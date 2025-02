Leverkusen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2025

SPORT1 Betting 14.02.2025 • 09:40 Uhr Leverkusen - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zieht der deutsche Rekordmeister davon?

Unser Leverkusen - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Die Werkself versucht im Wett Tipp heute eine torarme Partie zu provozieren. Das war schon in den vorangegangenen Aufeinandertreffen ein probates Mittel.

Aus dem Spiel heraus tut sich die Werkself in letzter Zeit etwas schwerer, einen Weg zum Torerfolg zu finden. Beim 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg erzielte der amtierende deutsche Meister ohne Standardsituationen nur 0,37 erwartbare Tore. Ein ähnlicher Wert schwebt uns für die Leverkusen Bayern Prognose vor.

Verliert der Tabellenzweite das Heimspiel gegen die Münchner, ist die Spannung aus dem Titelkampf größtenteils raus. Unser Leverkusen Bayern Wett Tipp heute gliedert sich an das Hinrunden-Duell an. Wir erwarten große Spannung und spielen bei Interwetten eine Quote von 2,30 für „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bayern auf „Unter 2,5 Tore“:

Beide Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit enthielten weniger als 3 Tore.

Bayern hat in 4 der letzten 5 Duelle gegen Leverkusen „Unter 1,5 Tore“ erzielt.

Bayern erlaubte ligaweit die wenigsten Schüsse auf das eigene Tor (39).

Leverkusen vs Bayern Quoten Analyse:

Die Spannung im Titelkampf bleibt nur erhalten, wenn der Werkself ein Dreier gegen die Münchner gelingt. Sorgen um eine frühe Entscheidung im Meisterschaftskampf bereiten die Leverkusen Bayern Quoten.

Werft ihr einen Blick in die besten Wett-Apps , findet ihr Leverkusen Bayern Wettquoten, die den deutschen Rekordmeister favorisieren. Ein „Sieg Bayern“ bringt euch den 2,30-fachen Gewinn ein. Eine Quote um 3,00 erhaltet ihr im Falle eines Sieges der Werkself.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Bayern Prognose: Defensiver Fokus

Xabi Alonso war bereits ein Spieler mit wahrer Sieger-Mentalität. Dieses Gen hat er als Trainer offenbar weiterhin im Blut. Seit der Ex-Münchner die Werkself trainiert, hat diese kein einziges Pflichtspiel mehr gegen den deutschen Rekordmeister verloren.

Alonso wählt für seine Startelf des Öfteren eine defensive Aufstellung. Im vorderen Bereich des Feldes ist Leverkusen zuletzt immer häufiger von den Ausnahmequalitäten eines gewissen Florian Wirtz abhängig gewesen.

Die vorangegangenen Aufeinandertreffen mit Bayern dürften Alonso in seiner Devise für Top-Spiele bestätigt haben. Der FCB erzielte in vier der letzten fünf Vergleiche mit Leverkusen „Unter 1,5 Tore“.

Alternativ zu unserem Leverkusen vs. Bayern Tipp könnten wir uns ebenso eine Wette auf „Bayern Unter 1,5 Tore“ vorstellen. Für diese Variante haben wir nach einem Blick auf den Merkur Bets Test eine Quote von 1,81 bei Merkur Bets gefunden.

Leverkusen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 Wolfsburg (A), 3:2 n.V. Köln (H), 3:1 Hoffenheim (H), 2:0 Sparta Prag (H), 2:2 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Celtic Glasgow (A), 3:0 Werder Bremen (H), 4:3 Kiel (H), 3:1 Slovan Bratislava (H), 2:1 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Bayern: 1:0 (A), 1:1 (A), 3:0 (H), 2:2 (A), 2:1 (H).

In der aktuellen Spielzeit gab es bislang zwei Vergleiche zwischen den beiden derzeit besten Teams im deutschen Fußball, welche die Leverkusen vs Bayern Prognose beeinflussen. Am fünften Bundesliga-Spielzeit gab es nach zwei Fernschuss-Toren von Robert Andrich und Aleksandar Pavlovic ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Deutlich schmerzhafter endete das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal für die Münchner. Bayern verlor in Unterzahl mit 0:1 und musste jegliche Träume auf das Double begraben. Unter der Woche sammelte der Rekordmeister aber mit einem 2:1 bei Celtic Glasgow in der Champions League weiteres Selbstvertrauen.

Aus dem Spiel heraus ist Leverkusen in dieser Saison weniger gefährlich als noch im vergangenen Jahr. Am vergangenen Bundesliga-Wochenende brachte die Werkself gegen Wolfsburg (0:0) nur 0,37 xG aus dem Spiel heraus zustande. Ein Treffer hätte B04 dennoch erzielen können. Nach ruhenden Bällen hatte der Titelverteidiger Torchancen im Wert von 1,14 erwartbaren Toren kreiert.

Die Standardsituationen haben für die Alonso-Elf in dieser Saison einen herausragenden Stellenwert. Kein Bundesliga-Team hat aus den ruhenden Bällen mehr erwartbare Treffer als Bayer herausgeholt (10,12 xG).

So seht ihr Leverkusen - Bayern im TV oder Stream:

15. Februar 2025, 18.30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Es gibt aber noch weitere Faktoren, die für eine eher torarme Begegnung sprechen. Für unseren Leverkusen vs. Bayern Tipp haben wir einen Blick auf die erwartbaren Gegentore geworfen.

In dieser Kategorie führt der Tabellenführer die Bundesliga mit weitem Abstand an (13,04 xGA). Insgesamt bekam Manuel Neuer erst 39 Schüsse auf seinen Kasten (1.).

Leverkusen vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo - Boniface, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Hermoso, Natali, Alajbegovic, Aleix Garcia, Andrich, Buendia, Hofmann, Onyeka, Adli, Sarco, Schick, Stepanov, Tella

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, L. Sane - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Boey, Dier, H. Ito, Stanisic, Coman, Gnabry, Goretzka, T. Müller, Vidovic

Als erste Mannschaft taucht Leverkusen in dieser Disziplin hinter Bayern auf (23,15 xGA). Die Werkself verteidigte im eigenen Stadion zuletzt oft sehr sauber und kassierte in fünf aufeinanderfolgenden Paarungen auf dem Rasen der BayArena maximal einen Gegentreffer.

Die beiden Top-Teams sorgen aufgrund ihrer Dominanz in dieser Saison für ein Novum. Erstmals gibt es nach 21 Bundesliga-Spieltagen zwei Teams mit weniger als zwei Niederlagen, die in der Leverkusen gegen Bayern Prognose aufeinandertreffen.

Unser Leverkusen - Bayern Tipp: Unter 2,5 Tore

Einen offenen Schlagabtausch wird Leverkusen in der jetzigen Saisonphase gegen den deutschen Rekordmeister vermutlich nicht gewinnen. Dazu muss es auch gar nicht kommen. Die Werkself hielt die Bayern-Akteure schon in den vorangegangenen Begegnungen des Öfteren erfolgreich an der kurzen Leine.