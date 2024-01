Lazio Rom - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser Lazio Rom - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.01.2024 lautet: Lazio gehört in Italien seit geraumer Zeit zu den formstärksten Teams. Im Wett Tipp heute daheim gegen den amtierenden Meister dürfte mindestens ein weiterer Punkt hinzukommen.

SSC Neapel ist in dieser Saison nicht wiederzuerkennen. Immer wieder präsentiert sich der amtierende italienische Meister blutleer und ideenlos. Vor allem daheim tun sich die „Gli Azzurri“ schwer. 14 Punkte aus zehn Spielen reichen gerade mal für Rang 14 in der Heimtabelle. 25 Gegentreffer sind zudem der schwächste Wert in den Top 11 der Tabelle. Immerhin hat man trotz aller Probleme nur drei Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz. Doch am Sonntag wartet zu Gast bei Lazio Rom die nächste schwierige Aufgabe.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,63 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Neapel auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Lazio hat die letzten 4 Liga-Spiele alle gewonnen

Die Römer haben in dieser Saison nur 2 Heimpleiten kassiert

Napoli hat die letzten 3 Gastspiele in der Serie A allesamt verloren



Lazio Rom vs Neapel Quoten Analyse:

Schaut man bei der Lazio Rom vs Neapel Prognose der Buchmacher auf die Wettquoten, gehen die Hausherren mit einem leichten Vorteil ins Rennen. So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,29 belohnt.

Anhand der Formkurve und der jeweiligen Tabellenposition geht diese Einschätzung auch in Ordnung. Doch auch die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 3,41 aus Sicht der Sportwetten Anbieter sicher alles andere als chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Neapel Prognose: Die Römer setzen auf ihre Heimstärke

Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr, der besten Platzierung seit dem letzten Scudetto in der Saison 1999/2000, träumten die Fans in der Hauptstadt von einem weiteren Aufwärtstrend. Doch die Adler kamen nur recht holprig in die neue Spielzeit. Bis zum 8. Spieltag stand Lazio mit zehn Punkten (3S, 1U, 4N, 10:12 Tore) nur in der unteren Tabellenhälfte. Danach bekam Coach Maurizio Sarri aber vor allem die Abwehr besser in den Griff. In den jüngsten zwölf Partien kassierten die Römer nur noch acht Gegentreffer.

Zudem sieht die Bilanz mit sieben Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen (23 Punkte) deutlich besser aus. Nur drei Teams holten in diesem Zeitraum mehr Punkte. Mit dieser Serie kletterten die „Aquile“ auf Platz 6 der Tabelle. Auch der erste CL-Platz ist aktuell nur einen Zähler entfernt. In der Supercopa schied der Vizemeister gleich im Halbfinale mit 0:3 gegen Inter aus. Zuvor hatte man fünf Siege in Folge gefeiert, vier in der Liga und einen im Pokal.

Dass die Zeit nach dem Meistertitel 2022/23 für Neapel nicht einfach sein würde, war fast zu erwarten. Der Erfolg weckte Begehrlichkeiten. So ließen die Verantwortlichen wichtige Spieler und den Kader-Architekten ziehen, ohne für adäquaten Ersatz zu sorgen. Zudem tat man sich auch bei der Nachfolge von Meistercoach Luciano Spalletti sehr schwer. Schon Mitte November wurde sein Nachfolger Rudi Garcia entlassen. Doch auch Walter Mazzarri konnte keinen wirklichen Aufschwung herbeiführen.

Nach 20 Partien steht SSC schon bei sieben Niederlagen. In der Vorsaison gingen die Partenopei insgesamt nur viermal als Verlierer vom Platz. Aktuell weilen auch noch wichtige Spieler wie Stürmerstar Victor Osimhen oder Frank Anguissa beim Afrika Cup. Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge gewann Napoli immerhin das Derby daheim gegen Salernitana durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:1. In der Supercopa siegte man zunächst 3:0 gegen Florenz, verlor das Finale gegen Inter mit 0:1 durch ein Tor in der 91. Minute.

Lazio Rom - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:3 Inter (A), 1:0 US Lecce (H), 1:0 AS Rom (H), 2:1 Udinese (A), 3:1 Frosinone (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Inter (H), 3:0 AC Florenz (H), 2:1 US Salernitana (H), 0:3 FC Turin (A), 0:0 AC Monza (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Neapel: 2:1 (A), 1:0 (A), 1:2 (H), 1:2 (H), 0:4 (A)



Nach 150 Duellen liegt Neapel mit 59 Siegen zu 45 Niederlagen vorne. In Rom spricht die Bilanz aber mit 31 Erfolgen zu 21 Pleiten für Lazio. In den letzten vier Aufeinandertreffen nahm jeweils das Auswärtsteam alle drei Punkte mit nach Hause.

Von den jüngsten 15 Vergleichen konnten die Römer auch nur vier für sich entscheiden, bei elf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen der Adler wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt.

Setzt sich diese Tendenz am Sonntag fort, bekommt ihr dafür bei Buchmacher NEObet eine Quote von 2,04. Für einfaches und schnelles Wetten bei diesem Anbieter empfehlen wir euch die NEObet mobile App.

Unser Lazio Rom - Neapel Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

In der Tabelle liegt Lazio drei Plätze und zwei Punkte vor Neapel. Auch die Formkurve spricht mit vier Liga-Siegen in Folge für die Römer. SSC konnte dagegen nur eine der vergangenen vier Serie-A-Partien für sich entscheiden. Auswärts setzte es drei Pleiten in Serie. Da die Adler in dieser Saison mit sechs Siegen und nur zwei Niederlagen eine gute Heimbilanz haben, trauen wir den Gastgebern mindestens einen Punkt zu. Mit der guten Defensive der Hausherren im eigenen Stadion (nur 7 Gegentore) dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.