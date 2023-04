Lech Posen - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2023

Unser Lech Posen - Fiorentina Tipp zum Conference League Spiel am 13.04.2023 lautet: Nach der AS Roma im Vorjahr möchte Florenz den Conference-League-Titel nach Italien holen. Die Chancen für den Halbfinaleinzug stehen schon mal ganz gut.

Der polnische Fußball spielt in Europa eigentlich keine allzu große Rolle. Doch der amtierende Meister Lech Posen schreibt in dieser Saison eine neue Erfolgsgeschichte. Die „Kolejorz“ haben als erste polnische Mannschaft seit 27 Jahren ein Viertelfinale im Europapokal erreicht. Hier trifft man ab Donnerstag auf ACF Fiorentina. Nun möchte der KKS auch als erster Verein aus Polen seit Legia Warschau in der Spielzeit 1990/91 die Runde der letzten Vier erreichen. Die Buchmacher schlagen sich aber schon im Hinspiel im Stadion Poznan recht klar auf die Seite der Gäste. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lech Posen - Fiorentina auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Posen kam im Europapokal bisher noch nie über die Runde letzten 32 hinaus

Florenz ist seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Polen sind seit 5 Europapokal-Spielen ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lech Posen vs Fiorentina Quoten Analyse:

Die Qualität spricht vor der Lech Posen vs Fiorentina Prognose für die Gäste. Zudem haben die Viola mit 26 Toren auch die beste Offensive in dieser Conference-League-Saison.

So gibt es für einen Erfolg der Gäste nur Quoten im Schnitt von 1,73. Die Hausherren sind hingegen mit durchschnittlichen Quoten von 4,77 nur die Außenseiter.

Lech Posen vs Fiorentina Prognose: Wessen Serie hat Bestand?

In der Vorsaison sicherte sich Lech Posen den achten Meistertitel der Vereinsgeschichte, den ersten seit der Saison 2014/15. In der laufenden Spielzeit der Ekstraklasa mussten sich die „Kolejorz“ allerdings schon von der Titelverteidigung verabschieden. Nach 27 von 34 Spieltagen hat der KKS 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Rakow. Dafür läuft es aber international ganz ordentlich. Nach dem Aus in der CL-Quali zog die Mannschaft von Coach John van den Brom zum fünften Mal in eine Europapokal-Gruppenphase ein.

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Villarreal am letzten Spieltag sicherte sich Poznan den zweiten Platz in der Conference-League-Gruppe C. Gegen Bodö/Glimt feierten die Polen dann erstmals einen internationalen Sieg im Frühling. Danach setzte sich Lech auch gegen Djurgardens durch. Seit fünf Europapokalspielen ist die Mannschaft ohne Gegentor. Zudem ist Posen seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Die Bilanz in den Europapokal-Heimspielen in dieser Saison steht bei acht Siegen, einem Remis und 22:2 Toren.

Im ersten Jahr unter dem neuen Coach Vincenzo Italiano (2021/22) schaffte es Florenz auf den siebten Rang der Serie-A-Tabelle und damit auch in den Europapokal. Seit der Saison 2016/17 hatten die Viola nicht mehr am internationalen Geschäft teilnehmen dürfen. In der Gruppe A der Conference League musste sich die ACF zwar mit Platz 2 hinter Basaksehir begnügen, zog aber über Braga und Sivasspor zum neunten Mal in ein Europapokal-Viertelfinale ein.

In der Runde der letzten Acht kamen die Lilien bisher in sieben von acht Fällen auch weiter. Nun will Fiorentina nach dem Vorjahres-Erfolg der AS Roma den Pokal wieder nach Italien holen. Ob es in dieser Serie-A-Saison fürs internationale Geschäft reicht, ist noch unklar. Nach 29 von 38 Spieltagen haben die Violetten sieben Zähler Rückstand auf Rang 6. Seit 13 Pflichtspielen ist Florenz ungeschlagen. Eine Serie von zehn Siegen in Folge endete am Wochenende mit dem 1:1 daheim gegen Spezia Calcio.

Lech Posen - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lech Posen: 2:0 Warta Poznan (H), 2:2 Pogon Stettin (H), 2:1 Widzew Lodz (A), 3:0 Djurgardens (A), 1:1 Piast Gliwice (A)

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:1 Spezia Calcio (H), 2:0 Cremonese (A), 1:0 Inter Mailand (A), 5:1 Seravezza (H), 1:0 Lecce (H)

Letzte Spiele Lech Posen vs Fiorentina: 0:2 (H), 2:1 (A)

Beide Vereine standen sich zuvor in der Europa-League-Gruppenphase der Saison 2015/16 gegenüber. Hier siegten die Polen mit 2:1 in Florenz, kassierten aber dann im Rückspiel eine 0:2-Heimpleite. Die Bilanz von Lech gegen italienische Vereine steht bei einem Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen. Daheim warten die „Kolejorz“ noch auf den ersten Sieg gegen ein Serie-A-Team. Fiorentina kommt nach vier Spielen gegen Mannschaften aus Polen auf drei Erfolge und eine Pleite.

Unser Lech Posen - Fiorentina Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Vor dieser Saison war Posen im Europapokal nie über die Runde der letzten 32 hinausgekommen. Nun wartet aber eine schwere Aufgabe auf die „Kolejorz“. Die Viola sind zusammen mit West Ham und Nizza die Favoriten der Buchmacher auf den diesjährigen Conference-League-Titel. So können wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Dank der guten Abwehr kassieren die Gastgeber aber auch nicht viele Gegentore.