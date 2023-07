Lehecka - Paul Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Lehecka - Paul Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Nach einem guten Start an der Church Road dürfte Jiri Lehecka für Tommy Paul eine harte Nuss werden. Am Ende müsste sich aber die etwas bessere Form des US-Profis auf Gras aber durchsetzen.

Jiri Lehecka und Tommy Paul hatten beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres in Australien für Aufsehen gesorgt und neue persönliche Bestmarken aufgestellt. Auch in Wimbledon stehen die beiden Profis nun schon vor dem Einzug ins Achtelfinale. In SW19 kommt es voraussichtlich am Samstag zum direkten Duell der beiden Spieler. Die Bookies können sich im Vorfeld der Partie auf keinen Favoriten festlegen. Wir entscheiden uns bei dem Match mit einer Quote von 1,83 bei Bwin für die Wette „Sieg Paul“.

Darum tippen wir bei Lehecka vs Paul auf „Sieg Paul“:

Tommy Paul spielt 2023 die beste Saison seiner Karriere.

Der US-Amerikaner stand im Vorjahr im Wimbledon-Achtelfinale.

Lehecka hat an der Church Road erst 2 Spiele gewonnen.

Lehecka vs Paul Quoten Analyse:

Ein wirklich eindeutiges Urteil können die Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Lehecka vs Paul Prognose nicht fällen. Sicher hat der US-Profi (ATP Nr. 15) in der Weltrangliste im Vergleich mit dem Tschechen (ATP Nr. 37) leicht vorne. So ist Paul mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.80 der leichte Favorit. Doch Lehecka ist in Wimbledon noch ohne Satzverlust. Dadurch zahlen die Bookies für ein Weiterkommen des 21-jährigen auch Quoten im Schnitt von 2.01.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lehecka vs Paul Prognose: Bekommt Paul auch gegen Lehecka Probleme?

2019, als Tomas Berdych nach 17 Jahren seine Karriere beendete, feierte sein Landsmann Jiri Lehecka sein Debüt auf der Tour und wurde schnell das neue Gesicht des tschechischen Tennis. Der 21-jährige kann in seiner kurzen Zeit als Profi schon auf einige Erfolge zurückblicken. So stand der Mann aus Mlada Boleslav im Vorjahr beim ATP 500 in Rotterdam im Halbfinale. In diesem Jahr kam das Halbfinale beim ATP 250 in Doha sowie ein sensationelles Viertelfinale bei den Australian Open hinzu.

Die Rasensaison begann für den Tschechen eher mittelmäßig. In Stuttgart und im Queen‘s Club reichte es jeweils nur für einen Sieg. Beide Niederlagen kassierte Lehecka aber immerhin gegen die Top-10-Spieler Tiafoe und Alcaraz. Dafür legte die Nummer 37 der Welt in SW19 einen guten Start hin. Runde 1 entschied er mit 6:4, 6:4, 6:4 gegen den Österreicher Sebastian Ofner (ATP Nr. 72) für sich. Dann folgte ein sehr starkes 6:2, 6:2, 6:2 gegen Francisco Cerundolo, die Nummer 19 der ATP.

Tommy Paul spielt das beste Jahr seiner Karriere. Schon beim ersten Major des Jahres, den Australian Open, erreichte der US-Profi erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale. In der Runde der letzten 4 war allerdings Novak Djokovic eine Nummer zu groß. Trotzdem reichte dieses Ergebnis für einen Platz unter den Top 20 der Welt. Und beim ATP 500 in Acapulco zog der Mann aus New Jersey ins Finale ein, wo er am Ende in drei Sätzen gegen den Australier Alex de Minaur verlor.

Auf Gras folgten zunächst auch frühe Pleiten in Stuttgart und im Queen‘s Club. Doch in Eastbourne zeigte der 26-jährige dann ein ganz anderes Gesicht. Hier spielte sich Paul ins Finale, wo er allerdings gegen Francisco Cerundolo in drei Sätzen den Kürzeren zog. In Wimbledon ging es für die Nummer 15 der Welt mit einem 7:5, 6:3, 6:1 gegen Shintaro Mochizuki (ATP Nr. 212) los. Gegen den früheren Weltranglistendritten Milos Raonic, der inzwischen nur noch auf Platz 849 geführt wird, reichte es dann zum 6:4, 7:6, 6:7 und 6:4.

Lehecka - Paul Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lehecka : 3:0 Cerundolo, 3:0 Ofner, 0:2 Van Assche, 1:2 Zverev, 0:2 Alcaraz

: 3:0 Cerundolo, 3:0 Ofner, 0:2 Van Assche, 1:2 Zverev, 0:2 Alcaraz Letzte 5 Spiele Paul: 3:1 Raonic, 3:0 Mochizuki, 1:2 Cerundolo, 2:0 Barrere, 2:1 Wolf

Letzte Spiele Lehecka vs Paul: -

Beide Spieler treffen erstmal aufeinander. In seinem diesjährigen Zweitrundenmatch an der Church Road machte Lehecka 74 Prozent der Punkte nach seinem ersten Aufschlag und sogar 78 Prozent der Punkte nach dem zweiten Service. Zudem konnte er 6 von 10 Breakchancen nutzen. Paul musste in Runde 2 zweimal in den Tiebreak. Am stärksten war der US-Profi nach seinem ersten Aufschlag mit 62 von 74 Punkten. Dafür nutzte er nur 4 von 14 Breakchancen.

Unser Lehecka vs Paul Tipp: Sieg Paul

Uns geht es bei diesem Match ähnlich wie den Buchmachern. Tommy Paul ist maximal der leichte Favorit. Denn Lehecka war in den ersten zwei Runden von Wimbledon gut in Form. So spricht vieles für ein enges Duell über vier oder fünf Sätze. Am Ende müsste sich aber die Qualität und die Erfahrung des US-Profis auf Rasen knapp durchsetzen.