Lecce – Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Lecce - Bologna Tipp zum Serie A Spiel am 04.06.2023 lautet: Beide Konkurrenten können das letzte Match der Saison entspannt angehen. Wir tendieren zu einem müden Kick mit wenigen Toren.

US Lecce gastierte kürzlich in Monza. Trotz lediglich 26 Prozent Ballbesitz stand am Ende ein glücklicher 1:0-Erfolg zu Buche. Über das gesamte Spiel hinweg zeigten beide Mannschaften kaum Zug zum Tor auf. Nachdem die Hausherren in der Schlussphase einen Elfmeter verschossen hatten, gelang den Gästen in der Nachspielzeit der Lucky Punch durch Lorenzo Colombo.

Bologna lud zuletzt zum Kräftemessen mit dem neuen feststehenden Meister aus Napoli. Die Gastgeber zeigten Moral und konnten nach der Pause einen 0:2-Rückstand egalisieren. Da sich beide Teams über das Match hinweg auf Augenhöhe begegneten, war das 2:2 letztlich gerechtfertigt.

Sowohl Lecce als auch Bologna sind vor dem letzten Spieltag im grauen Mittelfeld angesiedelt und spielen weder im Abstiegskampf noch im Kampf um die internationalen Plätze eine Rolle. Wir visieren ein Match mit weniger als 2,5 Toren an. Betano offeriert eine Quote von 1,85.

Darum tippen wir bei Lecce vs Bologna auf „Unter 2,5 Tore“:

Zwei Drittel der Serie-A-Heimspiele bestritt Lecce mit weniger als 2,5 Toren.

Beiden Konkurrenten wird die letzte Entschlossenheit im Abschluss fehlen, da es schlichtweg um nichts mehr geht.

4 der letzten 5 Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften im Stadio Via del Mare endeten mit weniger als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs Bologna Quoten Analyse:

Anhand der am Drei-Weg-Markt zur Verfügung stehenden Lecce Bologna Quoten lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Eine Vielzahl der Wettanbieter ohne Steuer serviert für den Auswärts- bzw. Heimsieg Werte zwischen 2,55 und 2,80.

Aufgrund der defensiven Grundausrichtung in den vergangenen Aufeinandertreffen beider Mannschaften tendieren die Wettanbieter auch diesmal zu einem defensiv geführten Match und zeigen eine marginale Tendenz zu zwei oder weniger Toren.

Lecce vs Bologna Prognose: „Bleibt Lecce zuhause seiner defensiven Linie treu?“

Nach vier sieglosen Serie-A-Duellen fand die Elf von Trainer Marco Baroni wieder zurück in die Erfolgsspur und brachte den Klassenerhalt unter Dach und Fach. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr ist somit klar, dass die Wölfe auch in der kommenden Saison erstklassig spielen dürfen.

Auf heimischem Boden tat sich der Aufsteiger in dieser Saison sehr schwer. Nur drei von 18 Begegnungen im Stadio Via del Mare führten am Ende zu einem Erfolgserlebnis (8U, 7S). Vor allem die Offensive zeigte Probleme auf. Lediglich 16 Tore stehen in 18 Heimspielen zu Buche. Zwei Drittel aller Ansetzungen zuhause endeten mit weniger als 2,5 Toren. Zweimal sollte im eigenen Stadion die Null gehalten werden.

Bologna legte in der Serie A jüngst Probleme an den Tag. Ausschließlich eines der letzten acht Duelle brachte einen Triumph mit sich (5U, 2N). Das 2:2 gegen den Tabellenführer aus Neapel dürfte aber auch Selbstvertrauen für den letzten Spieltag gespendet haben.

Lecce - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:0 Monza (SA, A), 0:0 Spezia (SA, H), 2:2 Lazio (SA, A), 0:1 Hellas Verona (SA, H), 1:2 Juventus (SA, A)

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:2 Neapel (SA, H), 5:1 Cremonese (SA, A), 0:0 Roma (SA, H), 1:1 Sassuolo (SA, A), 1:3 Empoli (SA, A)

Letzte 5 Spiele Lecce vs. Bologna: 0:2 (SA, A), 2:3 (SA, A), 2:3 (SA, H), 0:0 (SA, H), 2:0 (SA, A)

Die Rossoblu haben sich gegenüber der vergangenen Saison um zwei Plätze verbessert und belegen mittlerweile Rang 11. Immerhin sechs der insgesamt 13 Erfolge in dieser Spielzeit kamen auf gegnerischem Boden zustande (3U, 9N). Defensive Sicherheit ist in der Fremde nur bedingt vorhanden. Eine Tatsache, die durch 26 Gegentore in 18 Serie-A-Auswärtsspielen untermauert wird.

Seit April 2007 hat Lecce vor heimischer Kulisse nicht mehr gegen die Windhunde gewonnen (3U, 2N). Die Gäste aus dem Norden Italiens sind somit kein gern gesehener Gast. In der Hinrunde verbuchte Bologna vor heimischer Kulisse einen 2:0-Triumph.

Unser Lecce – Bologna Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Beide Konkurrenten haben ihre Saisonziele soweit erreicht und können am letzten Spieltag befreit aufspielen. Im 80. Pflichtspiel wird Lecce-Übungsleiter Marco Baroni vermutlich im 4-3-3 aufstellen. Dabei ist die Viererkette wie schon gegen Monza angehalten, gegnerische Abschlüsse zu vermeiden. Ausflüge in den Strafraum der Gäste dürften vor allem Rechtsaußen Gabriel Strefezza und Neuner Assan Ceesay vorbehalten sein. Beide erzielten zusammen 14 Tore.

Für Bologna geht es ebenfalls nur noch um die Ehre. Coach Thiago Motta wird vermutlich am 4-2-3-1 oder 4-3-3 festhalten. Gegen Napoli war ein gutes Umschaltspiel vorhanden, das für Torgefahr sorgte.