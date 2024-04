Lazio Rom - Salernitana Tipp, Prognose, Quoten 12.04.2024

Unser Lazio Rom - Salernitana Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.04.2024 lautet: Nach dem Hinspiel haben die Römer mit dem Schlusslicht noch eine Rechnung offen. Im Wett Tipp heute spricht alles für eine erfolgreiche Revanche.

Salernitana spielt in der Serie A eine historisch schlechte Saison. Seit dem 10. Spieltag leuchtet bei den „Granata“ die Rote Laterne. Der Rückstand aufs rettende Ufer wird immer größer. Zudem glückten an 31 Spieltagen bisher nur zwei Siege. Der erste Dreier kam erst am 13. Spieltag mit einem 2:1 daheim gegen Lazio Rom zustande. Am Freitag steht nun das Rückspiel zwischen beiden Teams in der Hauptstadt an und die „Biancocelesti“ haben noch eine Rechnung mit dem Schlusslicht offen.

Diese dürfte auch beglichen werden. So spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Intertops die Wette „Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Salernitana auf „Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore“:

Lazio steht in der Tabelle 12 Plätze und 31 Punkte vor dem Team aus Salerno.

Salernitana konnte in der gesamten Saison erst 2 Siege feiern.

Die Granata haben die schwächste Offensive und schlechteste Abwehr der Serie A.

Lazio Rom vs Salernitana Quoten Analyse:

Selbst wenn Lazio Rom keine wirklich tolle Saison spielt und zuletzt auch nicht wirklich formstark war, schlagen sich die besten Buchmacher bei der Lazio Rom vs Salernitana Prognose wenig überraschend deutlich auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal knapp über den Wert von 1,30. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste bei einigen Bookies den zehnfachen Wetteinsatz zurück.

Lazio Rom vs Salernitana Prognose: Punktet das Schlusslicht erneut gegen die Adler?

In Rom war Coach Maurizio Sarri Mitte März nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge zurückgetreten. Nachfolger Igor Tudor fügte sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen Juventus gleich mal gut in sein neues Amt ein. Doch der Trainer-Effekt verpuffte bei den Biancocelesti recht schnell. Im Pokal folgte eine 0:2-Pleite bei Juve. Am Samstag wurde das Stadtduell gegen die AS Roma mit 0:1 verloren. Mit einer aggressiven Spielweise stellten die Adler den Gegner zwar vor große Probleme, vor dem gegnerischen Tor war Lazio aber zu harmlos.

So steht die „Societa Sportiva“ aktuell nur auf Rang 8. Auf den ersten Champions-League-Rang hat man schon zwölf Punkte Rückstand. Nur die Teilnahme an der Conference League ist noch in Reichweite. In der Rückserie ist die Bilanz mit fünf Siegen und sechs Niederlagen leicht negativ. Problemzone bleibt die Offensive. 37 Treffer nach 31 Spieltagen sind der Negativwert in den Top 8 der Tabelle.

Der Ex-Dortmunder Paulo Sousa führte die Unione Sportiva Salernitana 1919 im Vorjahr zum Klassenerhalt. Das Polster der „Granata“ auf den ersten Abstiegsrang betrug am Ende elf Punkte. In dieser Saison läuft beim Verein aus Salerno allerdings nichts zusammen. Coach Sousa wurde Anfang Oktober entlassen. Doch auch die beiden Nachfolger Filippo Inzaghi und Fabio Liverani konnten das Ruder nicht herumreißen. Seit dem 19. März hat mit Stefano Colantuono nun schon der vierte Coach in dieser Spielzeit das Sagen.

Colantuono hatte die Mannschaft zuvor schon zwei Mal betreut, aber der Abstieg bleibt nur eine Frage der Zeit. Aus den letzten 13 Liga-Partien holte Salernitana gerade mal drei Punkte. 25 Gegentore bedeuten die schwächste Offensive, mit 64 Gegentreffern hat die Unione Sportiva auch die schwächste Abwehr der Liga. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt zwölf Punkte. Im Heimspiel am Freitag gegen Sassuolo konnte Salerno immerhin einen 0:2-Rückstand noch in ein 2:2 drehen.

Lazio Rom - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 AS Rom (A), 0:2 Juventus Turin (A), 1:0 Juventus Turin (H), 3:2 Frosinone (A), 1:2 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Salernitana: 2:2 Sassuolo (H), 0:3 Bologna (A), 0:1 Lecce (H), 2:4 Cagliari (A), 1:1 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Salernitana: 1:2 (A), 2:0 (A), 1:3 (H), 3:0 (A), 3:0 (H)

Beide Vereine trafen in der Serie A elf Mal aufeinander. Die Römer führen die Bilanz nur knapp mit sechs Siegen zu fünf Niederlagen an. Auch seit dem Wiederaufstieg von Salerno in der Saison 2021/22 hatten die Adler gegen die „Granata“ immer wieder Probleme.

Zwei der fünf Duelle gingen verloren. So entschied Salernitana, wie schon erwähnt, auch das Hinspiel in dieser Saison für sich. Lazio hatte zur Pause noch mit 1:0 geführt, kassierte aber im zweiten Durchgang zwei Treffer.

Unser Lazio Rom - Salernitana Tipp: Sieg Lazio Rom & Über 1,5 Tore

Auch unter dem neuen Coach Igor Tudor geht es bei Lazio nicht wirklich aufwärts. Zudem konnten die Römer nur eines der letzten fünf Serie-A-Heimspiele für sich entscheiden. Zum Glück ist am Freitag nur das abgeschlagene Schlusslicht zu Gast im Olympiastadion.

Hier wäre alles andere als ein Heimsieg der Biancocelesti eine große Überraschung. Wir rechnen somit mit einem Dreier der Hausherren und mit mindestens zwei Treffern in der Partie.