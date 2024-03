Leverkusen – Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 30.03.2024

Unser Leverkusen - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Leverkusen stellt auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar und gilt auch in unserem Wett Tipp heute als Favorit auf den Sieg.

Die Werkself befindet sich in einer bestechend guten Verfassung und holte zuletzt in der deutschen Bundesliga sieben Siege am Stück. Kürzlich wurde beim SC Freiburg ein knapper 3:2-Triumph eingefahren. Hoffenheim hatte zuletzt keinen Grund zur Freude und musste gegen Frankfurt (1:3) und Stuttgart (0:3) zwei deutliche Niederlagen akzeptieren.

Ähnlich der allgemeinen Buchmacher-Bewertung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Hausherren aus Nordrhein-Westfalen als heißen Kandidaten auf einen Sieg mit Toren auf beiden Seiten. Für „Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen“ bietet Oddset eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Hoffenheim auf „Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen“:

Leverkusen ist der heimstärkste Bundesligist (11S, 2U) und erzielte im Schnitt 2,77 Tore zu Hause.

Die TSG-Offensive ist mit 25 Auswärtstoren in der Fremde sehr gefürchtet.

4 der jüngsten 6 Duelle in der BayArena endeten zwischen beiden Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Leverkusen vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Leverkusen wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,25 bewertet.

Die letzten Heimspiele gegen die Kraichgauer gestalteten sich aus der Sicht der Werkself alles andere als erfolgreich. Dem einzigen 4:1-Triumph stehen auf der anderen Seite drei Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber. Eine Wette auf „Doppelte Chance X2″ bringt bei Interwetten den 3,95-fachen Wetteinsatz mit sich. Um weitere Informationen zum Bookie zu erlangen, bietet sich ein Blick in unsere ausführliche Interwetten Bewertung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs. Hoffenheim Prognose: Sorgt die TSG für die erste Niederlage der Leverkusener?

Die Werkself verkörpert das einzige Team in Europa, das nach wie vor in sämtlichen Wettbewerben (Bundesliga, Europa League, DFB-Pokal) ungeschlagen ist. Niemand hätte der Elf von Trainer Xabi Alonso eine so starke Saison zugetraut.

Nach 26 Spieltagen thronen die Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen einsam an der Tabellenspitze und zeigen mittlerweile zehn Punkte Vorsprung zum deutschen Rekordmeister aus München auf. Elf der vergangenen zwölf Bundesliga-Spieltage waren von Erfolg gekrönt (1U).

Vor allem im heimischen Stadion spielte die Alonso-Elf stark auf und blickt auf elf Siege und zwei Remis. Nur in einem der insgesamt 13 Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Mit 36 erzielten Toren ist die Offensive in der BayArena sehr gefährlich und erzielte im Schnitt pro Heimspiel 2,8 Tore.

Nach wie vor fungiert Victor Boniface mit zehn Toren als bester Angreifer in den eigenen Reihen. Der 23-jährige Nigerianer fehlt aber bereits seit Januar aufgrund einer Adduktorenverletzung. Mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Alejandro Grimaldo und Nathan Tella ist aber genügend offensive Durchschlagskraft geboten.

Leverkusen - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 SC Freiburg (A), 3:2 Qarabağ (H), 2:0 VfL Wolfsburg (H), 2:2 Qarabağ (A), 2:0 1. FC Köln (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:3 VfB Stuttgart (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A), 2:1 Werder Bremen (H), 3:2 Borussia Dortmund (A), 0:1 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Hoffenheim: 3:2 (A), 3:1 (A), 0:3 (H), 4:2 (A), 2:2 (H).

Nachdem TSG Hoffenheim zwei Erfolgserlebnisse gegen Bremen (2:1) und Dortmund (3:2) verbuchten, mussten zuletzt zwei Niederlagen gegen Frankfurt (1:3) und Stuttgart (0:3) hingenommen werden. Aufgrund der schwachen Ausbeute rutschte die TSG in der Tabelle auf den achten Platz ab und droht im Mittelfeld zu versinken. Der Rückstand auf die internationalen Ränge ist auf sieben Punkte angewachsen.

Auswärts müssen sich die Kraichgauer keineswegs verstecken und gehören zu den sechs auswärtsstärksten Teams der Bundesliga. Beinahe 50 Prozent der Paarungen in der Ferne waren von Erfolg gekrönt (6S, 2U, 5N). Hoffenheim legt in den Stadien des Gegners gehörig Zug zum Tor an den Tag und blickt auf 25 erzielte Auswärtstore. Nur Bayern (31), Leverkusen (30), RB Leipzig (28) und Dortmund (26) waren in der Fremde treffsicherer.

Elf der bisherigen 13 Paarungen führten im deutschen Oberhaus auswärts zu beiderseitigen Toren, lediglich beim 0:3 in der Münchner Allianz Arena wurde ein eigener Treffer verpasst. In Sinsheim sorgt Maximilian Beier mit zwölf Treffern für die offensiven Höhepunkte. Zuletzt ging der 21-jährige Mittelstürmer jedoch zweimal am Stück leer aus. 100 Euro Wettbonus für den Leverkusen Hoffenheim Tipp gefällig? In diesem Fall könnte sich eine erstmalige Kontoeröffnung bei Oddset lohnen. Der Bookie verdoppelt nämlich die erste Einzahlung bis zu 100 Euro. Der Oddset Neukundenbonus unterliegt den Umsatzbedingungen.

Unser Leverkusen – Hoffenheim Tipp: Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen

Leverkusen hat sicherlich die Länderspielpause zur Regeneration genutzt und wird mit vollem Akku gegen Hoffenheim an den Start gehen. Die Werkself stellt zu Hause das Maß aller Dinge dar und ist über die gesamte Saison hinweg weiterhin in allen drei Wettbewerben ungeschlagen. Xabi Alonso wird im 76. Pflichtspiel als Leverkusen-Coach offensiv agieren und somit seiner Linie treu bleiben. Alles andere als ein Heimsieg würde uns doch sehr überraschen. Aufgrund der Torgefährlichkeit der Kraichgauer schließen wir aber zumindest ein Auswärtstor nicht gänzlich aus.