Leicester - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2023

Unser Leicester - Everton Tipp zum Premier League Spiel am 01.05.2023 lautet: Die Paarung zwischen beiden Teams verspricht Abstiegskampf pur. Wenngleich die Situation für beide Konkurrenten bitter ist, ist nach wie vor nichts verloren. In einem spannenden Match gehen wir von Toren auf beiden Seiten aus.

Die „Füchse“ erkämpften sich unterhalb der Woche bei Leeds United ein 1:1. Dabei zeigten die Gäste Moral. Nach nur 20 Minuten musste nämlich ein Rückstand in Kauf genommen werden. Eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel brachte die Hausherren ins Wanken und wurde am Ende in der 80. Spielminute mit dem Ausgleich durch Jamie Vardy belohnt.

Everton hatte mit Newcastle jüngst keinen leichten Gegner vor der Brust. Am Donnerstag setzte es vor heimischer Kulisse gegen den Saudi-Klub eine vernichtende 1:4 Niederlage. Wenngleich die Hausherren gut in die Partie starteten, musste nach 20 Minuten das 0:1 in Kauf genommen werden. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste zielstrebiger und siegten auch in der Höhe verdient. Den Ehrentreffer erzielte Dwight McNeil nach 80 Minuten.

Einen Favoriten sehen wir bei Leicester vs. Everton nicht. Vielmehr trauen wir beiden Mannschaften mindestens einen Treffer zu. Für diesen Wettabschluss hält Winamax eine Quote in Höhe von 1,84 bereit.

Darum tippen wir bei Leicester vs Everton auf „Beide Teams treffen“:

Leicester traf in fünf der letzten sieben Premier League Heimspiele und fing sich zuletzt zehn Mal am Stück in der PL zu Hause ein Gegentor ein.

Everton muss kommen, um einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu tätigen. In den letzten vier Auswärtsduellen der Liga wurden in der Summe vier Tore erzielt.

Unabhängig vom Austragungsort endeten sechs der letzten vergangenen acht Kräftemessen zwischen den genannten Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Leicester vs Everton Quoten Analyse:

Wenngleich Leicester City nur eines der jüngsten vier Heimspiele gegen die „Toffees“ siegreich gestaltete, offenbaren die Leicester Everton Quoten am Drei-Wege-Markt die Gastgeber in der leichten Favoritenrolle. Für den Heimsieg servieren die Wettanbieter eine Quote in Höhe von durchschnittlich 2,00.

Der Auswärtssieg wird v on unseren Top-Buchmachern im Vergleich als unwahrscheinlicher eingestuft und bringt Werte zwischen 3,75 und 3,85 mit sich.

Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu zwei oder weniger Treffern ab. Dabei traut zum Beispiel der Bookie Winamax beiden Mannschaften ein Tor zu.

Leicester vs Everton Prognose: „Wer verlässt die Abstiegszone?“

Der Trainerwechsel scheint bei den Foxes erste Früchte zu tragen. Wenngleich das erste Pflichtspiel unter Dean Smith verloren ging, sollten ein knapper Sieg über Wolverhampton (2:1) und ein Remis bei Leeds United (1:1) folgen. Aufgrund der Punkteteilung am letzten Matchday rutschten die Mannen aus den East Midlands direkt in die Abstiegszone und müssen nach neun Jahren im Oberhaus des englischen Fußballs ernsthaft um den Klassenerhalt bangen. Gegenüber der vergangenen Saison liegt eine Verschlechterung um sage und schreibe zehn Ränge vor.

Nach vier Heimniederlagen am Stück sprang kürzlich gegen Wolverhampton ein knapper 2:1-Triumph heraus. Im Schnitt erzielten die Füchse pro Liga-Begegnung im King Power Stadium mindestens ein Tor. Der Abwehrverbund steht auf wackeligen Beinen und hielt in 16 Premier-League-Heimspielen nur dreimal die Null.

Mit dem FC Everton droht nun einem Traditionsklub des englischen Vereinsfußballs der Abstieg. Seit nunmehr 31 Jahren spielen die Toffees erstklassig, sind in dieser Saison aber gehörig ins Wanken geraten. Nur ein Sieg brachten die vergangenen zehn Premier League Begegnungen mit sich (4U, 5N).

Leicester - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leicester: 1:1 Leeds United (PL, A), 2:1 Wolverhampton (PL, H), 1:3 Manchester City (PL, A), 0:1 Bournemouth (PL, H), 1:2 Aston Villa (PL, H).

Letzte 5 Spiele Everton: 1:4 Newcastle (PL, H), 0:0 Crystal Palace (PL, A), 1:3 Fulham (PL, H), 0:2 Manchester United (PL, A), 1:1 Tottenham (PL, H).

Letzte 5 Spiele Leicester vs. Everton: 2:0 (PL, A), 1:2 (PL, H), 1:1 (PL, A), 1:1 (PL, A), 0:2 (PL, H).

Vor allem in den gegnerischen Stadien ist dem Tabellenvorletzten jegliche Durchschlagskraft abhandengekommen. Nur eines der bisherigen 16 Auswärtsduelle wurde siegreich gestaltet (7U, 8N). Zumindest lassen vier Auswärtstore in den jüngsten vier Begegnungen auf etwas Schaffenskraft im Torabschluss schließen.

Um einen Zwei-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer zu egalisieren, muss die Elf von Trainer Sean Dyche am Montag alles in die Waagschale werfen. Die Vorzeichen stehen keineswegs schlecht. Immerhin behielten die Schützlinge aus Liverpool in drei der vergangenen vier Begegnungen im King Power Stadium die Oberhand.

Unser Leicester - Everton Tipp: „Beide Teams treffen“

Das Kräftemessen verspricht Abstiegskampf pur. Die restliche Premier League Saison bringt nur noch fünf Spieltage mit sich. Jeder errungene Punkt könnte am Ende für den Unterschied sorgen.

Die letzten Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften gestalteten sich recht torreich und endeten dreimal im King Power Stadium mit mehr als 2,5 Treffern. Zudem stellten beide Kontrahenten ihren Offensivdrang unter Beweis und netzten jeweils mindestens einmal im gegnerischen Kasten ein.

Wenngleich sich sowohl Leicester als auch Everton mit einer Viererkette begegnen dürften und die Paarung aus einer soliden Abwehr heraus gestalten, sind beiden Teams defensive Unzulänglichkeiten nicht abzusprechen. Eine Tatsache, die anhand von 57 Leicester bzw. 50 Gegentoren (Everton) untermauert wird.