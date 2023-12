Leverkusen – Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Leverkusen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Die Eintracht feierte kürzlich einen 5:1-Erfolg gegen die Münchner Bayern. In unserem Wett Tipp heute ist aber gegen Leverkusen nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen.

Bayer Leverkusen musste sich zuletzt im Topspiel gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 begnügen, konnte aber aufgrund des Aussetzers der Bayern (1:5) den Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf vier Punkte ausbauen. Am Sonntag heißt es, ausgerechnet gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt zu bestehen.

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Recken aus Nordrhein-Westfalen in der Favoritenrolle und tendieren zu „Sieg Leverkusen & Mehr als 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei ODDSET.