Legia Warschau - Molde Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Legia Warschau - Molde Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Die Norweger machten im Hinspiel das, was sie am besten können: Molde erarbeitete sich mit einer furiosen ersten Halbzeit eine gute Ausgangslage. Darauf bauen wir unseren Wett Tipp heute auch auf.

Legia Warschau und Molde hatten vor dem Hinspiel jeweils eine lange Winterpause hinter sich. Der polnische Vertreter bestritt im Vorfeld des Hinspiels sein erstes Pflichtspiel des Jahres 2024, profitierte davon jedoch keinesfalls. Stattdessen lag die Mannschaft von Kosta Runjaic zur Halbzeit mit 0:3 zurück. Mehr als zwei Treffer gelangen den „Wojskowi“ im zweiten Durchgang nicht, sodass der 15-fache polnische Meister im Rückspiel einem 2:3 hinterherläuft.

Wir erwarten einen heißen ersten Spielabschnitt und setzen bei NEObet auf „Meiste Tore in der 1. Halbzeit“. Dafür verteilt der Buchmacher eine Quote von 3,20.

Darum tippen wir bei Legia Warschau vs Molde auf „Meiste Tore in 1. Halbzeit“:

In der Conference League kassierte Legia Warschau 7 von 9 Gegentoren im ersten Durchgang.

14 von 21 Toren in Conference-League-Spielen der Gastgeber fielen in der ersten Halbzeit.

Die letzten 3 europäischen Partien von Molde enthielten jeweils mindestens vier Treffer.



Legia Warschau vs Molde Quoten Analyse:

Kosta Runjaic steht mit seiner Mannschaft im Rückspiel gehörig unter Druck. Den Buchmachern ist dieser Umstand bewusst, doch sie halten den 15-fachen polnischen Meister mit Siegquoten bis 2,10 für den leichten Favoriten.

Molde konnte sich nach dem Hinspiel eine Woche regenerieren und sich komplett auf den zweiten Vergleich konzentrieren. Deswegen würden wir die durchschnittlichen Siegquoten von 3,33 mit einer Bwin Freiwette in Angriff nehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Legia Warschau vs Molde Prognose: Ein rasender erster Durchgang

Den Norwegern hing im Hinspiel zu keiner Zeit die lange Winterpause in den Knochen. Stattdessen spielte sich Molde FK im ersten Durchgang in einen Rausch und lag bereits vor der 25. Spielminute mit 3:0 in Führung.

Damit profitierte der MFK von jener Schwäche der Warschauer, die sich schon durch die komplette Conference-League-Saison zieht: Ein verschlafener Start ins Spiel. Inklusive der drei Gegentore durch Molde kassierte Legia Warschau in der Conference League sieben von neun Gegentoren noch vor der Pause.

In Norwegen riss sich der amtierende polnische Pokalsieger im zweiten Spielabschnitt zusammen und reduzierte den Schaden mit zwei Treffern auf 2:3. Bis zum Hinspiel erzielten die Runjaic-Schützlinge ebenfalls einen Großteil ihrer Treffer (7/10) in den ersten 45 Minuten.

Insgesamt sieben Conference-League-Partien haben die „Wojskowi“ bereits in den Knochen und ihre Spiele enthielten insgesamt 21 Treffer. Ziemlich genau zwei Drittel dieser Tore (14) fielen vor dem Pausenpfiff.

Legia Warschau - Molde Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 1:1 Niepolomice (H), 2:3 Molde (A), 1:0 Ruch Chorzow (A), 3:1 Stal Rzeszow (H), 3:1 Dynamo Kiew (H).

Letzte 5 Spiele Molde: 3:2 Legia Warschau (H), 1:3 Kopenhagen (A), 2:1 Midtjylland (H), 3:1 Kristiansund (H), 1:5 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Legia Warschau vs. Molde: 2:3 (A), 0:0 (H), 1:1 (A).

Die Tendenz der Gastgeber zeigt klar in Richtung einer torreichen ersten Halbzeit. Molde kassierte in der Europa-League-Gruppenphase sieben von zwölf Gegentoren in den ersten 30 Minuten einer Begegnung und scheint potenziell ebenfalls anfällig für frühe Gegentreffer zu sein.

Vor allem hat das Hinspiel eine Entwicklung der Norweger untermauert: Eine Torflut ist in den internationalen Begegnungen des MFK zur Konstante geworden. Inklusive der beiden abschließenden Europa-League-Spiele schloss die Mannschaft von Erling Moe ihre letzten drei europäischen Partien mit „Über 3,5 Toren“ ab.

Insgesamt boten die vergangenen drei Paarungen der Gäste 15 Treffer (5,0 pro Spiel) und könnten in diesem zweiten Aufeinandertreffen erneut erreicht werden. Aus dieser Perspektive betrachtet wirkt die Wettquote von 1,80 für „Über 2,5 Tore“ bei NEObet wie eine Einladung zum Erfolg.

Kombiniert mit dieser NEObet Gratiswette solltet ihr euch diese Wette nicht entgehen lassen.

Unser Legia Warschau - Molde Tipp: Meiste Tore in der 1. Halbzeit

Am vergangenen Wochenende sammelte Legia Warschau nicht unbedingt zusätzliches Selbstvertrauen. Viel eher steht das 1:1 vom 21. Spieltag gegen Niepolomice für die fehlende Form der Gastgeber. Packt Molde wieder einen Frühstart aus den Koffern, erwartet die Zuschauer der nächste torreiche Start in die Partie.