Legia Warschau - Ordabasy Tipp, Prognose, Quoten | 3.8.23

Unser Legia Warschau - Ordabasy Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 03.08.2023 lautet: Im Hinspiel kam Legia schlecht in die Gänge. Am Ende konnte der Quotenfavorit ein 0:2 in ein 2:2 verwandeln. Zu Hause kann der polnische Vizemeister den Einzug in die nächste Runde klarmachen.

Wenn Ordabasy in diesem Vergleich eine Chance hatte, dann im eigenen Stadion. Während Legia Warschau erst zwei Pflichtspiele in den Knochen hatte und eine lange Reise aus den Körpern schütteln musste, stand der FC Ordabasy voll im Saft. Allerdings reichte selbst eine 2:0-Führung nicht, sodass die Legionisci nun alles in der eigenen Hand haben.

Kosta Runjaic steht für den Quotenfavoriten aus Polen an der Seitenlinie. Seine Mannschaft sollte mittlerweile den Spielrhythmus gefunden haben. Unser Tipp: „Sieg Legia Warschau & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Legia Warschau vs Ordabasy auf „Sieg Legia Warschau & Über 1,5 Tore“:

Das Hinspiel endete mit 2,09:0,69 erwartbaren Toren zu Gunsten von Legia.

Ordabasy profitierte im Hinspiel von einem Standard und einem Tor nach einem Rettungsschlag - das passiert wohl kein zweites Mal.

Legia gewann den Ligaauftakt mit 3:0 im eigenen Stadion. Vergangene Saison holten die Wojskowi 2,41 Punkte pro Heimspiel.

Legia Warschau vs Ordabasy Quoten Analyse:

Legia Warschau ist gerade erst frisch in die Saison gestartet. Im Hinspiel überstand der polnische Vizemeister mehrere Nackenschläge und schaffte mit einem 2:2 annehmbare Voraussetzungen, um mit einem Sieg im Heimspiel die nächste Runde erreichen zu können. Gewinnt Legia, könnt ihr mit Wettquoten bis 1,40 planen.

Ordabasy steht in der kasachischen Liga nach 17 Spieltagen an der Tabellenspitze. Halten die Spieler aus Shymkent ihren Kurs, könnte die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte auf sie warten. Bei einem Sieg der Kasachen gegen Legia hingegen liegen Quoten zwischen 7,50 und 8,60 bereit. Gratiswetten & Freebets gibt es bei den verlinkten Buchmachern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Legia Warschau vs Ordabasy Prognose: Der erste Schreckmoment ist überstanden

Kurz nach der Sommerpause weiß kaum eine Mannschaft so recht, wo sie aktuell steht. Dementsprechend schwierig sind die ersten Begegnungen der Saison. Das bekamen wir im Hinspiel zwischen Legia Warschau und Ordabasy zu sehen, als der kasachische Tabellenführer zwei Unaufmerksamkeiten in der polnischen Defensive zur 2:0-Führung nutzte.

Allerdings ließen sich die Legionisci nicht beirren und schafften mit einem Comeback in der zweiten Halbzeit noch ein 2:2-Unentschieden. Der 15-fache polnische Meister spielte sich bei beiden Treffern in den gegnerischen Sechzehner und legte den Ball quer. Gut herausgespielte Torchancen, die letztlich zu 2,09:0,69 xG pro Legia führten.

Damit kamen die Wojskowy nochmal mit dem Schrecken davon. Im eigenen Stadion sollten sich diese Probleme nicht wiederholen. Beim Ligaauftakt zeigte Legia keine Schwächen und gewann mit 3:0 gegen Aufsteiger LKS Lodz.

Auch in der abgelaufenen Saison war bei der Runjaic-Elf eine ausgeprägte Heimstärke zu erkennen. In der Liga marschierten die Legionisci zu 2,41 Punkten pro Spiel und 38:17 Toren. Darüber hinaus hoben die Wojskowy am Ende der Saison den polnischen Pokal in die Höhe.

Legia Warschau - Ordabasy Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 2:2 Ordabasy (A), 3:0 Lodz (H), 6:5 n.E. Czestochowa (A), 2:0 Salzburg (H), 2:0 Qarabag (H).

Letzte 5 Spiele Ordabasy: 2:2 Legia Warschau (H), 2:1 Kyzylzhar (H), 1:1 Atyrau (A), 4:0 Oqschetpes (A), 2:0 Astana (H).

Letzte Spiele Legia Warschau vs. Ordabasy: 2:2 (A).

Seit Anfang des Jahres 2021 betreut Aleksandr Sednev den FC Ordabasy. In dieser Spielzeit bahnt sich ein historischer Erfolg an: Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte! Nach 17 Spieltagen thront das Team aus Shymkent an der Spitze der kasachischen Liga.

Dort stehen sie nicht ohne Grund: Ordabasy hat mit 36 Treffern den besten Angriff der Premier Liga und gleichzeitig die beste Defensive (12 Gegentore). In der Qualifikation für das internationale Geschäft treffen die Kasachen jedoch auf deutlich stärkere Kaliber.

Beim 2:2 im Hinspiel konnte Ordabasy noch von Glück sprechen, dass Legia Warschau eine Halbzeit brauchte, um das Gaspedal im eigenen Spiel zu finden. Das Rückspiel sollte deutlich schwerer werden. Zudem bekam die Formkurve mit zwei Unentschieden aus den letzten drei Spielen einen kleinen Knick.

Trotz der klaren Rollenverteilung trauen wir der besten Offensive im kasachischen Fußball durchaus ein Tor im Rückspiel zu. Da wir Legia dennoch deutlich stärker einschätzen, bietet sich folgende Wette an: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Oddset.

Unser Legia Warschau - Ordabasy Tipp: Sieg Legia Warschau & Über 1,5 Tore

Ordabasy reist mit der besten Offensive der heimischen Liga (36 Tore) nach Polen und wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Legia genießt Heimvorteil und die höhere individuelle Qualität im Kader, sodass wir mit einem torreichen Sieg der Hausherren rechnen.