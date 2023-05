Leverkusen - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2023

Unser Leverkusen - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.05.2023 lautet: Aufgrund einer Spielverlegung gibt es erstmals seit zwölf Jahren zwei Bundesligaspiele an einem Freitag zu sehen. Im Rheinderby zwischen der Werkself und den Geißböcken gibt es einen klaren Favoriten.

Beide Mannschaften hatten zuletzt ihre Probleme mit einer Freitags-Partie. Bayer verlor die letzten vier Spiele an einem Freitag, Köln sogar sechs in Folge.

Wie relevant diese Werte sind, kann jeder für sich entscheiden, fest steht: Die Werkself ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und unter Xabi Alonso in Bestform. In der BayArena setzen wir auf „Über 1,5 Tore“ und einen „Sieg der favorisierten Hausherren“. Bet3000 sorgt hier für eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Köln auf „Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore“:

B04 steht in der Bundesliga bei 4 Heimsiegen in Folge.

Durchschnittlich fallen in der BayArena 3,40 Tore pro Spiel - Gastauftritte der Kölner enden im Schnitt mit 3,33 Toren in der Partie.

Leverkusen kassierte in den vergangenen 3 Bundesliga-Spielen kein Gegentor.

Leverkusen vs Köln Quoten Analyse:

Der 30. Spieltag sorgte bei der Werkself für einen kleinen Dämpfer. Union Berlin rang Leverkusen ein 0:0 ab. Damit liegt Bayer acht Punkte hinter Platz 4. Hofft man bei B04 noch auf die Qualifikation für die Königsklasse, muss die volle Punkteausbeute aus den übrigen vier Spielen her.

Köln bekam durch die Spielverlegung weiteres Futter für ein emotionsgeladenes Rheinderby. Zuletzt verloren die Domstädter nur eines von fünf Ligaspielen. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher.

Gewinnt Bayer, könnt ihr Quoten bis zu 1,65 einsammeln. Versetzen die Kölner dem Favoriten einen Nackenschlag, liegen euch Wettquoten von maximal 5,10 zu Füßen. Wollt ihr vor dieser Wette eine Einzahlung mit einer Paysafecard tätigen, findet ihr hier die passende Übersicht.

Leverkusen vs Köln Prognose: „Die beste Form der Liga“

Leverkusen gewinnt durch die Verlegung zwei zusätzliche Tage an Regeneration, um sich auf das Europa-League-Halbfinale gegen den AS Rom vorzubereiten. Nach 14 ungeschlagenen Spielen in Folge sind die Hoffnungen auf ein Weiterkommen von B04 groß.

Neun dieser 14 ungeschlagenen Spiele fanden im nationalen Liga-Wettbewerb statt. Über die vergangenen acht Wochen sammelte die Werkself 2,50 Punkte pro Spiel ein - der beste Schnitt der gesamten Liga! Zuletzt hielt die Elf von Xabi Alonso sogar in drei Ligaspielen in Folge den eigenen Kasten sauber.

In der heimischen BayArena war ebenfalls kein Kraut gegen Leverkusen gewachsen. Aktuell blicken die Hausherren auf vier Heimsiege in Folge zurück. Drei dieser vier Spiele endeten mit Über 2,5 Toren in der Partie.

Das dürfte niemanden verwundern, denn Bayer stellt mit 51 Toren die fünftbeste Offensive der gesamten Bundesliga. 67 Prozent ihrer Auftritte vor heimischer Kulisse wurden mit Über 2,5 Toren abgepfiffen. Im Schnitt fielen bisher satte 3,40 Tore pro Heimspiel.

Leverkusen - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:0 Union Berlin (A), 2:0 RB Leipzig (H), 4:1 Royale Union Galloise (A), 0:0 Wolfsburg (A), 1:1 Royale Union Gilloise (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 0:1 Freiburg (H), 3:1 Hoffenheim (A), 1:1 Mainz (H), 3:1 Augsburg (A), 0:0 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Köln: 2:1 (A), 0:1 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 4:0 (A).

Der April meinte es gut mit dem 1. FC Köln. Steffen Baumgart und seine Mannschaft sammelten in fünf Spielen acht Punkte. Es waren wichtige Zähler, mit denen die Abstiegssorgen auf ein Minimum reduziert werden konnten.

Dennoch spricht die Form gegen Köln. Leverkusen ist über die vergangenen acht Spieltage das beste Team der Liga. Während der Effzeh in diesem Zeitraum auf durchschnittlich 1,13 Punkte pro Spiel kam, sammelte Bayer im Schnitt mehr als doppelt so viele Punkte (2,50).

Wie bereits erwähnt, fallen in der BayArena durchschnittlich 3,40 Tore pro Partie. Auswärtsspiele der Gäste liegen mit 3,33 Treffer pro Partie nur minimal unter diesem Wert. Um Tore sollten wir uns in diesem Spiel also keine Sorgen machen.

Die Frage ist nur, auf welcher Seite die Bälle ins Netz befördert werden. Leverkusen blieb drei Spiele in Folge ohne Gegentor. Unter Xabi Alonso tritt die Werkself mit einer stabilen Defensive auf. Köln hingegen hat ein Problem mit der Chancenverwertung. Bisher gingen die Domstädter in 43 Prozent ihrer Saisonspiele ohne eigenen Treffer vom Feld.

Platziert ihr eure Wetten am liebsten über Sportwetten-Apps, könnt ihr das auch bei Bet3000 tun. Wollt ihr beispielsweise auf einen Sieg der Hausherren setzen, könnt ihr eine Quote von 1,70 abstauben.

Unser Leverkusen - Köln Tipp: Sieg Leverkusen & Über 1,5 Tore

Neben der aktuellen Form spricht auch die Bilanz der letzten direkten Duelle für einen Heimsieg. Leverkusen ging in vier der vergangenen sechs Aufeinandertreffen als Sieger vom Feld. Fünf dieser sechs Begegnungen wurden mit Über 2,5 Toren abgepfiffen.