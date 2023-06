Lehecka - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart 2023

Frances Tiafoe hat sich an der Spitze der Tenniswelt etabliert. Aktuell belegt der 25-Jährige einen Platz unter den zwölf besten Spielern der ATP-Weltrangliste. In Stuttgart greift der athletische Profi in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Sein erstes Duell findet gegen Jiri Lehecka statt, der im Laufe des Jahres mit seiner großen Power überzeugt hat. Allerdings fehlt dem Tschechen noch eine gewisse Kontinuität. Unser Tipp: „Tiafoe gewinnt 2:0″. Dieses Ergebnis sorgt bei Admiralbet für eine Wettquote von 1,85.

Darum tippen wir bei Lehecka vs Tiafoe auf „2:0-Sieg Tiafoe“:

Tiafoe steht in diesem Jahr bei 23-9 Siegen. Sein letztes ATP-250-Turnier (Houston) gewann er.

Gegen Top-20-Spieler hat Lehecka in diesem Jahr eine Bilanz von 4-7.

Seit Jahresbeginn entschied Tiafoe 14 von 24 Best-of-3-Matches mit 2:0 für sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lehecka vs Tiafoe Quoten Analyse:

Sportwetten ohne Steuern sind ein Mehrwert für jeden Wettfreund. Setzt ihr in diesem Matchup zwischen Lehecka und Tiafoe auf den tschechischen Außenseiter, könnt ihr euch an Quoten zwischen 3,05 und 3,40 bedienen.

Noch trafen die beiden aufstrebenden Spieler in keinem professionellen Match aufeinander. Am 14. Juni 2023 ändert sich das und Frances Tiafoe wird mit Wettquoten bis zu 1,37 favorisiert.

Lehecka vs Tiafoe Prognose: „Vorteil Tiafoe“

Jiri Lehecka ist eines der aufstrebenden Talente im Tennis und aktuell die größte Hoffnung seines Heimatlandes. Der 21-jährige Tscheche tankte sich bei den Australian Open bis ins Viertelfinale vor. Dort unterlag er Stefanos Tsitsipas mit 0:3-Sätzen - sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand Slam.

Die French Open verliefen für den kraftvollen Spieler weniger erfolgreich. Lehecka unterlag in der zweiten Runde Marcos Giron (0:3). Das ATP-250-Turnier in Stuttgart bot dem angriffslustigen Youngster aus Tschechien eine Chance zur Revanche, die er mit seinem 2:1-Sieg in der ersten Runde genutzt hat.

Jetzt wartet mit Frances Tiafoe die Nummer 12 der ATP-Weltrangliste und Lehecka muss sich mit der Außenseiterrolle anfreunden. Zwar gestaltete Lehecka über 50 Prozent seiner Best-of-3-Matches siegreich (12-10), doch in Duellen mit Spielern aus den Top 20 rutschte seine Bilanz auf 4-7 Siege ab. Genau in diese Riege fällt sein Kontrahent aus den USA.

Lehecka - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lehecka: 2:1 M.Giron, 0:2 L. Klein, 2:0 J. Sels, 2:0 N. Hardt, 0:3 M. Giron.

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 1:3 A. Zverev, 3:1 A. Karatsev, 3:0 F. Krajinovic, 1:2 L. Musetti, 2:1 D. Altmaier.

Letzte Spiele Lehecka vs. Tiafoe: -

Tiafoe spielt ein hervorragendes Jahr auf der Tour und kann auf eine Bilanz von 23-9 Siegen aufbauen. Sein zwölfter Platz in der ATP-Weltrangliste kratzt bereits an seiner bisherigen Bestmarke (11.).

Der 25-Jährige hat in Stuttgart die Chance, sein zweites ATP-250-Turnier in Folge für sich zu entscheiden. Zuletzt gewann er den Wettkampf in Houston. In seinem Heimatland setzte er sich im Finale mit 2:0 gegen Tomas Martin Etcheverry durch.

Tiafoe hat einen gefährlichen Aufschlag im Repertoire. Seine Aufschlagspiele sind von einem kalkulierten Risiko geprägt - mit Erfolg! Im Jahr 2023 stieg seine Ass-Quote auf 9,7 Prozent, während seine Rate an Doppelfehlern gering blieb (2,8 Prozent). Im Vergleich zu Lehecka (6,0 Prozent Ass-Quote) schlägt der Favorit der Buchmacher deutlich mehr unerreichbare Aufschläge.

Zusätzlich ist der erstaunliche Vorhand-Topspin des Mannes aus Hyattsville eine Waffe, mit der er seine Kontrahenten vor große Probleme stellen kann. Mit diesem forciert er Fehler bei seinen Gegnern, die er mit seinem Offensivdrang nutzt: Gegen Top-50-Spieler hat Tiafoe 20,40 Prozent seiner Punkte am Netz gewonnen.

An Nummer 3 gesetzt, gebührt die Favoritenrolle ganz klar dem Quotenfavoriten aus den USA. Kontrolliert Tiafoe das Spiel, kann er ein schnelles Ende herbeiführen. Sollte das Match, unabhängig vom Sieger, in zwei Sätzen entschieden sein, könnt ihr dafür von Admiralbet eine Quote von 1,50 bekommen. Einen nützlichen Admiralbet Sportwetten Bonus findet ihr hier.

Unser Lehecka - Tiafoe Tipp: 2:0-Sieg Tiafoe

In diesem Match sehen wir zwei interessante Spieler, die mit ihrer offensiven Spielweise in Zukunft die Top 10 attackieren können. Aktuell ist das Spiel von Tiafoe etwas ausgereifter. Der Quotenfavorit ist mit mehr Erfahrung ausgestattet, die gegen den noch inkonstanten Lehecka einen weiteren Vorteil darstellt.