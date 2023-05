Lazio Rom - Sassuolo Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Lazio Rom - Sassuolo Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2023 lautet: Sassuolo wird auch im zehnten Gastspiel im Olimpico treffen, hält hinten selbst aber auch nicht die Null.

Die Meisterfrage in der Serie A ist eigentlich geklärt. Napoli braucht aus den letzten sechs Partien nur noch einen Punkt. Doch dahinter ist der Kampf um die Champions-League-Plätze extrem spannend. Das liegt unter anderem daran, dass Lazio Rom zuletzt so einige Federn ließ. Am Mittwoch empfangen die Laziali die Gäste von Sassuolo Calcio und wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,83 bei Chillybets.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Sassuolo auf „Beide treffen“

Lazio traf in 6 der letzten 7 Pflichtspiele.

Sassuolo traf in 7 von 8 Auswärtspartien in diesem Kalenderjahr.

In den letzten 6 Duellen in der Hauptstadt gab es Treffer auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Sassuolo Quoten Analyse:

Bei den besten Online-Buchmachern gehen die Hausherren als recht klarer Favorit an den Start. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Werte bis 1,72. Auf der anderen Seite kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste seinen Einsatz verfünffachen.

Die Wettquoten bei den beiden Torwetten „Beide treffen“ und „Over 2,5″ sind identisch. In beiden Fällen kann man Quoten bis 1,83 erhalten. Die jeweiligen Gegenwetten erreichen Werte bis 1,93.

Lazio Rom vs Sassuolo Prognose: Munteres Hin und Her

Bekommt Lazio Rom im Endspurt der Serie A weiche Knie? Vor den letzten beiden Spieltagen waren die Laziali klar auf Champions-League-Kurs und hatten als Zweiter acht Punkte Vorsprung auf Rang fünf. Zwei Spieltage später sind die Römer immer noch Zweiter, doch der Vorsprung ist erheblich geschrumpft.

Mittlerweile haben die Biancocelesti nur noch vier Punkte mehr als der Sechste AS Rom. Schuld daran sind zwei Niederlagen Lazios in Folge. Nach der überraschenden Heimpleite gegen den FC Turin (0:1) wurde auch die Partie bei Inter Mailand am vergangenen Wochenende verloren (1:3).

Zuvor hatten die Laziali vier Serie-A-Spiele in Folge gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert. Überhaupt waren die Römer vor diesen beiden Pleiten in acht Ligaspielen in Serie ungeschlagen geblieben und hatten sieben von ihnen für sich entschieden. Am Mittwoch will man die dritte Pleite in Folge auf jeden Fall vermeiden.

Aber: Daheim gab es über die Hälfte der insgesamt sieben Niederlagen (4). Während Lazio mit einer 9-4-3-Bilanz das zweitbeste Auswärtsteam ist, steht der Klub mit einer 9-3-4-Bilanz nur auf Rang sechs der Heimtabelle. In sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele konnten die Römer treffen.

Lazio Rom - Sassuolo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:3 Inter Mailand (SA, A), 0:1 FC Turin (SA, H), 3:0 Spezia Calcio (SA, A), 2:1 Juventus (SA, H), 2:0 Monza (SA, A)

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 2:1 Empoli (SA, H), 0:3 Salernitana (SA, A), 1:0 Juventus (SA, H), 1:2 Hellas Verona (SA, A), 1:1 FC Turin (SA, H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs Sassuolo: 2:0 (SA, A), 2:1 (SA, H), 1:2 (SA, A), 0:2 (SA, A), 2:1 (SA, H)

Sassuolo Calcio führt mit 43 Punkten die zweite Tabellenhälfte in der Serie A an. Aus sportlicher Sicht ist die Saison für die Neroverdi mehr oder weniger gelaufen. Der Rückstand auf die europäischen Plätze ist zu groß und Abstiegssorgen hat man längst nicht mehr. Am Wochenende schlug man Empoli mit 2:1 und feierte den zweiten Heimsieg in Folge.

Zu Hause präsentierte sich Sassuolo zuletzt überhaupt ziemlich stark. Seit fünf Heimspielen sind die Schwarz-Grünen ungeschlagen und holten bärenstarke 13 von 15 Punkten. Auswärts dagegen wurden die letzten beiden Partien mit insgesamt 1:5 Toren verloren. Das letzte Auswärtsmatch bei Salernitana ging mit 3:0 an den Gegner.

In den sieben Auswärtsspielen in diesem Kalenderjahr vor dieser Niederlage konnte Sassuolo zumindest immer mindestens ein Tor erzielen. Überhaupt konnten sich die Leistungen in der Fremde bis dato durchaus sehen lassen. Denn vor den letzten beiden Auswärtsschlappen blieb Sassuolo fünfmal in Folge auf des Gegners Platz ungeschlagen.

Unter anderem gewann Sassuolo bei Meister AC Milan mit 5:2 und bei Europa-League-Halbfinalist AS Rom mit 4:3. Zudem fiel auch ein 1:0-Heimsieg über Juve in die vergangenen Wochen. Man sieht also: Sassuolo ist durchaus in der Lage, mit den Granden des italienischen Fußballs mitzuhalten.

Unser Lazio Rom - Sassuolo Tipp: Beide treffen

Das Hinspiel entschieden die Laziali auswärts mit 2:0 für sich. Der direkte Vergleich aus den letzten sechs Duellen ist mit je drei Lazio- und Sassuolo-Siegen ausgeglichen. Wenn sich die beiden zuletzt im Olimpico begegneten, dann gab es vor allem eines: Tore! In acht der bisherigen neun Aufeinandertreffen in Rom konnten beide Teams treffen. Zuletzt war das sechsmal in Folge der Fall. Sassuolo traf dabei in jedem der bisherigen neun Gastspiele. Aufgrund der letzten Ergebnisse können wir uns sehr gut vorstellen, dass sich dieser Trend auch am Mittwoch fortsetzt.