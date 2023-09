Lecce - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Lecce - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 30.09.2023 lautet: Napoli erlangt beim US Lecce den zweiten Sieg am Stück. Zudem ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

„I Salentini“ präsentierten sich kürzlich beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin offensiv erstaunlich harmlos und gaben über das gesamte Spiel hinweg keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab. Am Ende resultierte eine verdiente 0:1-Niederlage.

Nach drei sieglosen Serie-A-Spielen am Stück holte der italienische Meister gegen Udinese zum Rundumschlag aus und lag bereits zur Halbzeitpause mit 2:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe geschraubt.

Die Mannen aus der drittgrößten Stadt Italiens sind als Favorit zu betrachten. Darüber hinaus gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus. Für den Spielausgang stellt Bwin eine Quote von 3.70 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Lecce vs Neapel auf „Sieg Neapel & beide Teams treffen“:

Die Gelb-Roten sind sehr heimstark (3S) und trafen bisweilen in jedem Liga-Heimspiel mindestens einmal.

Napoli verkörperte im Vorjahr das mit Abstand stärkste Auswärtsteam und gewann beinahe 75 Prozent der Serie-A-Duelle in der Ferne (14S, 3U, 2N).

Kürzlich setzten sich die Blauen dreimal am Stück im Stadio Via del Mare durch.

Lecce vs Neapel Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die ihren Fokus auf Siegwetten ausrichten, werden recht schnell erkennen, dass der von uns getestete Wettanbieter Bwin in Richtung Auswärtssieg tendiert und für diesen eine Lecce Neapel Wettquote von 1.75 serviert.

Der Heimsieg wird nicht gänzlich ausgeschlossen, aber mit einem Wert von bis zu 4.50 deutlich höher bemessen.

Am Markt „Beide Teams treffen“ halten sich die Wettanbieter sehr bedeckt und legen ein sehr ausgeglichenes Quotenverhältnis an den Tag.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs. Neapel Prognose: Sorgt Lecce für eine Überraschung?

Unter der Federführung des neuen Trainers Roberto D‘Aversa unterliegen „die Wölfe“ einer deutlichen Leistungssteigerung und bestritten die ersten fünf Spieltage ohne Niederlage (3S, 2U). Der vermeintlich größte Erfolg kam gleich zum Saisonauftakt mit einem 2:1 gegen Lazio Rom zustande.

Kürzlich musste D‘Aversa an der Seitenlinie gegen Juventus Turin den ersten Misserfolg in Kauf nehmen. Mit dem SSC Neapel ist am kommenden Spieltag der amtierende Meister im Stadio Via del Mare zu Gast. Da in der aktuellen Saison alle drei Heimspiele gewonnen wurden, werden die Gelb-Roten mit breiter Brust auflaufen.

Über die gesamte vorherige Saison behielten „die Wölfe“ nur in drei ihrer 19 Heimspiele die Oberhand (8U, 8N), verpassten aber lediglich fünf Mal zuhause einen Treffer.

Als einer der Garanten des momentanen Erfolgs steht Nikola Krstovic, der für lediglich 3,80 Millionen Euro von Dunajska Streda verpflichtet wurde. Der Neuner erzielte drei Tore in fünf Serie-A-Spielen.

In der aktuellen Saison mangelt es dem amtierenden italienischen Meister an Souveränität. Nur drei der sechs Duelle brachten einen Triumph mit sich. Der 4:1-Kantersieg am letzten Matchday gegen Udinese lässt aber einen Aufwärtstrend vermuten.

Lecce - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:1 Juventus (A), 1:0 Genua (H), 1:1 Monza (A), 2:0 Salernitana (H), 2:2 Florenz (A).

Letzte 5 Spiele Neapel: 4:1 Udinese (H), 0:0 Bologna (A), 2:1 Braga (A), 2:2 Genua (A), 1:2 Lazio Rom (H).

Letzte Spiele Lecce vs. Neapel: 1:2 (H), 1:1 (A), 3:2 (A), 1:4 (H), 0:2 (H).

Das Ziel, die Meisterschaft zu verteidigen, ist bei vier Punkten Rückstand zum Tabellenprimus Inter Mailand keineswegs abgeschrieben, obwohl die Bookies derzeit eher die Revier-Klubs aus Mailand vorn sehen.

Auf gegnerischem Boden sind die „Parthenopäer“ nach wie vor ungeschlagen (1S, 2U). An die starken Auswärtsleistungen des Vorjahres (14S, 3U, 2N) konnte bisweilen aber nicht angeknüpft werden.

Wobei die Mannen von Übungsleiter Rudi Garcia, der Meister-Trainer Luciano Spalletti ersetzte, mit 12 erzielten Toren einen gesunden Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag legen. Ein Drittel sämtlicher Treffer geht auf das Konto von Victor Osimhen. Der aus Nigeria stammende Neuner beanspruchte in der vergangenen Saison die Torjägerkrone (26). Nach zuletzt drei Partien ohne Torerfolg durfte der Mittelstürmer beim 4:1 gegen Udinese zumindest einmal jubeln.

Da es sich hierbei aus der Sicht des italienischen Meisters um ein Auswärtsspiel handelt, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Bonus zur Reduzierung des Verlustrisikos als sinnvoll herausstellen.

Unser Lecce - Neapel Tipp: Sieg Neapel & beide Teams treffen

Lecce spielt bisweilen eine sehr starke Saison. Dennoch zeigte der letzte Spieltag als Gast im Juventus Stadium Grenzen auf. Der Kader steht mit einem Marktwert von 74 Millionen Euro bei weitem nicht auf einer Stufe mit Neapel (578 Millionen Euro).

Vor allem offensiv verfügen die Gäste mit Victor Osimhen und über die Außen mit Khvicha Kvaratskhelia sowie Matteo Politano über sehr viel Qualität. Der 4:1-Erfolg gegen Udinese dürfte die Mannen von Trainer Rudi Garcia im Match gegen die Gastgeber beflügeln.