Lens - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2023

Unser Lens - Arsenal Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Arsenal hat schon am ersten Spieltag der CL-Gruppenphase eine überzeugende Leistung gezeigt. Auch zu Gast in Lens am 2. Spieltag spricht vieles für einen Erfolg der Gunners.

Im September 1998 trafen Lens und Arsenal erstmals in der Königsklasse aufeinander. Für beide Teams war es auch das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Damals trennten sich beide Vereine in Nordfrankreich mit einem 1:1. 25 Jahre später wurden beide Vereine wieder in die gleiche CL-Gruppe gelost und stehen sich am Dienstagabend erneut im Stade Bollaert-Delelis gegenüber.

Darum tippen wir bei Lens vs Arsenal auf „Sieg Arsenal“:

Arsenal ist in dieser Saison noch ungeschlagen

Die Gunners haben nur eines von 14 Gastspielen in Frankreich verloren

Lens steht aktuell in der Ligue 1 lediglich auf Rang 15

Lens vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Qualität spricht bei der Lens vs Arsenal Prognose natürlich klar für den Premier-League-Vertreter. So schlagen sich die Buchmacher, die fast alle auch durch einen tollen Sportwetten Bonus überzeugen, wenig überraschend auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg klettern die Quoten auf einen Durchschnittswert von 1,63. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 5,52. Zudem werden Tore erwartet. Denn der RCL hat in seinen letzten 33 Europapokal-Heimspielen immer mindestens einmal getroffen. Zudem gingen die Gunners in der Offensive seit 18 Gruppenspielen der Königsklasse nicht mehr leer aus.

Lens vs Arsenal Prognose: Bleiben die Gunners ungeschlagen?

Der RC Lens kehrte 2020 nach fünf Spielzeiten in der zweiten Liga in die Ligue 1 zurück. Im Vorjahr führte Coach Franck Haise „Les Sang et Or“ zum Vizemeistertitel, was die beste Platzierung für den Verein seit dem zweiten Rang in der Spielzeit 2001/02 bedeutete. Damit durften die Nordfranzosen auch erstmals seit 2007/08 wieder im Europapokal ran. In der Königsklasse steht der Racing Club zum dritten Mal nach 1998 und 2002. Im ersten CL-Gruppenspiel dieser Saison holte der RCL zu Gast beim Sevilla FC ein 1:1.

In der heimischen Liga ging es für Lens mit dem schlechtesten Start der Vereinsgeschichte (1 Punkt aus 5 Spielen) gar nicht gut los. Inzwischen hat sich die Mannschaft wieder etwas gefangen. Das 1:0 am Samstag in Straßburg war der zweite Erfolg nach einem 2:1 daheim gegen Toulouse. Vor dem Spieltag am Wochenende stand der Verein noch auf dem Relegationsplatz. Durch den zweiten Dreier steht der RCL nun mit sieben Punkten und 7:12 Toren auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Auch Arsenal schaffte es in der Vorsaison in der Premier League auf den zweiten Rang, was das beste Ergebnis für die Gunners seit der Saison 2015/16 bedeutete. Damit ging am ersten Spieltag der laufenden Gruppenphase eine Zeit von sechs Jahren ohne Champions-League-Fußball für den Verein aus dem Norden Londons zu Ende. Die Männer von Coach Mikel Arteta meldeten sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven auch eindrucksvoll zurück.

Bei der Partie hatte der AFC nur einen Expected-Goal-Wert von 2,3. In der Premier League sind die Londoner nach sieben Spielen auch ungeschlagen. Das 4:0 am Wochenende bei Aufsteiger Bournemouth, bei dem auch Kai Havertz endlich seinen ersten Treffer für den neuen Verein erzielte, war der fünfte Sieg. Nur in den Derbys daheim gegen Fulham und Tottenham ließen die Gunners mit jeweils einem 2:2-Remis Punkte liegen. Zum vierten Mal im englischen Oberhaus konnte der Verein seine ersten drei Auswärtsspiele gewinnen.

Lens - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lens: 1:0 Straßburg (A), 2:1 Toulouse (H), 1:1 Sevilla (A), 0:1 Metz (H), 0:3 Monaco (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (A), 2:2 Tottenham (H), 4:0 PSV Eindhoven (H), 1:0 Everton (A)

Letzte Spiele Lens vs Arsenal: 1:2 (H), 0:1 (A), 1:0 (A), 1:1 (H)

In der CL-Gruppenphase der Saison 1998/99 trafen beide Vereine wie erwähnt erstmals aufeinander. Arsenal holte im Hinspiel auswärts einen Punkt, verlor dann aber das Rückspiel daheim mit 0:1. Das zweite Duell wurde im Halbfinale des UEFA-Pokals in der Spielzeit 1999/2000 ausgetragen. Hier zogen die Gunners mit zwei Siegen (1:0, 2:1) ins Endspiel ein. Die Londoner haben nur eines von 14 Gastspielen in Frankreich verloren.

Unser Lens - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Lens hat in seiner CL-Geschichte in sechs Heimspielen nur eine Niederlage kassiert. Die Nordfranzosen sind aber nur sehr schwer in die Saison 2023/24 gekommen. Arsenal ist dagegen in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und konnte elf seiner letzten 17 Europapokal-Gastspiele gewinnen, bei zwei Niederlagen. Auch in der Gruppenphase der Königsklasse gingen die Londoner seit neun Partien nicht mehr als Verlierer vom Feld. Zusätzlich zur Form spricht natürlich auch die Qualität deutlich für die Gäste.