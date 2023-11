Lecce - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 11.11.2023

Unser Lecce - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.11.2022 lautet: Mit dem Sieg in der Königsklasse gegen PSG hat sich Milan zurückgemeldet. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir auch in der Liga mit einem Erfolg der Rossoneri bei Lecce.

AC Milan stand im CLHeimspiel gegen PSG unter Druck. In Gruppe F waren die Rossoneri nach drei Spielen noch ohne Sieg und Tor. Zudem hatte man aus den letzten drei Serie-A-Partien nur zwei Zähler geholt. Doch gegen die Pariser kehrte Milan mit einem 2:1-Erfolg auf die Siegerstraße zurück. Nun soll auch die kleine Negativserie in der Liga enden. Das Team von Stefano Pioli ist zu Gast in Lecce der klare Quoten-Favorit.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg AC Milan“.

Darum tippen wir bei Lecce vs AC Milan auf „Sieg AC Milan“:

Lecce wartet seit 17 Jahren auf einen Sieg gegen AC Milan

Die „Salentini“ sind seit 7 Spielen ohne Dreier

Nur 2 Teams in der Serie A haben mehr Auswärtspunkte geholt als Milan

Lecce vs AC Milan Quoten Analyse:

Trotz der kleinen Krise in der Liga stehen die Mailänder immer noch mit 22 Punkten auf einem guten dritten Platz. Die „Salentini“ belegen mit 13 Zählern lediglich Rang 13 und gehören aktuell zu den formschwächsten Teams der Serie A.

Daraus ergibt sich auch die Ausgangslage aus Sicht der Buchmacher für die Lecce vs AC Milan Prognose.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,77 deutlich favorisiert. Ein Erfolg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 4,92 bezahlt. Für ein Remis wird ein Quotenschnitt von 3,69 aufgerufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs AC Milan Prognose: Geht Lecces Negativserie weiter?

Lecce hatte im Vorjahr als Aufsteiger mit zwei Plätzen und fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone den Klassenerhalt geschafft. In die neue Saison gingen die „Salentini“ mit dem geringsten Budget und dem jüngsten Kader. Zudem hatte mit Roberto D‘Aversa ein neuer Trainer das Sagen. Die „Giallorossi“ erwischten aber einen tollen Start in die Saison. Nach fünf Spieltagen war die Unione Sportiva mit drei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Diese Ausbeute reichte für den dritten Platz in der Tabelle.

Dieses Niveau konnte die Mannschaft jedoch nicht aufrechterhalten. Seit sieben Spielen ist Leece ohne Dreier und holte in diesem Zeitraum nur noch zwei Punkte. Nach einem Torverhältnis von 8:4 aus den ersten fünf Runden steht die Bilanz der letzten sieben Partien nur noch bei 3:10. In der Fremde ist US mit drei Remis und zwei Niederlagen noch ohne Sieg. Zehn der 13 Saison-Punkte holte man daheim. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch fünf Zähler.

Bisher war die Verbindung von Coach Stefano Pioli und AC Milan eine große Erfolgsgeschichte. In den vergangenen Wochen musste der Trainer aber viel Kritik ertragen. Nur ein Punkt aus den beiden Ligaspielen gegen Juve und Neapel war für die Fans noch zu verkraften. Peinlicher Negativ-Höhepunkt war aber das 0:1 am Samstag daheim gegen Udinese, das saisonübergreifend 14 Partien in Folge nicht gewonnen hatte. Der Coach hatte dabei Spieler wie Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek und Christian Pulisic geschont.

So gab es für die AC erstmals seit elf Jahren zwei Liga-Heimspiele in Folge ohne ein eigenes Tor. Doch schon am Dienstag glückte den Rossoneri mit dem hart erarbeiteten 2:1 gegen PSG daheim in der Königsklasse etwas Wiedergutmachung. Dabei gingen die Gäste früh in Führung. Doch die Hausherren erzielten endlich die ersten Tore in der diesjährigen Gruppenphase und gingen nach 90 Minuten mit einem 2:1 vom Feld. In der Serie A steht Mailand 2023/24 auswärts bei vier Siegen, einem Remis und nur einer Pleite.

Lecce - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:2 AS Rom (A), 2:4 Parma (H), 0:1 Torino (H), 1:1 Udinese (A), 1:1 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 PSG (H), 0:1 Udinese (H), 2:2 SSC Neapel (A), 0:3 PSG (A), 0:1 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Lecce vs AC Milan: 0:2 (A), 2:2 (H), 1:4 (H), 2:2 (A), 0:2 (A)

In 36 Duellen gegen Milan ging Lecce nur zweimal als Sieger vom Feld. Der erste Erfolg glückte im Oktober 1997 mit einem 2:1 im Giuseppe-Meazza-Stadion. Den ersten und einzigen Heimsieg gab es im April 2006 mit einem 1:0. Dem gegenüber stehen 13 Remis und 21 Niederlagen. Aus den letzten zehn Vergleichen holte US vier Unentschieden. In den jüngsten drei Aufeinandertreffen im Stadio „Via del mare“ fielen 16 Treffer.

Wird der Wert von „2,5 Toren" auch am Samstag übertroffen, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2,10.

Unser Lecce - AC Milan Tipp: Sieg AC Milan

Milan hat am Dienstag in der Champions League ein Zeichen gesetzt. Diesen Rückenwind müssen die Rossoneri nun auch in die Serie A mitnehmen. Die Chancen dafür stehen ganz gut. Einerseits spricht der direkte Vergleich gegen Lecce klar für die AC. Zudem stecken die „Salentini“ nach einem tollen Saisonstart in der Krise. Eine Trendwende ist hier nicht in Sicht, vor allem nicht gegen die Mailänder.