Leverkusen - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Leverkusen - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: Zwei Spieltage trennen die Werkself von einer nahezu perfekten Hinrunde. Bislang ist Leverkusen der einzige Bundesligist ohne Niederlage. Läuft alles nach Plan, gewinnt Bayer auch gegen Bochum, wie wir in unserem Wett Tipp heute prognostizieren.

Leverkusen bekleidet weiterhin den ersten Platz der Bundesliga und ist seit Saisonbeginn ungeschlagen (12S, 3U). Speziell in der BayArena (7S, 1U) kann sich das Publikum von den Torjubeln (25 Tore in 8 Heimspielen) kaum erholen. Der kommende Spieltag ist für die Bundesligisten eine englische Woche. Leverkusen ist diesen Rhythmus im Gegensatz zu Bochum gewohnt und geht als haushoher Favorit aufs Feld der BayArena.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Leverkusen gewinnt zu Null“. In unserer Buchmacher-Wahl entscheiden für uns für Bwin, wo eine Quote von 2,00 angeboten wird .

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bochum auf „Leverkusen gewinnt zu Null“:

Leverkusen vs Bochum Quoten Analyse:

Leverkusen vs Bochum Prognose: Viele Sprints des Tabellenführers

Xabi Alonso gibt seinen Profis die richtige Spielidee an die Hand, um diese Intensität zu nutzen. Nur Bayern (3,4 Tore pro Spiel) jubelte in dieser Spielzeit häufiger als Leverkusen (2,8).

Anders als der deutsche Rekordmeister ist B04 in dieser Spielzeit noch ungeschlagen (12S, 3U). Zudem kassierte keine Mannschaft der deutschen Beletage weniger Gegentore pro Partie als der Tabellenführer (0,8). Ein Hinweis, dass auch in der Rückwärtsbewegung das Tempo hoch und effektiv ist.

Bis auf Bayern München (7) spielte keine Mannschaft in dieser Saison häufiger zu Null als Lukas Hradecky und seine Vordermänner. Ähnlich sieht es im Angriff vor heimischer Kulisse aus. Die 3,13 erzielten Tore pro Heimspiel werden erneut nur von den Münchnern übertroffen (4,29). Auf Bochum wartet ein Tag voller Arbeit.

Leverkusen - Bochum Statistik & Bilanz:

In der jüngeren Vergangenheit hielt Bayer den VfL des Öfteren erfolgreich vom eigenen Tor fern. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen endeten ohne einen Treffer der Letsch-Elf. Da Bochum in 50 Prozent der Auswärtsspiele dieser Spielzeit torlos blieb, ist ein Anstieg dieser Quote durchaus möglich.