Leverkusen - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Leverkusen - Gladbach Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.05.2023 lautet: Nach der Enttäuschung unter der Woche gewinnt Bayer die Partie mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

Zum Abschluss des 33. Spieltags in der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen die Gäste von Borussia Mönchengladbach. Während es für die Werkself noch um Europa geht, lassen die Fohlen die Saison schon gefühlt seit einer Ewigkeit mehr oder weniger ausklingen. Wir erwarten einen klaren Heimsieg und entscheiden uns für die Wette „Sieg Leverkusen mit Handicap -1″. Hierfür bietet Bet3000 eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Gladbach auf „Sieg Leverkusen -1″

Bayer muss diese Partie im Kampf um Europa gewinnen

Gladbach hat keines der letzten 7 Auswärtsspiele gewonnen und 5 verloren

Die letzten 6 direkten Duelle entschied Leverkusen alle für sich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Gladbach Quoten Analyse:

Für die Top-Online-Buchmacher geht Leverkusen als klarer Favorit in die Begegnung. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg der Werkself bleiben in vielen Fällen unter der Marke von 1,50. Für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Borussia vergeben die Bookies hier und da schon mal Wettquoten von 6,00.

Dabei trauen die Buchmacher den Gästen zumindest einen Treffer ohne Weiteres zu. Denn für das „Beide treffen“ kann man Quoten von maximal 1,58 erhalten. Interessant: Für das „Over 2,5″, also mindestens drei Treffer im Spiel, gibt es deutlich niedrigere Quoten von höchstens 1,44.

Leverkusen vs Gladbach Prognose: Bayer macht Druck

Die Europa League gewinnen und sich dadurch doch noch für die Champions League in der kommenden Saison qualifizieren - das war der Traum von Bayer und seinen Fans, doch nach dem torlosen Remis im Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom (Hinspiel: 0:1) ist dieser Traum geplatzt. Dabei war ein Weiterkommen möglich und wäre sicherlich nicht unverdient gewesen.

Doch gegen die Mourinho-Mauer fand die Werkself, die zudem am Zeitspiel der Italiener verzweifelte, letzten Endes keinen Weg. Nun heißt es, die Sache schnell abzuhaken und sich auf die letzten beiden Partien in der Bundesliga zu besinnen, in der von Europa League über Conference League bis hin zur Goldenen Ananas alles möglich ist.

Vor dem 33. Spieltag steht Leverkusen nur wegen eines weniger geschossenen Tores als Wolfsburg hinter den Wölfen auf Rang sieben. Platz sechs berechtigt zwar nur für die Conference League, doch wenn RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnt, geht auch der Sechste in die Europa League.

Insofern hat Bayer großes Interesse, das kommende Heimspiel nicht nur zu gewinnen, sondern auch etwas fürs Torverhältnis zu tun. Allerdings hat die Werkself keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei nur zwei magere Törchen erzielt. Zu Hause gab es fünf Siege in den letzten acht Pflichtspielen, in den letzten vier Partien aber nur einen.

Leverkusen - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 AS Rom (EL, H), 1:1 Stuttgart (BL, A), 0:1 AS Rom (EL, A), 1:2 Köln (BL, H), 0:0 Union Berlin (BL, A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:5 Dortmund (BL, A), 2:0 Bochum (BL, H), 1.2 Stuttgart (BL, A), 0:1 Union Berlin (BL, H), 1:1 Frankfurt (BL, A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Gladbach: 3:2 (BL, A), 2:1 (BL, A), 4:0 (BL, H), 1:0 (BL, A), 4:3 (BL, H)

Mit Borussia Mönchengladbach kommt gleich in mehrfacher Hinsicht der vielleicht richtige Gegner in die BayArena. Denn die Fohlen scheinen schon seit Wochen die Saison abgeschenkt zu haben - zumindest drängt sich einem dieses Gefühl auf. Nur eines der letzten fünf bzw. zwei der letzten elf Ligaspiele haben sie gewonnen.

An den vergangenen vier Spieltagen gab es drei Pleiten und besonders bitter war jene vom vergangenen Wochenende, als man in Dortmund schon nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:4 hinten lag und am Ende mit 2:5 verlor. Auswärts waren die Gladbacher in dieser Saison meist ohnehin nur Punktelieferant.

Von den bisherigen 16 Auswärtsspielen wurde nur jenes bei Hoffenheim gewonnen, in einer Phase, in der die TSG ohnehin alles verlor. Ansonsten holte die Borussia in der Fremde nur noch sechs Remis und verlor neun Mal. Nur Bochum und Hertha holten auf des Gegners Platz weniger Punkte als die Fohlen, die sich auswärts eines Absteigers würdig präsentierten.

Ob sich das in der letzten Auswärtspartie der Saison bessert? Kaum vorstellbar, zumal die Gladbacher die letzten sechs direkten Duelle mit Leverkusen alle verloren haben. Bei den letzten beiden Gastspielen in der BayArena gab es jeweils vier Gegentreffer.

Unser Leverkusen - Gladbach Tipp: Sieg Leverkusen -1

Seit sieben Auswärtspartien sind die Fohlen sieglos und fünf von diesen sieben Begegnungen haben sie verloren. Bayer ist nach dem Halbfinal-Aus in der Europa League sicherlich nicht auf dem höchsten Stimmungs-Level, doch glauben wir, dass die Werkself den Frust in positive Energie umwandeln kann und ihr gegen Gladbach der siebte Streich gelingt. Da sie im Fernkampf mit Wolfsburg auch einige Tore braucht, können wir uns gut vorstellen, dass es hier einen deutlicheren Heimsieg geben wird.