Leverkusen - Häcken Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2023

Nach vier Spieltagen der Saison 2023/24 steht Leverkusen weiterhin an der Spitze der Bundesliga. Am vergangenen Wochenende konnte die Werkself den ersten Platz mit einem starken 2:2 bei den Bayern verteidigen. Am Donnerstag startet die Elf von Coach Xavi Alonso nun auch in die Europa-League-Gruppenphase. Daheim gegen den schwedischen Meister BK Häcken ist Bayer der haushohe Favorit.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten die Wette „Sieg Leverkusen mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Häcken auf „Sieg Leverkusen HC -2″:

Bayer erreichte in der Europa League in der Vorsaison das Halbfinale

Leverkusen hat bei der Qualität, der Formkurve und mit dem Heimvorteil klar die Nase vorne

Häcken steht erstmals in einer UEFA-Gruppenphase

Leverkusen vs Häcken Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, treffen hier Welten aufeinander. Bayer ist mit 446 zu gerade mal 26 Millionen Euro der haushohe Favorit. Das spiegelt sich in Kombination mit dem Heimvorteil auch in klaren Wettquoten der besten Buchmacher wider.

So gibt es für einen Heimsieg nur durchschnittliche Quoten von 1,15. Auf der Gegenseite erscheint ein Sieg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 16,2 aus Sicht der Bookies ziemlich unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Häcken Prognose: Haben die Gäste überhaupt eine Chance?

Im Spitzenspiel zu Gast bei den Bayern geriet die Werkself zweimal in Rückstand, ließ sich davon aber nicht beirren und nahm durch einen Last-Minute-Strafstoß in der 94. Minute doch noch einen verdienten Punkt mit. Das 2:2 in der Allianz Arena reichte auch, um die Tabellenführung zu verteidigen. Seit 14 Jahren ist Leverkusen nicht mehr so gut in eine Bundesliga-Saison gestartet. 13 Tore nach den ersten vier Spieltagen sind zudem ein neuer Vereinsrekord.

Gegen den Rekordmeister hatte Bayer die reifere Spielanlage und lieferte vor allem von der 20. bis zur 40. Minute eine beeindruckende Leistung ab. Schwächen hat B04 aktuell nur bei der Chancenverwertung und nach gegnerischen Standards. In München kassierte Leverkusen schon das vierte Gegentor nach einem ruhenden Ball. Nun will man den guten Saisonstart auch in die Europa League mitnehmen. Letzte Saison stand Bayer noch im Europa-League-Halbfinale und scheiterte dort knapp an der AS Roma.

Der schwedische Meister BK Häcken startete seine laufende internationale Saison in der Champions League und sorgte dort für Schlagzeilen, allerdings nicht für positive. Denn die „Getingarna“ scheiterten sensationell in der zweiten Runde der Qualifikation an KI Klaksvik, dem Champion von den Färöern. In der Europa League fing sich die Mannschaft von Coach Per-Mathias Högmo dann wieder und zog über Zalgiris Vilnius und Aberdeen erstmals in eine UEFA-Gruppenphase ein.

Im Vorjahr hatte der Verein das erste Mal die Meisterschaft in Schweden gewonnen. Auch in dieser Spielzeit mischt der Titelverteidiger wieder vorne mit. Nach 23 von 30 Spieltagen steht der BKH auf dem dritten Rang, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Malmö. 55 Treffer bedeuten die beste Offensive der Allsvenskan. Vor allem daheim sind die „Wespen“ mit elf Siegen und nur einer Niederlage stark. In der Auswärts-Tabelle der schwedischen Liga findet man das Team nur auf Rang 7 wieder.

Leverkusen - Häcken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 Bayern München (A), 4:2 Alemannia Aachen (H), 5:1 Darmstadt (H), 3:0 Gladbach (A), 3:2 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Häcken: 3:2 Halmstads BK (H), 0:1 Degerfors (A), 3:1 Aberdeen (A), 2:4 IFK Göteborg (A), 2:2 Aberdeen (H)

Letzte Spiele Leverkusen vs Häcken: -

Beide Vereine treffen erstmals aufeinander. Auch Leverkusen hat bisher nur zwei Spiele gegen schwedische Teams absolviert. 1986 gab es in den ersten Europapokal-Partien der Vereinsgeschichte im UEFA-Pokal zwei Erfolge gegen Kalmar FF (4:1, 3:0).

Häcken bekam es in der Saison 2018/19 in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation mit RB Leipzig zu tun und verlor nach einem 1:1 im Hinspiel daheim das Rückspiel bei den Bullen mit 0:4.

Unser Leverkusen - Häcken Tipp: Sieg Leverkusen HC -2

Bayer zeigt in dieser Saison immer mehr Eigenschaften eines Spitzenteams und gehört aktuell zu den absoluten Top-Teams der Bundesliga. In der Europa-League-Gruppe H ist Leverkusen auch der klare Favorit auf den ersten Platz. Gegen BK Häcken, die Schweden konnten selbst in der schwedischen Liga nur zwei der letzten neun Gastspiele (bei 5 Niederlagen) gewinnen, wäre alles andere als ein klarer Heimsieg eine Überraschung.