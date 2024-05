Leeds – Southampton Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Leeds - Southampton Sportwetten Tipp zum Championship Playoffs Spiel am 26.05.2024 lautet: Beide Konkurrenten gehören zu den Spitzenteams der Championship und wollen die Saison mit dem Aufstieg krönen. Unser Wett Tipp heute bringt auf neutralem Boden im Wembley-Stadion keinen klaren Favoriten zum Vorschein.

Leeds United hat zuletzt in der Liga gehörig Federn gelassen, fand aber im Zuge der Playoffs gegen Norwich City (0:0, 4:0) zurück zu alter Stärke und verbuchte den Einzug ins Endspiel. Southampton kassierte kürzlich in der Liga drei Niederlagen, überzeugte aber gegen West Bromwich im Halbfinale der Playoffs (0:0, 3:1).

In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Spiel, in dem wir den Saints leichte Vorteile einräumen. Für “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore” gewährt Tipwin eine Quote von 1,70.