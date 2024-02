Leverkusen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 10.02.2024

Unser Leverkusen - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Unter Druck läuft der Rekordmeister meistens zur Bestform auf. Im Wett Tipp heute sehen wir aber den Tabellenführer im Vorteil und trauen den Gästen maximal einen Punkt zu.

Am Samstag ab 18:30 Uhr ist es soweit: In der BayArena kommt es zum absoluten Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Vor dem direkten Duell mit dem Tabellenführer hat der Rekordmeister zwei Punkte Rückstand. Mit einem Sieg bei der Werkself könnte der FCB selbst Platz 1 übernehmen. Auf der Gegenseite könnte B04 den Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen und einen Riesenschritt Richtung erster Meisterschaft der Vereinsgeschichte machen. Die Wettquoten liefern keine wirkliche Hilfestellung.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bayern auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Leverkusen ist in dieser Saison nach 29 Pflichtspielen noch ungeschlagen

Die Bayern haben in den letzten 8 Liga-Spielen 2 Niederlagen kassiert

Die Münchner taten sich zuletzt gegen Gegner wie Union, Augsburg und Gladbach sehr schwer

Leverkusen vs Bayern Quoten Analyse:

Die Buchmacher, die für euch auch den besten Wettanbieter Bonus im Angebot haben, rechnen bei der Leverkusen vs Bayern Prognose mit einem engen Spiel auf Augenhöhe. Für einen Heimsieg gibt es eine durchschnittliche Quote von 2,62. Auf der Gegenseite ist die Quote für einen Dreier der Gäste mit einem Schnitt von 2,52 auch nur minimal niedriger.

Die Zuschauer dürfen sich aus Sicht der Wettanbieter auch auf Tore freuen. So gibt es für die Wette „Über 2,5 Tore“ nur einen niedrigen Durchschnitt von 1,51. Für den Tipp „Beide Teams treffen“ klettern die Quoten sogar lediglich auf einen Wert im Schnitt von 1,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Bayern Prognose: Übersteht Bayer auch das Rückspiel gegen die Münchner ohne Niederlage?

Die Werkself spielt eine überragende Saison, stellt einen Vereinsrekord nach dem anderen auf und ging als Herbstmeister in die Rückrunde. In den 29 Pflichtspielen dieser Saison ist B04 noch ungeschlagen. Leverkusen will in diesem Jahr endlich den Spitznamen „Vizekusen“ ablegen. Die Statistik macht Bayer Hoffnung: In den letzten zehn Jahren wurde der Herbstmeister achtmal auch deutscher Meister. Obwohl aufgrund des Afrika Cups einige Leistungsträger fehlen, steht die Elf von Xabi Alonso immer noch an der Tabellenspitze.

Nur beim 0:0 am vorletzten Spieltag daheim gegen Gladbach ließ Bayer erstmals seit dem 14. Spieltag Punkte liegen. Am Wochenende reichte ein glanzloses, aber souveränes 2:0 bei Schlusslicht Darmstadt für den nächsten Dreier. Coach Xabi Alonso schonte dabei gleich vier Stammspieler für die bevorstehende „Endspiel-Woche“. 14 Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Bundesliga. Die Heimbilanz kann sich mit acht Siegen, zwei Remis und 29:6 Toren auch mehr als nur sehen lassen.

Mit 50 Punkten nach 20 Partien spielen die Bayern eigentlich eine gute Saison. Noch nie hatte ein Tabellenzweiter zu diesem Zeitpunkt so viele Zähler auf dem Konto. In der Hinrunde blieb der Rekordmeister gegen die Kontrahenten Leverkusen (2:2), Leipzig (2:2) und Dortmund (4:0) ungeschlagen. Die einzigen Niederlagen in dieser Spielzeit setzte es in Frankfurt (1:5) und daheim gegen Bremen (0:1). Im jüngsten Transferfenster hat der Verein auf die Verletzungsmisere und die Versäumnisse aus dem Sommer reagiert.

So wurden mit Eric Dier, Sacha Boey und Bryan Zaragoza gleich drei neue Spieler verpflichtet. Aktuell fehlen der Bayern-Offensive, obwohl sie mit 59 Treffern die beste der Liga ist, aber der Spielfluss, die Automatismen und das Verständnis untereinander. Viele Siege kommen nur sehr mühsam zustande. So ist die Punkteausbeute ordentlicher als die Leistungen auf dem Rasen. In der Fremde kamen 22 Punkte (7S, 1U, 1N) und 22:12 Tore zusammen. Trotz aller Widrigkeiten bleibt es beim Rekordmeister dennoch ruhig.

Leverkusen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Darmstadt (A), 0:0 Gladbach (H), 3:2 RB Leipzig (A), 1:0 Augsburg (A), 4:1 Venezia (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Gladbach (H), 3:2 Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H), 0:1 Werder Bremen (H), 3:0 TSG Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Bayern: 2:2 (A), 2:1 (H), 0:4 (A), 1:1 (A), 1:5 (H)

Der FC Bayern führt den Vergleich gegen Bayer mit 59 Siegen zu 20 Niederlagen an. Zu Gast bei der Werkself liegt der Rekordmeister mit 21 Erfolgen zu 16 Pleiten vorne. B04 konnte lediglich eines der letzten neun Duelle gegen die Bayern für sich entscheiden. In der Vorsaison gab es einen 2:1-Heimsieg gegen den FCB. Im Hinspiel dieser Saison in der BayArena glich Leverkusen beim 2:2 zweimal eine Führung des Rekordmeisters aus.

Am Torschützen-Markt muss man natürlich Harry Kane auf dem Zettel haben. Der englische Nationalspieler steht bei 28 Toren in 27 Pflichtspielen. Kommt am Samstag ein weiterer Treffer hinzu, bekommt ihr dafür bei Bet3000 eine ordentliche Quote von 2,10. Vor einer Wette bei diesem Anbieter solltet ihr euch den Bet3000 Neukundenbonus sichern.

Unser Leverkusen - Bayern Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der Druck vor dem Spitzenspiel lastet auf den Münchnern. Normalerweise läuft der Rekordmeister in solchen „Alles-oder-Nichts“-Spielen zur Höchstform auf, aber aktuell spricht nicht viel für ein Ausrufezeichen. Thomas Tuchels Elf tat sich in den vergangenen Wochen schwer. Zudem geht durch die Verletzungen viel Qualität verloren. Leverkusen ist in Top-Form und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Die Hausherren können befreit aufspielen.