Levante – Alaves Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Levante - Alaves Tipp zum LaLiga2 Playoffs Finale Spiel am 17.06.2023 lautet: Wenngleich im Hinspiel kein Sieger ermittelt wurde, sehen wir im Re-Match die Gastgeber aus Levante als leichten Favoriten an und tendieren in Richtung Heimsieg, ohne das Remis auszuschließen.

Im letzten Aufeinandertreffen begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und legten eine defensive Spielausrichtung an den Tag. Obwohl erwähnt werden muss, dass die „Granotas“ mehr Zug zum Tor hatten. Die wenigen Torchancen führten aber zu keinem Treffer. Da die Hausherren ihrerseits mit offensiven Impulsen geizten, blieb es nach 90 Minuten beim torlosen Remis.

Mit einem deutlichen Triumph im Rückspiel von einem der beiden Kontrahenten ist nicht zu rechnen. Dennoch räumen wir den Gastgebern aufgrund des Heimrechts Vorteile ein und tendieren zu einem Heimsieg mit weniger als 3,5 Toren. Das Remis ist darüber hinaus nicht auszuschließen. Für diese „Match-Kombi“ hält Bwin eine Quote von 1,51 bereit.

Darum tippen wir bei Levante vs Alaves auf „DC 1X & weniger als 3,5 Tore“:

Nur eines der vergangenen zehn Heimspiele ging für Levante verloren (6S, 3N).

Lediglich eines der jüngsten acht Auswärtsspiele gestaltete „El Glorioso“ siegreich (4U, 3N).

In den letzten beiden Heimspielen gegen Alaves setzten sich die Blau-Roten souverän durch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Levante vs Alaves Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 2,15 untermauert wird. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren zuletzt zweimal am Stück gegen Alaves als Sieger vom Platz gingen. Beide Erfolge kamen sogar mit zwei Toren Unterschied zustande.

Trotz allem werden die Gäste nicht gänzlich abgeschrieben und versprechen im Erfolgsfall mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz. Wer das Verlustrisiko zusätzlich noch ein wenig eindämmen möchte, kann auf Sportwetten mit einem Bonus zurückgreifen.

Das Hinspiel endete torlos. Beim erneuten Aufeinandertreffen rechnen die Bookies ebenfalls mit keinem Schützenfest und tendieren zu weniger als 2,5 Toren. Levante Alaves Wettquoten von ca. 1,44 für zwei oder weniger Tore deuten zumindest darauf hin.

Levante vs. Alaves Prognose: „Bleibt Alaves auch im sechsten Auswärtsspiel am Stück sieglos?“

In der vergangenen Saison mussten die „Azulgranas“ als Tabellenvorletzter nach einer desolaten Leistung den Abstieg aus dem Oberhaus des spanischen Fußballs antreten. Unter Coach Javier Calleja, der seit Oktober 2022 auf der Bank sitzt, soll nun der Wiederaufstieg bewältigt werden. Mit dem 0:0 im Hinspiel auf gegnerischem Terrain wurde ein erster wichtiger Schritt vollzogen.

Allgemein kann sich die Bilanz des 45-jährigen Trainers in Levante sehen lassen. Nur vier der 38 Begegnungen mussten mit einer Niederlage abgeschrieben werden (19S, 15U). Seit mittlerweile sechs Ansetzungen sind die Blau-Roten ungeschlagen (4S, 2U) und gehen mit breiter Brust in das letzte Spiel der aktuellen Saison.

Auf heimischem Boden waren die Leistungen aber nicht immer überzeugend. Dennoch ging nur eine der vergangenen sieben Partien im eigenen Stadion verloren (3S, 3U). 19 der 22 Heimspiele endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Alaves verkörperte in der vergangenen Spielzeit das Tabellenschlusslicht und hatte vier Punkte weniger als Levante eingesammelt. Seit Anfang Juli des Vorjahres sitzt Luis García auf der Bank, um die Mission Wiederaufstieg zu erfüllen. Immerhin gewann der 50-jährige Spanier beinahe fünfzig Prozent seiner Spiele an der Seitenlinie (23S, 15U, 10N).

Levante - Alaves Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Levante: 0:0 Alaves (Playoff, A), 3:0 Albacete (Playoff, H), 3:1 Albacete (Playoff, A), 2:1 Oviedo (SD, H), 3:2 Villarreal B (SD, A)

Letzte 5 Spiele Alaves: 0:0 Levante (Playoff, H), 2:0 Eibar (Playoff, H), 1:1 Eibar (Playoff, A), 0:0 Las Palmas (SD, A), 2:1 Malaga (SD, H)

Letzte 5 Spiele Levante vs. Alaves: 0:0 (Playoff, A), 2:0 (SD, H), 2:0 (SD, A), 3:1 (LL, H), 1:2 (LL, A)

In der Fremde legten die Basken kürzlich Probleme an den Tag und warten nunmehr seit fünf Partien auf ein Erfolgserlebnis (4U, 1N). Vor allem die Offensive scheint ihren Biss auf gegnerischem Boden verloren zu haben und blickt lediglich auf zwei Tore in den vergangenen fünf Auswärtsspielen. Darüber hinaus endeten die letzten acht Paarungen in gegnerischen Gefilden mit weniger als 2,5 Treffern.

Kürzlich waren die Basken ein gern gesehener Gast im Estadio Ciudad de Valencia und gingen zweimal leer aus. Darüber hinaus endeten fünf der letzten sechs Kräftemessen zwischen den beiden Konkurrenten bei UD Levante mit weniger als 3,5 Toren.

Unser Levante – Alaves Tipp: „Doppelte Chance 1X & weniger als 3,5 Tore“

Ortsunabhängig hat Levante keines der letzten vier Duelle mit Alaves verloren (3S, 1U). Die drei Erfolge kamen jeweils mit zwei Toren Unterschied zustande und erwecken bei den Gastgebern im Rückspiel Hoffnungen auf einen weiteren Triumph.

Bereits im Hinspiel zeigten die „Azulgranas“ mehr Zug zum Tor und hatten durchaus die Möglichkeit zur Führung. Beim erneuten Kräftemessen agiert die Calleja -Elf vor heimischer Kulisse und wird nichts unversucht lassen, um den Wiederaufstieg dingfest zu machen.