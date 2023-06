Lettland - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

Unser Lettland - Türkei Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 16.06.2023 lautet: Stefan Kuntz peilt als Trainer der türkischen Nationalmannschaft die Qualifikation zur Endrunde der Europameisterschaft an. Wir erwarten gegen den lettischen Underdog eine eher enge Kiste.

Lettland stellt keine Nationalmannschaft, die sich häufig aus dem Stadion fegen lässt. Das musste die türkische Mannschaft im Laufe der vergangenen Jahre gleich mehrfach feststellen. Keines der letzten sieben Aufeinandertreffen endete mit mehr als einem Tor Differenz. Wir gehen von einer Fortsetzung dieser Tendenz aus und leiten daher folgenden Tipp ab: „Sieg Lettland (HC+2)“. Mit dieser Wette erhaltet ihr bei NEObet eine Quote von 1,74.

Darum tippen wir bei Lettland vs Türkei auf „Sieg Lettland (HC+2)“:

Keines der letzten sieben direkten Duelle endete mit mehr als einem Tor Differenz.

Beide Teams kassierten in jedem ihrer vergangenen sechs Spiele mindestens ein Gegentor.

Die Mannschaft von Stefan Kuntz gewann keine ihrer letzten sechs Partien mit mehr als einem Tor Unterschied.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lettland vs Türkei Quoten Analyse:

Auf einen 2:1-Auftaktsieg gegen Armenien folgte eine 0:2-Niederlage gegen Kroatien. Aktuell belegt die türkische Nationalmannschaft den dritten Platz der Gruppe D und benötigt gegen Lettland dringend einen Sieg.

Wie schwer ein solcher Dreier gegen die Balten ist, bekam Wales am ersten Spieltag zu spüren. Der Tabellenführer der Gruppe D erarbeitete sich zum Auftakt nur einen knappen 1:0-Erfolg.

Wollt ihr in diesem Duell auf einen Sportwetten Bonus zurückgreifen, könnt ihr bei uns den passenden Buchmacher finden. Ein Sieg der Türkei bringt euch Quoten bis zu 1,35. Andersherum verteilen die Bookies für einen Überraschungssieg der Letten Wettquoten von 8,80 bis 11,00.

Lettland vs Türkei Prognose: „Patzen nicht erlaubt“

Lässt die Türkei den nötigen Biss vermissen, kommt sie schnell ins Straucheln. Das durften wir in der Vergangenheit bereits des Öfteren beobachten. In der Nations League verbrachten sie das Jahr in Liga C. Ihr Aufstieg wurde am Ende von einem 3:3 gegen Luxemburg und einer 1:2-Niederlage gegen die Färöer-Inseln begleitet.

Stefan Kuntz kann in seinem Kader auf mehrere talentierte Kicker zurückgreifen, große Dominanz sieht er jedoch nur in den seltensten Spielen. Im ersten Qualifikationsspiel gegen Armenien lief die Türkei vorerst einem 0:1-Rückstand hinterher, ehe sie das Spiel drehten und knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

Am zweiten Spieltag hatte die Ay-Yildizlilar weniger Glück und verlor mit 0:2 gegen Kroatien. Nach zwei Gruppenspielen belegen die Rot-Weißen den dritten Platz. Die Buchmacher favorisieren die Kuntz-Elf deutlich - wir sehen hingegen die Gefahr für eine enge Partie.

Die Defensive des Quotenfavoriten wird gerne überrumpelt und ließ sich in den vergangenen sechs Partien jeweils mindestens ein Gegentor einschenken. Im direkten Aufeinandertreffen mit den Letten kassierten die Gäste in den letzten sieben Partien mindestens ein Gegentor.

Lettland - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lettland: 0:1 Wales (A), 2:3 Irland (A), 7:8 n.E. Island (H), 5:3 n.E. Estland (A), 1:1 Andorra (A).

Letzte 5 Spiele Türkei: 0:2 Kroatien (H), 2:1 Armenien (A), 2:1 Tschechien (H), 2:1 Schottland (H), 1:2 Färöer-Inseln (A).

Letzte 5 Spiele Lettland vs. Türkei: 1:2 (H), 3:3 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 3:3 (A).



Wie kompetitiv die lettische Auswahl ist, lässt sich an den vergangenen Ergebnissen ablesen. Seit 17 Begegnungen hat der Gastgeber kein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied verloren.

In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen mit der Türkei war dies ebenfalls nicht der Fall. Stattdessen verloren die Spieler von Dainis Kazakevics nur eine der letzten sieben Begegnungen und sicherten sich in fünf der sieben Duelle sogar ein Remis.

Zufällig kamen diese Resultate nicht in die Arme der lettischen Auswahl geflogen. Dafür richten wir unseren Blick auf den ersten Vergleich in dieser Gruppenphase. Dort unterlag Lettland in Wales mit 0:1. Laut erwartbaren Toren (0,84:1,04) war kein Klassenunterschied auszumachen.

Eine mögliche Wette lässt sich von den bisherigen Aufeinandertreffen und Ergebnissen beider Nationalmannschaften ableiten. Beide Auswahlmannschaften warten seit sechs Partien auf eine weiße Weste. Die letzten sechs direkten Duelle wurden mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen.

Unser getesteter Buchmacher NEObet bietet für eine Wette auf „Beide treffen“ eine attraktive Quote von 2,32 an, in der wir jede Menge Value finden.

Unser Lettland - Türkei Tipp: Sieg Lettland (HC+2)

Die lettische Auswahl bekommt im eigenen Land die Chance, mit einem Sieg im direkten Vergleich an der türkischen Nationalmannschaft vorbeizuziehen. Einen Dreier mag es in diesem Duell vielleicht nicht geben, doch mit zwei Toren Differenz wird sich der Gastgeber nicht abschießen lassen.