-Auswärtsspielen gelangen ihnen erst acht eigene Tore.

Das alles befeuert Wetten auf einen Zu-Null-Erfolg Lazios oder auch Handicapwetten in Richtung der Römer. Die bereits angesprochene Wette „Sieg Lazio (HC 0:1)“ zu einer Quote von 3,05 lässt sich dabei mit dem Bet-at-home Sportwetten Bonus risikofrei platzieren. Allerdings darf eine Statistik dabei nicht unerwähnt bleiben. Seit vier direkten Duellen ist Lecce nämlich ungeschlagen. Drei der letzten vier direkten Aufeinandertreffen hat der Außenseiter gewonnen. Allerdings gab es alle drei Siege zu Hause. Im Hinspiel dieser Saison verlor Lazio trotz einer 1:0-Führung bis zur 85. Minute auswärts doch noch mit 1:2.

Unser Lazio Rom - Lecce Tipp: „Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore“

Nach vier sieglosen Duellen mit dem kommenden Gegner könnte für Lazio der Zeitpunkt kaum günstiger sein, um diese Negativserie zu beenden. Die Laziali haben die letzten vier Pflichtspiele gewonnen und treffen auf einen Kontrahenten, der in dieser Serie-A-Saison nicht nur auswärts noch sieglos ist, sondern auch überhaupt nur eines der letzten 15 Pflichtspiele für sich entscheiden konnte. Nachdem sich die Römer in der Liga zuletzt auch wieder etwas treffsicherer zeigten, sollte es hier auch mehr als nur einen Treffer zu sehen geben. Zudem hat dieses Duell ohnehin eine Tor-Garantie: In den letzten elf direkten Aufeinandertreffen gab es immer mindestens zwei Treffer zu sehen. In acht der letzten neun Begegnungen gab es sogar mindestens drei Tore.