Lecce - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2025

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 09:00 Uhr Lecce - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Finden die Rot-Schwarzen einen Ausweg aus der Krise?

Unser Lecce - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.03.2025 lautet: Eigentlich spielen die Rossoneri sehr gern gegen die Salentini. Doch in der aktuellen Form wartet im Wett Tipp heute ein enges und eher torarmes Duell auf die Gäste aus Mailand.

Wo soll die Saison der AC Milan noch enden? Die Verantwortlichen haben es schon mit einem Trainerwechsel und Neuverpflichtungen im Wintertransferfenster für 40 Millionen Euro versucht. Trotzdem befindet sich der amtierende Vizemeister weiter im freien Fall. Die letzten drei Serie-A-Partien gingen alle verloren.

In unserer Lecce AC Milan Prognose müssen die Rossoneri dringend einen Ausweg aus ihrer Krise finden. Diese Aufgabe wird aber alles andere als einfach. Denn zuletzt bekleckerte sich Milan zu Gast bei den Giallorossi auch nicht gerade mit Ruhm. So spielen wir mit einer Quote von 1,70 bei ODDSET den Lecce AC Milan Wett Tipp heute “Sieg Lecce HC +2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lecce vs AC Milan auf “Sieg Lecce HC +2 & Unter 3,5 Tore”:

Lecce hat nur 2 der letzten 9 Heimspiele gegen Milan verloren

Die Rossoneri warten seit 4 Pflichtspielen auf einen Sieg

Die US hat in der Rückrunde nur 3 Punkte weniger geholt als die AC

Lecce vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Lecce vs AC Milan Quoten lassen auf den ersten Blick ein recht klares Duell vermuten. Für einen Sieg der Gäste aus Mailand gibt es Quoten im Schnitt von 1,78. Und die besten Buchmacher belohnen einen Erfolg der Hausherren mit Lecce gegen AC Milan Wettquoten zwischen 4,33 und 4,75. Doch hier ist aufgrund der Krise der Rossoneri Vorsicht geboten. In der Rückrundentabelle liegen nur drei Punkte zwischen beiden Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs AC Milan Prognose: Die US will die Heimmisere beenden

In der Saison 2022/23 kehrte Lecce nach zwei Spielzeiten in der Serie B in die höchste italienische Liga zurück. Seitdem konnten die “Salentini” mit einem 16. und einem 14. Platz die Klasse halten. In dem gleichen Bereich halten sich die Giallorossi in dieser Spielzeit auf. Nach der Hinrunde stand die US mit 17 Zählern noch auf dem ersten Abstiegsplatz. Das rettende Ufer wurde aber nur wegen der Tordifferenz verpasst. In acht Spielen der zweiten Saisonhälfte kamen nun acht Punkte hinzu. So ist die Truppe von Coach Marco Giampaolo auf Rang 16 geklettert.

Der Trainer hatte die Mannschaft erst im November als Nachfolger von Luca Gotti übernommen. Das Polster auf die Gefahrenzone ist unter dem neuen Mann immerhin auf drei Zähler angewachsen. Die größte Baustelle ist aber die Offensive. 18 Treffer nach 27 Partien sind der Negativwert in der Serie A. Zudem warten die Gelb-Roten seit fünf Heimspielen auf einen Sieg (2U, 3N). Dabei konnten die heimischen Fans schon seit vier Partien keinen Treffer ihrer Mannschaft mehr bejubeln. Auf der anderen Seite des Spielfeldes werden 43 Gegentoren auch nur von vier Liga-Konkurrenten überboten.

Sergio Conceicao hat seinen Job in Mailand erst am 30. Dezember angetreten. Dabei hat der Portugiese schon einiges erlebt. Nur wenige Tage später gewann der Coach mit dem italienischen Supercup gleich seinen ersten Titel mit den Rossoneri. Zudem wurde die Qualität im Kader durch einige Wintertransfers erhöht. Aber in dieser Saison scheint der AC nur der Pokal-Wettbewerb zu bleiben. Hier hat man das Halbfinale gegen den Nachbarn Inter erreicht (Hinspiel am 2. April). In der Serie A ist Milan aber mit zuletzt drei 1:2-Pleiten in Folge auf Rang 9 abgerutscht.

