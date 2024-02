Lens - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Lens - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfängt der RC Lens den SC Freiburg. Die Hausherren sollten aufgrund der aktuellen Form etwas im Vorteil sein, wir sehen jedoch auch Chancen für die Gäste.

Die Vorzeichen für das wichtige Spiel in der Zwischenrunde der Europa League könnten bei den beiden Teams kaum unterschiedlicher sein. Während Lens den vierten Sieg in Folge feiern könnte, droht den Freiburgern die vierte Pleite in Serie. Wir sehen zwar Lens als leichte Favoriten, entscheiden uns aber lieber für eine „Beide Teams treffen“-Wette mit einer Quote von 1,83 bei Betano und werden dies in den folgenden Zeilen begründen.

Darum tippen wir bei Lens vs Freiburg auf „Beide Teams treffen“:

RC Lens konnte in keinem der CL-Gruppenspiele eine Weiße Weste bewahren.

Freiburg stellte mit 17 Treffern zusammen mit Liverpool die beste Offensive der diesjährigen EL-Gruppenphase.

Freiburg konnte in drei der letzten vier Spiele in der Bundesliga mindestens einen Treffer erzielen.



Lens vs Freiburg Quoten Analyse:

Der RC Lens ist momentan gut in Form und bekommt daher im heimischen Stadion gegen Freiburg die Rolle des Favoriten zugesteckt. Die Buchmacher sehen einen Sieg der Franzosen mit einer Quote von 1,83 deutlich wahrscheinlicher an, als einen Sieg der Gäste aus Deutschland mit einer Quote in Höhe von 4,25.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis gilt bei den besten Bookies mit deutscher Lizenz ein 1:0 Heimsieg mit einer 6,80 Quote, dicht gefolgt von einem 1:1 Unentschieden mit einer Quote von 7,30. Wir halten das letztere Ergebnis für deutlich wahrscheinlicher, so konnte die Offensive der Breisgauer in dieser Spielzeit vor allem im internationalen Geschäft aufblühen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lens vs Freiburg Prognose: Wer kann sich den Einzug ins Achtelfinale sichern?

Der RC Lens steht mit 35 Punkten auf dem sechsten Rang der Tabelle der Ligue 1 und konnte mit drei Siegen in Folge den Rückstand auf Nizza auf dem zweiten Platz auf vier Punkte verkürzen. Somit hat RCL noch alle Chancen, sich auch im kommenden Jahr die Teilnahme an der Champions League zu sichern. Mit 20 Gegentoren stellen „Les Sang et Or“ die fünftbeste Defensive der Liga. Es haperte zu Saisonbeginn jedoch vor allem in der Offensive.

In den letzten neun Partien gelangen den Spielern aus Lens im Schnitt immerhin 1,6 Treffer pro Partie. In der gesamten Saison kommen „Les Lensois“ nur auf einen Wert von 1,3 erzielten Toren pro Spiel. Dabei konnten 17 der 27 Tore im heimischen Stadion erzielt werden.

Der SC Freiburg kann auf eine durchwachsene Hinrunde in der Bundesliga zurückblicken und startete sehr schwach in die Rückrunde. Vor allem die Defensive der Breisgauer zeigte sich zuletzt enorm anfällig. So musste man in fünf der letzten sechs Spiele mindestens zwei Gegentreffer einstecken. Im letzten Spiel ging man in Dortmund mit 0:3 unter und zeigte dabei eine der schwächsten Leistungen der Saison.

Mit 28 Punkten liegt das Team von Christian Streich auf dem siebten Platz der Tabelle, hat mit 12 Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz jedoch genauso viel Vorsprung wie auf einen Abstiegsplatz. Im Schnitt fallen in den Spielen der Freiburger in dieser Saison exakt 3,0 Tore.

Lens - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lens: 3:1 Strasbourg (H), 1:0 Nantes (A), 2:0 Toulouse (A), 0:2 PSG (H), 2:2 (5:6 n.E.) Monaco (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:3 Dortmund (A), 1:3 Stuttgart (H), 1:3 Bremen (A), 3:2 Hoffenheim (H), 0:0 Union Berlin (H).

Letzte Spiele Lens vs. Freiburg: -



Im internationalen Geschäft lief es für die Breisgauer schon deutlich besser. In der Gruppe A musste man sich mit vier Siegen und zwei Niederlagen nur West Ham United geschlagen geben und konnte in fünf der sechs Spiele mindestens einen Treffer erzielen.

Der RC Lens musste in der Gruppe B der Champions League ebenfalls nur zwei Niederlagen einstecken, kam jedoch mit zwei Siegen und zwei Remis nicht über den dritten Platz hinaus und stieg daher in die Zwischenrunde der Europa League ab.

Die beiden Teams trafen bisher noch nie im Profifußball aufeinander und stehen somit vor einer Premiere. Im Vorgänger-Wettbewerb, dem UEFA Cup, traten die Franzosen in bisher sieben Spielen gegen eine deutsche Mannschaft an und stehen dabei bei einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen, drei Niederlagen und einem Remis.

Unser Lens - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

In vier der sechs Gruppenspielen sowohl von Lens als auch von Freiburg trafen beide Teams mindestens ein Mal in den gegnerischen Kasten. Die Breisgauer konnten sogar in fünf der sechs Spiele mindestens einen Treffer erzielen. Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich Chancen auf beiden Seiten des Feldes eröffnen werden.