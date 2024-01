Lens - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Lens - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 14.01.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister aus Lens rangiert derzeit nur auf Platz 7 und hat in unserem Wett Tipp heute trotz Heimvorteils gegen den französischen Serienmeister nur wenig zu lachen.

RC Lens musste am vergangenen Sonntag mit dem Ausscheiden im Coupe de France einen weiteren Dämpfer verdauen. Gegen AS Monaco setzte es im Elfmeterschießen eine 5:6-Niederlage. Mit PSG wartet am kommenden Spieltag eine kaum lösbare Aufgabe. Die Hauptstädter sind seit mittlerweile zwölf Spieltagen in der Ligue 1 ohne Niederlage und holten 32 von möglichen 36 Punkten. Eine beeindruckende Bilanz, die es gegen den Vizemeister fortzuführen gilt.