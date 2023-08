Legia - Austria Wien Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2023

Unser Legia Warschau - Austria Wien Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 10.08.2023 lautet: Wir räumen Legia leichte Vorteile ein und rechnen mit einem defensiv geführten Kräftemessen.

Die Conference-League-Qualifikation geht in die dritte Runde. Beide Teams sind bestrebt, das Hinspiel mit einem Erfolgserlebnis zu bewältigen. Mut machen die Liga-Begegnungen. Diese wurden nämlich von Legia Warschau und Austria Wien siegreich absolviert.

Im direkten Duell visieren wir einen knappen Triumph der Warschauer an, schließen aber das Remis nicht gänzlich aus. Darüber hinaus wollen beide Konkurrenten nicht ins offene Messer laufen und werden aus einer tiefstehenden Defensive agieren. Für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ hält Betano eine Quote von 1,75 bereit .

Darum tippen wir bei Legia Warschau vs Austria Wien auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Legia Warschau vs Austria Wien Quoten Analyse:

Die Bookies vertreten am Drei-Weg-Markt eine klare Linie und sehen die Hausherren aus Warschau als Anwärter auf den Sieg. Ein Triumph der Gastgeber wird mit einer Quote von durchschnittlich 1,85 bewertet.

Legia Warschau vs. Austria Wien Prognose: Bleibt Legia auch im 7. Spiel am Stück ungeschlagen?

Nachdem die Polen im vergangenen Jahr nicht international vertreten waren, brennen die „Wojskowi“ darauf, das Ticket für die Gruppenphase zu lösen, wobei vorerst der Einzug in die Playoffs bewerkstelligt werden muss.

In der letzten Saison reichte es hinter Raków Częstochowa zur Vize-Meisterschaft. Diese brachte den direkten Einzug in die zweite Qualifikationsrunde zur Conference League mit sich. Mit einem Remis und einem knappen 3:2-Erfolg mühten sich die Mannen aus der polnischen Hauptstadt gegen den kasachischen Vertreter Ordabasy Shymkent in Runde 3.