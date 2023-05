Leicester - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 15.05.2023

Unser Leicester - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 15.05.2023 lautet: Über weite Strecken der Saison sahen die Reds wie eine Mannschaft aus, die das europäische Geschäft verpassen könnte. Aktuell schnuppern sie aber wieder an der Qualifikation zur Königsklasse.

Bezogen auf die vergangenen acht Spieltage holte nur Manchester City (24) mehr Punkte als die Reds (20). Leicester hingegen fuhr in diesem Zeitraum nur fünf magere Pünktchen ein.

Mit Dean Smith an der Seitenlinie kassierten die abstiegsgefährdeten Foxes in drei von fünf Begegnungen mindestens zwei Gegentore.

Wir nehmen die unterschiedlichen Formkurven zum Anlass und setzen mit einem Handicap (-1) auf einen Sieg der Gäste. Bei NEObet bekommt ihr dafür eine Quote von 2,30 .

Darum tippen wir bei Leicester vs Liverpool auf „Sieg Liverpool (HC-1)“:

Leicester vs Liverpool Quoten Analyse:

Mitte April installierten die Foxes mit Dean Smith einen neuen Trainer, der den überraschenden Meister von 2016 vor dem Abstieg retten sollte. Noch stehen drei Spieltage aus, bevor die große Abrechnung erfolgt. In diesem Abschnitt muss Leicester zwei Punkte auf die Konkurrenz gut machen.

Leicester vs Liverpool Prognose: „Herausragende Form der Reds“

Sechs Siege in Serie sorgen für ein gewachsenes Selbstvertrauen der Gäste. Eine der großen Stärken der Spieler von der Merseyside sind die ruhenden Bälle. Liverpool erzielte die meisten Tore nach einem Standard (16) und ließ gemeinsam mit Manchester City sowie West Ham die wenigsten Gegentore nach einem ruhenden Ball zu (6).

Leicester - Liverpool Statistik & Bilanz:

Für den Klassenerhalt ist den Gastgebern jedes Mittel recht. Im April musste Brendan Rodgers nach 204 Spielen im Amt für die Foxes die Koffer packen. Ein verständlicher Schritt, denn Leicester holte unter ihm in dieser Spielzeit nur 0,89 Punkte pro Spiel.

Daraufhin übernahm Dean Smith das Amt des erfolglosen Nordiren. Nach fünf Spielen unter dem neuen Trainer stehen die Foxes bei 1,00 Punkten pro Spiel. Die 3:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Fulham offenbarte die fortwährenden Schwierigkeiten in der Defensive.

Bisher kassierte Leicester 64 Gegentore (17.). Selbst in den fünf Spielen nach dem Wechsel an der Seitenlinie schluckten die Gastgeber in drei von fünf Duellen mindestens zwei Gegentore.