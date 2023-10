Leverkusen - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Leverkusen - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.10.2023 lautet: Leverkusen ist als eines von drei Bundesliga-Teams noch ohne Niederlage und führt die Tabelle an. Diese Position kann Bayer wohl im Spiel gegen Freiburg verteidigen.

Fragt man Experten und Fans, wer aktuell in der Bundesliga den schönsten Fußball spielt, lautet die Antwort am häufigsten „Leverkusen“. Mit 22 Punkten aus den ersten acht Spieltagen hat die Werkself einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und grüßt ungeschlagen von der Tabellenspitze. Die Fans träumen vom ersten Meistertitel der Geschichte, doch der Weg bis zur Schale ist noch lang. Auf diesem Weg empfängt die Werkself den SC Freiburg.

Die Wettquoten sprechen hier eine klare Sprache. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Oddset die Wette „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Freiburg auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen

Freiburg hat nur eines der letzten 6 Gastspiele in der Bundesliga gewonnen

Bayer hat lediglich eines der vergangenen 16 Pflicht-Heimspiele verloren

Leverkusen vs Freiburg Quoten Analyse:

Eigentlich treffen hier zwei Europa-League-Teilnehmer aufeinander. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher, die auch immer wieder Gratiswetten & Freebets im Angebot haben, bei der Leverkusen vs Freiburg Prognose überdeutlich auf die Seite der Hausherren.

Das hat natürlich vor allem mit dem extrem starken Saisonstart der Werkself zu tun. So gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,33. Auf der Gegenseite sind die Breisgauer mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,66 die klaren Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Freiburg Prognose: Kann der Sport-Club Bayer ärgern?

In dieser Saison hatte Leverkusen schon viele Spiele, die man von Beginn an eindeutig dominiert und am Ende auch gewonnen hat. In Wolfsburg tat sich Bayer aber etwas schwer. Nach der frühen Führung waren die Wölfe besser, aggressiver und engagierter. Die Gäste leisteten sich dagegen einfache Fehler. Doch in dieser Saison kann die Werkself auch solche Spiele für sich entscheiden. Die Mannschaft agiert als geschlossenes Team, in dem jeder für den anderen kämpft.

Zudem hat man extrem viel Qualität auf der Bank sitzen. Spätestens mit der Einwechslung des zuvor geschonten Nationalspielers Florian Wirtz nach gut einer Stunde hatten die Gäste alles im Griff und gewannen am Ende verdient mit 2:1. Da der Kader in allen Mannschaftsteilen genügend hochklassige Alternativen bereithält, scheint Bayer aktuell sogar den Bayern in der Qualität überlegen. 25 Tore bedeuten die zweitbeste Offensive hinter den Münchnern (26). Sieben Gegentreffer werden nur von Frankfurt (6) unterboten.

Dem SC Freiburg hatte man zuletzt die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europa League angemerkt. Durch ein großes Lazarett reisten die Breisgauer vor der Länderspielpause auf der „letzten Rille“ zu den Bayern und mussten dort eine verdiente 0:3-Niederlage hinnehmen, die noch höher hätte ausfallen können. Gegen Bochum konnte aber Coach Christian Streich den Strategen Nicolas Höfler wieder in die Startelf stellen.

Sofort zeigte der SCF einen gefährlicheren und variableren Fußball als zu Beginn der Saison. Am Ende stand mit einem 2:1 der vierte Saisonsieg in der Liga fest. Doch die Abwehr bleibt eine Problemzone. In der Vorsaison hatte der Sport-Club die viertbeste Defensive. Aktuell stehen die Badener nach acht Spielen schon bei 14 Gegentoren, das ist der schwächste Wert in den Top 9 der Bundesliga-Tabelle. In der Fremde tat sich Freiburg zuletzt auch schwer und konnte nur eines von sechs Liga-Gastspielen gewinnen (4N, 1U).

Leverkusen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:1 Qarabag (H), 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 Köln (H), 2:1 Molde (A), 3:0 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:1 Backa Topola (A), 2:1 Bochum (H), 0:3 Bayern (A), 1:2 West Ham (H), 2:0 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Freiburg: 1:1 (A), 2:3 (H), 2:1 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Beide Teams standen sich 48 Mal gegenüber. Bayer führt den Vergleich mit 21 Siegen zu 13 Niederlagen (14U) an. In Leverkusen konnte der Sport-Club in 24 Gastspielen auch nur 6 Mal gewinnen (6U, 12N). Die Werkself entschied allerdings lediglich eines der letzten fünf Duelle gegen die Breisgauer für sich (1U, 3N). Schaut man auf die vergangenen vier Paarungen in der BayArena, behielten die Hausherren nur ein einziges Mal alle drei Punkte bei sich (1U, 2N).

In den letzten sechs Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ immer gewonnen. Zudem wurde der Wert „2,5 Tore“ in diesem Zeitraum nur einmal verfehlt. Bayer kommt in dieser Saison auf einen Schnitt von 3,1 Toren pro Spiel. Erzielt Leverkusen auch am Sonntag „Über 2,5 Tore“, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 2,10. Neukunden des Buchmachers sollten sich vor ihrer ersten Wette nicht den Oddset Bonus entgehen lassen.

Unser Leverkusen - Freiburg Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Leverkusen ist in dieser Bundesliga-Saison das Maß aller Dinge und eilt von Sieg zu Sieg. Der SC Freiburg steht zwar auch ganz gut da, tut sich aber deutlich schwerer als in den vergangenen Spielzeiten. Die gute Bilanz gegen Bayer lässt die Breisgauer für Sonntag hoffen. Die Formkurve, die Qualität und der Heimvorteil sprechen aber klar für die Werkself. So wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung.