Leverkusen - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 18.05.2024

Unser Leverkusen - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Seit nunmehr 50 Pflichtspielen ist Bayer wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und somit europäischer Rekordhalter. Im Wett Tipp heute wird die Serie gegen den FCA nicht reißen.

Neben der bereits gewonnenen Meisterschaft haben die Mannen aus Nordrhein-Westfalen weiterhin die Chance auf den Gewinn des DFB-Pokals und der Europa League. Ob es am Ende zum Triple reicht, wird sich zeigen. Gegen Augsburg gilt die Werkself aber ganz klar als Favorit, zumal sich der FCA im Formtief befindet und kürzlich im deutschen Oberhaus vier Niederlagen am Stück kassierte.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Leverkusen (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,70 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Augsburg auf „Sieg Leverkusen (Handicap -1)“:

Leverkusen ist nach wie vor zu Hause ungeschlagen (13S, 3U).

Der FCA verlor kürzlich 3 Mal auswärts mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Die Werkself holte in der laufenden Spielzeit 48 Punkte mehr als die Fuggerstädter.

Leverkusen vs Augsburg Quoten Analyse:

Bereits vor dem Kickoff unterliegt diese Begegnung einer klaren Rollenverteilung. Sofern den Quoten der zahlreichen Bookies Glauben geschenkt wird, wäre alles andere als ein deutlicher Heimsieg als Überraschung einzustufen. Der Direktvergleich untermauert diesen Gedankengang. Drei der vergangenen vier Heimspiele haben die Leverkusener mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen den FCA gewonnen.

Mehr als 80 Prozent der Begegnungen auf heimischem Boden bestritt der neue deutsche Meister mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal visieren die Bookies eine offensiv geführte Partie an.

Leverkusen vs. Augsburg Prognose: Geht der FCA zum 5. Mal in Folge leer aus?

Kann Leverkusen überhaupt verlieren? Eine Frage, die sich AS Rom unter der Woche in der Europa League gestellt haben dürfte. Bis zur 82. Spielminute lagen die Italiener nämlich in der BayArena mit 2:0 in Front.

Am Ende trennten sich beide Mannschaften dennoch mit einem 2:2 und Leverkusen zog ins Endspiel ein. Dort gilt es gegen Atalanta Bergamo zu bestehen.

Am Sonntag zeigte sich Bayer 04 ebenfalls im deutschen Oberhaus torhungrig und fertigte den VfL Bochum mit 5:0 ab. Die Recken von Trainer Xabi Alonso sind mit 50 Spielen wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage europäischer Rekordhalter und wollen die Saison mit zwei weiteren Titeln krönen.

Im eigenen Stadion ist die Alonso-Elf eine Bank und holte 13 Siege und drei Remis. Acht der 13 Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande. In 50 Prozent der Heimspiele zeigten die Mannen aus Nordrhein-Westfalen einen „Clean Sheet“ auf.

Leverkusen - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:0 VfL Bochum (A), 2:2 AS Rom (H), 5:1 Eintracht Frankfurt (A), 2:0 AS Rom (A), 2:2 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:5 Borussia Dortmund (A), 0:3 Werder Bremen (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A), 2:0 Union Berlin (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Augsburg: 1:0 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 5:1 (H), 4:1 (A).

Augsburg befindet sich in einer Abwärtsspirale und kassierte zuletzt gegen Frankfurt (1:3), Bremen (0:3), Dortmund (1:5) und Stuttgart (0:1) vier Niederlagen. Mit 39 Punkten rangiert die Elf von Trainer Jess Thorup im gesicherten Mittelfeld und muss sich mit neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone keine Gedanken um den Klassenerhalt machen.

In der Ferne legten die Fuggerstädter zuletzt große Probleme an den Tag und gingen dreimal am Stück leer aus. Lediglich ein Viertel sämtlicher Auswärtsspiele wurde im Oberhaus gewonnen. Neben den vier Siegen kamen drei Remis und neun Niederlagen zum Vorschein. Acht der neun Misserfolge mussten in den gegnerischen Stadien mit mindestens zwei Toren Rückstand akzeptiert werden. Der Abwehrverbund steht mit 32 Gegentoren in 16 Fernduellen auf wackeligen Beinen und hat noch deutlich Luft nach oben. Beinahe zwei Drittel sämtlicher Auswärtsspiele führten in der Bundesliga zu drei oder mehr Toren.

In der Hinrunde musste sich der FCA bereits auf heimischem Boden mit 0:1 gegen Leverkusen geschlagen geben. Da die Werkself beim erneuten Aufeinandertreffen zu Hause agiert, dürfte mit einem deutlichen Ergebnis zu rechnen sein.

Unser Leverkusen - Augsburg Tipp: Sieg Leverkusen (Handicap -1)

Leverkusen stellt in der Bundesliga bzw. selbst auf der europäischen Bühne das Maß aller Dinge dar und ist nicht ohne Grund seit 50 Begegnungen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Der Kader-Marktwert ist gegenüber dem Vorjahr von 452,5 auf beinahe 600 Millionen Euro gestiegen. Den Gästen aus der Fuggerstadt mangelt es an Qualität (122,55 Mio), um mit dem Liga-Primus zu konkurrieren. Auf heimischem Boden sind die Leverkusener dem FCA in sämtlichen Belangen deutlich überlegen und werden sich mit mindestens zwei Toren Vorsprung durchsetzen.