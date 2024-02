Lecce - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Lecce - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 25.02.2024 lautet: Die Mailänder holten 39 Punkte mehr als Lecce in der laufenden Saison. In unserem Wett Tipp heute dürfte die Differenz um weitere drei Zähler wachsen.

US Lecce befindet sich in einer stetigen Abwärtsspirale und behielt nur in einem der vergangenen neun Liga-Duelle die Oberhand. Dem 3:2 gegen Florenz stehen auf der anderen Seite ein Remis und satte sieben Niederlagen gegenüber. Inter Mailand marschiert dagegen direkt zur 20. Meisterschaft und setzte kürzlich mit dem 4:0 gegen Salernitana ein weiteres Ausrufezeichen. Zudem wurde unter der Woche in der Königsklasse ein Erfolg gegen Atletico Madrid verbucht.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Inter Mailand (Halbzeit/Endstand)“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Lecce vs Inter Mailand auf „Sieg Inter (HT/FT)“:

Lecce setzte sich nur in zwei der vergangenen neun Serie-A-Heimspiele durch (4U, 3N).

Die Lombarden sind das auswärtsstärkste Team des italienischen Oberhauses (10S, 2U).

Mit 588,85 Millionen Euro zeichnet sich Inter durch mehr als den 7-fachen Kader-Marktwert der Gäste (81,33 Mio. €) aus.



Lecce vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Obwohl Inter Mailand nur einen der letzten vier Gastauftritte im Stadio Via del Mare siegreich gestalten konnte (2U, 1N), sehen die Wettanbieter die Nerazzurri als heißen Kandidaten auf drei Punkte und bewerten den Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,42.

Der Heimsieg wird in der Tipwin Sportwetten App dagegen mit dem siebenfachen Wetteinsatz versüßt. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs. Inter Mailand Prognose: Baut Inter die Tabellenführung weiter aus?

Nachdem Lecce im Vorjahr den 16. Platz sein Eigen nennen durfte, liegt in dieser Spielzeit eine Verbesserung auf Rang 13 in der Tabelle vor. Dennoch waren die letzten Leistungen als sehr durchwachsen zu bewerten (1S, 1U, 7N). Das Polster zur Abstiegszone ist derzeit auf vier Punkte geschrumpft.

Auf heimischem Boden verbuchten die Recken aus der süditalienischen Region Apulien fünf Siege, vier Remis und nur drei Niederlagen. Kürzlich zeichnete sich aber auch zu Hause ein Abwärtstrend ab. Nur zwei der jüngsten neun Heimansetzungen waren von Erfolg gekrönt (4U, 3N).

In fünf der 12 Paarungen auf heimischem Boden lagen die Schützlinge von Übungsleiter D‘Aversa bereits zur Pause hinten. Defensiv steht Lecce im eigenen Stadion nicht sicher und muss sich 17 Gegentore ankreiden lassen. Die Offensive erzielte pro Heimspiel im Schnitt 1,25 Treffer und verpasste in einem Viertel der Ansetzungen im Stadio Via del Mare ein eigenes Tor.

Lecce - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:2 FC Turin (A), 0:4 Bologna (A), 3:2 Florenz (H), 1:2 FC Genua (A), 0:3 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Atlético Madrid (H), 4:0 US Salernitana (H), 4:2 AS Rom (A), 1:0 Juventus (H), 1:0 Florenz (A).

Letzte Spiele Lecce vs. Inter Mailand: 0:2 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 0:4 (A).



Inter Mailand stellt in der heimischen Serie A derzeit das Maß der Dinge dar und musste nach 24 Spieltagen nur eine Niederlage hinnehmen. Diese kam zuhause nach einem 1:2 gegen Sassuolo zustande.

Mit satten 63 erbeuteten Punkten ist der Vorsprung auf den Verfolger Juventus Turin, der ein Spiel mehr absolviert hat, auf neun Zähler angewachsen.

Die Mailänder gehen als stärkstes Auswärtsteam der Liga an den Start und sind mit zehn Siegen und zwei Remis nach wie vor in der Ferne ungeschlagen. Im Durchschnitt erzielen die Lombarden ihr erstes Auswärtstor in der Serie A nach 36 Minuten. In 50 Prozent der Fernduelle lagen die Mailänder bereits zur Pause in Front.

Mit 29 Auswärtstoren stellt Inter Mailand die beste Offensive in der Ferne und traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel. Die Abwehr macht in der Fremde einen sehr guten Job und hat in 12 Duellen nur sechs Gegentore zugelassen. Mehr als 50 Prozent der Ansetzungen in den gegnerischen Stadien wurden als „Clean Sheet“ bestritten.

Wer eine Lecce Inter Mailand Wette auf „Sieg Inter & Beide Teams treffen - nein“ bei Sportwetten.de spielt, erhält dafür mehr als den doppelten Wetteinsatz. Umfassende Informationen zum Wettanbieter sind in unserem Sportwetten.de Test ersichtlich.

Unser Lecce - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand (Halbzeit/Endstand)

Inter gastiert als stärkstes Auswärtsteam bei US Lecce und wird von Beginn an den Weg nach vorne suchen. Für weiteres Selbstvertrauen sorgte zudem der Sieg in der Königsklasse gegen Atletico Madrid am vergangenen Dienstag.

12 Plätze liegen zwischen beiden Mannschaften. Spielerisch sind die Gäste den Hausherren in allen Mannschaftsteilen deutlich überlegen. Wir tendieren zu einem schnellen Tor der Mailänder, die sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang in Front liegen.