Diese Bilanz spielt für unseren Lecce AC Milan Tipp natürlich eine Rolle. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt schon sechs Zähler. Zudem ist der erste Champions-League-Platz elf Punkte entfernt. 39 erzielte Tore sind der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. Und in der Königsklasse hatten die Rot-Schwarzen durch eine indiskutable Leistung am letzten Spieltag in Zagreb die direkte Achtelfinal-Qualifikation verpasst. Danach war man in der K.o.-Playoff-Runde gegen Feyenoord ausgeschieden. Sollte Mailand das CL-Ticket verpassen, könnte Conceicao im Mai seinen Job schon wieder los sein.

Lecce - AC Milan Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:1 AC Florenz (A), 0:1 Udinese (H), 0:0 AC Monza (A), 0:0 Bologna (H), 3:1 Parma (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Lazio Rom (H), 1:2 Bologna (A), 1:2 FC Turin (A), 1:1 Feyenoord (H), 1:0 Hellas Verona (H)

Letzte 5 Spiele Lecce vs AC Milan: 0:3 (A), 0:3 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 2:2 (H)

Eigentlich sind die Giallorossi aus dem Süden Italiens ein Lieblingsgegner der Rossoneri. In 39 Duellen setzte es gerade mal zwei Niederlagen, bei 14 Remis und 23 Siegen. Der letzte Erfolg der US gegen die AC stammt aus dem Jahr 2006 und einem 1:0-Heimsieg. Doch von den letzten neun Heimduellen mit Milan verlor Lecce immerhin nur zwei.

In diesem Zeitraum gab es einen Heimsieg und sechs Remis. Zudem konnten die Salentini dabei immer mindestens ein Tor erzielen. Deswegen sind wir bei der Lecce AC Milan Prognose vorsichtig. Das Hinspiel in der laufenden Saison in Mailand ging allerdings klar mit 3:0 an die Hausherren.

In zehn der letzten 14 Liga-Spiele von Milan stand es zur Halbzeit Unentschieden. Dieses Wissen nutzen wir für den Lecce AC Milan Tipp “Remis zur HZ”. Für diese Wette gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,25. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich zuvor noch den aktuellen Interwetten Gutschein sichern.

So seht ihr Lecce - AC Milan im TV oder Stream:

08. März 2025, 18 Uhr, Stadio Via del Mare, Lecce

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Alle relevanten Spiele der Top-Teams der Serie A seht ihr live und in voller Länge auf DAZN. Dazu gehört auch das Duell am Samstag zwischen Lecce und Milan. Der Streamingdienst zeigt die Partie auch mit italienischem Kommentar.

Der Anpfiff im Stadio Via del Mare von Lecce erfolgt um 18 Uhr.

Lecce vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lecce: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo - Coulibaly, Pierret, Helgason - Pierotti, Krstovic, Morente

Ersatzbank Lecce: Früchtl, Samooja, Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Sala, Kaba, Helgason, Rafia, Pierotti, Ramadani, N’Dry, Rebic, Burnete, Banda

Startelf AC Milan: Sportiello - Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi - Bondo, Reijnders - Pulisic, Joao Felix, Leao - Gimenez

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Hernandez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Musah, Chukwueze, Sottil, Abraham, Jovic, Camarda

Die Hausherren müssen nur ohne Marchwinski auskommen. Bei den Gästen fallen dagegen Keeper Maignan, Pavlovic, Loftus-Cheek und Emerson-Royal aus. Das bedeutet bei der Lecce AC Milan Prognose eher einen Nachteil für die Rossoneri.

Unser Lecce - AC Milan Tipp: Sieg Lecce HC +2 & Unter 3,5 Tore

Aktuell fällt es schwer, auf Milan zu tippen. Sicher sprechen vor diesem Duell einige Dinge wie die Qualität oder der direkte Vergleich für die Gäste. Zudem wartet Lecce seit fünf Serie-A-Heimspielen auf einen Sieg.

Trotzdem können wir den Rossoneri nicht mehr als einen knappen Sieg zutrauen. Denn in der Rückrunde liegen beide Mannschaften recht nah beieinander. Zudem kann sich die jüngste Heimbilanz der US gegen die AC sehen lassen.