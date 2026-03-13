Leverkusen gegen Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.03.2026

SPORT1 Betting 13.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen gegen Bayern Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 14.03.2026.

Zwischen März 2023 und Februar 2025 war die Werkself ein wahrer Angstgegner für den FCB. Der Rekordmeister blieb in sechs Duellen gegen B04 ohne Sieg (3U, 3N). Doch in den letzten drei Vergleichen haben die Bayern mit drei Zu-null-Siegen die alten Kräfteverhältnisse wiederhergestellt. Diese Serie setzt sich am 26. Spieltag wohl fort.

In unserer Leverkusen gegen Bayern Prognose erwarten wir einen Sieg der Gäste aus München. Die Bayern befinden sich in einer unaufhaltsamen Form und treffen am Samstag, den 14. März 2026, um 15:30 Uhr auf ein Leverkusener Team, das mit Formschwankungen zu kämpfen hat.

Die Überlegenheit des Rekordmeisters sollte sich auch in diesem Duell durchsetzen. Für uns sind die Gäste klar im Vorteil, weshalb wir für unseren Wett Tipp auf einen Sieg des FC Bayern eine Quote von 1,55 bei Admiralbet favorisieren.

Admiralbet gehört zu den unterschätztesten Wettanbietern auf dem Markt. Dabei schneidet der Bookie in unserem Test bestens. Auch in unserer Übersicht der besten Wettbonus Angebote ist Admiralbet weit oben zu finden. So hat der Buchmacher für Neukunden den interessanten Admiralbet Bonus und für Bestandskunden den Admiralbet Gutschein im Angebot.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Münchner reisen mit einem komfortablen 11-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze an und sind auf dem besten Weg, den Torrekord von 101 Saisontoren aus dem Jahr 1971/72 zu brechen. Die Mannschaft von Vincent Kompany agiert vor dem Tor gnadenlos, was der jüngste 4:1-Sieg gegen Gladbach eindrucksvoll unter Beweis stellt. Auch die Leverkusen gegen Bayern Quoten spiegeln diese Dominanz wider und deuten auf eine wahrscheinliche Siegchance von 63 Prozent für die Gäste hin.

Im Gegensatz dazu kämpft Leverkusen um die Qualifikation für die Champions League und musste zuletzt Rückschläge hinnehmen. Die Werkself leidet in dieser Saison an einer gewissen Abschlussschwäche. 48 Ligatore sind ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren.

Ein entscheidender Faktor für die kommende Partie ist zudem der Ausfall von Außenverteidiger Alejandro Grimaldo. Der Leistungsträger, der mit sechs Toren und fünf Vorlagen zu den Top-Scorern des Teams gehört, fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Die jüngsten direkten Duelle sprechen ebenfalls eine klare Sprache: Die Bayern konnten die letzten drei Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Angesichts der Formstärke und der Tiefe im Kader der Münchner scheint ein weiterer Erfolg sehr wahrscheinlich.

Leverkusen gegen Bayern: Wett Tipps für deine Vorhersage

Für dieses Bundesliga-Spitzenspiel haben wir einige interessante Wett Tipps zusammengestellt. Die folgenden Optionen basieren auf der aktuellen Form und den statistischen Daten beider Mannschaften. Unsere Leverkusen gegen Bayern Prognosen bieten verschiedene Ansätze für eine mögliche Wette.

Sieg Bayern ( Quote 1,55 bei Admiralbet ): Die Gäste sind in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen und haben nur zwei von zwölf Partien nicht gewonnen. Mit 40 erzielten Toren und nur 11 Gegentoren in der Fremde führen sie beide Statistiken an. Obwohl auch Leverkusen unter der Woche europäisch gefordert ist, könnte die größere Kadertiefe der Münchner den entscheidenden Unterschied ausmachen. Eine Quote von 1,55 für einen Auswärtssieg erscheint daher als eine solide Wahl.

Die Gäste sind in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen und haben nur zwei von zwölf Partien nicht gewonnen. Mit 40 erzielten Toren und nur 11 Gegentoren in der Fremde führen sie beide Statistiken an. Obwohl auch Leverkusen unter der Woche europäisch gefordert ist, könnte die größere Kadertiefe der Münchner den entscheidenden Unterschied ausmachen. Eine Quote von 1,55 für einen Auswärtssieg erscheint daher als eine solide Wahl. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,62 bei Admiralbet ): Während die Offensive der Bayern eine Klasse für sich ist, zeigte ihre Defensive zuletzt Schwächen. In nur einem der letzten zehn Bundesligaspiele hielten die Münchner die Null. Leverkusen hat in jedem seiner zwölf Heimspiele in dieser Saison getroffen. Die Spiele der Bayern sind mit einem Durchschnitt von 4,64 Toren pro Partie die torreichsten der Liga, was diesen Wett Tipp zusätzlich stützt.

Während die Offensive der Bayern eine Klasse für sich ist, zeigte ihre Defensive zuletzt Schwächen. In nur einem der letzten zehn Bundesligaspiele hielten die Münchner die Null. Leverkusen hat in jedem seiner zwölf Heimspiele in dieser Saison getroffen. Die Spiele der Bayern sind mit einem Durchschnitt von 4,64 Toren pro Partie die torreichsten der Liga, was diesen Wett Tipp zusätzlich stützt. Bayern München -0,75 Asiatisches Handicap (Quote 1,73 bei bet365): Dieser Tipp ist für jene interessant, die einen deutlicheren Sieg der Münchner erwarten. Damit die Wette vollständig aufgeht, muss Bayern mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Dies gelang den Männern von Coach Kompany bei acht ihrer zehn Auswärtssiege in dieser Saison. Zudem haben die Bayern die letzten drei Duelle gegen Leverkusen ohne Gegentor gewonnen (3:0, 2:0, 3:0), was die Überlegenheit des Rekordmeisters unterstreicht.

Jetzt, wo du mit den besten Prognosen und Wett Tipps versorgt bist, wünschen wir dir viel Spaß bei diesem spannenden Bundesliga-Duell! Wenn du deine Wette platzieren möchtest, findest du die besten Quoten bei den von uns empfohlenen Anbietern auf unserer Vergleichsseite. Genieße das Spiel und möge dein Tipp erfolgreich sein!