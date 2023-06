Levante - Albacete Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2023

Unser Levante - Albacete Tipp zum La Liga 2 Playoffs Spiel am 07.06.2023 lautet: Erst im vergangenen Jahr mussten die „Azulgranas“ den Abstieg aus dem Oberhaus des spanischen Fußballs in Kauf nehmen. Trotz des 3:1 aus dem Hinspiel gelten die Schützlinge aus Valencia auch im Rückspiel als Anwärter auf den Sieg. Wir tendieren hingegen zu Toren auf beiden Seiten.

Vor heimischer Kulisse erwischte Albacete im Hinspiel den besseren Start und ging nach nur 18 Minuten durch Innenverteidiger Mohamed Djetei in Front. Die Gäste drehten jedoch das Match noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jorge de Frutos mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Endstand. Vor allem wurde die Kaltschnäuzigkeit der Gäste deutlich. Aus drei Torschüssen resultierten drei Treffer.

Im Rückspiel gehen wir von einem ähnlich geführten Match aus und tendieren zu Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang gibt es bei NEObet eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Levante vs Albacete auf „Beide Teams treffen“:

Levante brachte immerhin 25 Heimtore in der laufenden Saison zustande. In 8 der jüngsten 10 Liga-Heimspiele stand mindestens ein eigener Treffer zu Buche.

„El Alba“ versäumte nur in 4 von 21 Begegnungen in der Fremde ein eigenes Tor. 7 der letzten 8 Liga-Auswärtsspiele brachten jeweils mindestens einen Treffer mit sich.

Beide Konkurrenten wollen den Einzug ins Finale um den Aufstieg und werden den Weg nach vorne suchen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Levante vs Albacete Quoten Analyse:

Die Buchmacher-Einschätzung zum Kräftemessen fällt recht deutlich aus. Die besten Bookies tendieren zu einem Heimsieg und bewerten diesen am Drei-Weg-Markt mit einer Levante Albacete Quote in Höhe von durchschnittlich 1,80.

Wer dennoch die Gäste auf dem Zettel hat, darf sich über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen, wobei Albacete seit Januar 1998 nicht mehr im Estadio Ciudad de Valencia siegreich gewesen ist (6U, 2N). Somit könnte sich der Abschluss einer Gratiswette anbieten, um das eigene Risiko zu minimieren.

Levante vs. Albacete Prognose: „Meldet sich der Aufsteiger noch einmal zurück?“

Ob Levante unter Coach Javier Calleja den Wiederaufstieg feiert, bleibt abzuwarten. Immerhin stehen die Chancen auf den Finaleinzug nach dem 3:1 im Hinspiel keineswegs schlecht, zumal das Re-Match vor heimischer Kulisse ausgetragen wird.

Fairerweise muss aber erwähnt werden, dass die Mannen aus Valencia in La Liga 2 nicht gerade durch ihre Heimstärke auf sich aufmerksam machten. Nur etwas mehr als 50 Prozent der Heim-Ansetzungen wurden mit einem Sieg bestritten (11S, 7U, 3N). Der Zug zum gegnerischen Kasten ist den Schützlingen von Trainer Javier Calleja mit 25 Heimtoren keineswegs abzusprechen.

Allgemein legt der Tabellendritte eine defensive Spielausrichtung auf heimischem Boden an den Tag und ließ in 21 Heim-Partien nur elf Gegentore zu. Trotzdem endeten nur zwei der vergangenen fünf Liga-Begegnungen im eigenen Haus mit weißer Weste.

Albacete schaffte erst im vergangenen Fußballjahr den Wiederaufstieg aus der 3. Liga. Aufgrund der Heimpleite aus dem Hinspiel halten die Bookies aber einen weiteren Aufstieg beziehungsweise Finaleinzug für recht unwahrscheinlich. Auszuschließen ist ein Triumph aufgrund der Auswärtsstärke der Weißen aber nicht.

Levante - Albacete Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Levante: 3:1 Albacete (LL2PO, A), 2:1 Oviedo (LL2, H), 3:2 Villarreal B (LL2, A), 0:0 Ibiza (LL2, H), 0:1 Teneriffa (LL2, A).

Letzte 5 Spiele Albacete: 1:3 Levante (LL2PO, H), 2:1 Mirandes (LL2, H), 1:1 Ponferradina (LL2, A), 1:1 Alaves (LL2, H), 5:0 Ibiza (LL2, A).

Letzte 5 Spiele Levante vs. Albacete: 3:1 (LL2PO, A), 0:0 (LL2, H), 3:2 (LL2, A), 0:0 (Pokal, H), 1:1 (Pokal, A).

Nach Las Palmas (36) und Levante (32) fungiert die Elf von Trainer Rubén Albés als bestes Team in der Ferne und blickt auf 30 erbeutete Punkte (7S, 9U, 5N). Kein anderer Klub in La Liga 2 war auswärts torgefährlicher. Satte 28 Treffer kamen zustande. Der Abwehr wurde auf der anderen Seite dieselbe Anzahl an Gegentoren eingeschenkt.

Lediglich in vier Auswärtsspielen hat „El Alba“ einen eigenen Treffer verpasst. In den letzten fünf Auswärts-Partien netzte der Tabellensechste am Stück ein.

Ortsunabhängig endeten zwei der vergangenen drei Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften mit Toren auf beiden Seiten.

Unser Levante – Albacete Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Gastgeber haben sich mit dem 3:1 aus dem Hinspiel in eine sehr gute Ausgangssituation gebracht und werden im Rückspiel vor heimischer Kulisse auf Konter lauern. Ein Spiel, das dem starken Abwehrverbund der Hausherren gewiss in die Karten spielt. Nur elf Tore hat die Viererkette um Álex Muñoz, Rober Pier, Kapitän Sergio Postigo und Marc Pubill in der Segunda Division auf heimischem Boden zugelassen.

Dennoch sind auf der anderen Seite die Gäste in der Fremde offensiv nicht zu unterschätzen und stellen mit 28 Toren den besten Offensivverbund. Stürmer Higinio Marín sowie Linksaußen Jonathan Dubasin machten mit elf bzw. zehn Treffern auf sich aufmerksam und könnten auch die Viererkette der Hausherren ernsthaft in Bedrängnis bringen.