Leverkusen - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Leverkusen - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.10.2023 lautet: Leverkusen revanchiert sich für die letzten beiden Heimpleiten mit einem deutlichen Sieg.

Im Rheinischen Derby am Sonntag zwischen Leverkusen und Köln könnten die Ausgangspositionen kaum unterschiedlicher sein. Bayer will mit einem Heimsieg weiter an der Tabellenspitze der Bundesliga bleiben, während Köln den ersten Saison-Dreier überhaupt einfahren will.

An die letzten Auftritte in der BayArena hat der Effzeh beste Erinnerungen. Doch wir gehen davon aus, dass die Geißböcke dieses Mal keine Chance haben werden. Wir tendieren zur Wette „Sieg Leverkusen HC -1″ mit einer Quote von 1,92 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Köln auf „Sieg Leverkusen HC -1″:

Leverkusen hat alle 4 Pflichtspiele zu Hause mit gesamt 16:4 Toren gewonnen.

Köln steht nach 6 Spieltagen erst bei einem Punkt.

Bayer spielt die beste Saison seiner Bundesliga-Geschichte, Köln die schwächste.

Leverkusen vs Köln Quoten Analyse:

Für die alten und neuen Wettanbieter gibt es in diesem Spiel keine zwei Meinungen: Bayer wird klar gewinnen! Das jedenfalls kann man bei Quoten von höchstens 1,35 für Wetten auf einen Heimsieg wohl so sagen. Für den Tipp auf einen Sieg der Kölner werfen die Buchmacher Quoten bis 8,50 auf den Markt.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ knackt bei den meisten Bookies die Marke von 3,00 noch recht deutlich. Zumindest einen Treffer scheinen DAZN Bet und Co. den Gästen aber zuzutrauen. Mit Werten bis 1,75 liegen die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“ klar unter jenen für die Gegenwette, die teilweise die 2,00er-Marke knacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Köln Prognose: Bayer lässt nichts anbrennen

Der Erfolgslauf von Leverkusen geht weiter. Am Donnerstag gewann die Werkself auch ihr zweites Gruppenspiel in der Europa League in Molde mit 2:1, feierte damit den vierten Pflichtspielsieg in Folge und blieb auch im neunten Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen. In allen diesen neun Partien traf Bayer mindestens doppelt.

In der Bundesliga kommt das Team von Trainer Xabi Alonso nach sechs Spieltagen auf 16 Punkte. Damit spielt der Klub die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit lag Leverkusen nach sechs Runden mit nur vier Zählern auf dem vorletzten Platz.

Zu Hause will man die Tabellenführung nun behaupten und in der heimischen BayArena war man in dieser Saison bislang makellos. Alle vier Pflichtspiele (drei in der Bundesliga, eines in der Europa League) wurden mit gesamt 16:4 Toren gewonnen. In jedem der vier Heimspiele erzielte Bayer mindestens drei Treffer, in den letzten drei sogar jeweils mindestens vier Tore.

Jede der letzten drei Heimpartien gewann die Werkself mit mindestens drei Toren Differenz. Saisonübergreifend hat Leverkusen nur eines der letzten 13 Pflichtspiele zu Hause verloren. Das war ein 1:2 am 31. Spieltag der Vorsaison gegen - natürlich - Köln. Mit dem 0:1 in der Saison 2021/22 verlor Bayer sogar die letzten beiden Heimpartien gegen den Effzeh.

Leverkusen - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Molde (A), 3:0 Mainz (A), 4:1 Heidenheim (H), 4:0 Häcken (H), 2:2 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 0:2 Stuttgart (H), 1:2 Bremen (A), 1:3 Hoffenheim (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:2 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Köln: 1:2 (H), 2:1 (A), 0:1 (H), 2:2 (A), 3:0 (H)

Die Kölner haben eine spiegelbildliche Bilanz wie Leverkusen: Auch sie haben nach sechs Spieltagen ein Remis in der Bilanz stehen. Das war es dann aber auch schon. Die anderen fünf Partien haben sie alle verloren. Die letzten drei Bundesliga-Spiele verloren sie in Serie und stehen mit nur einem Zähler und 4:11 Toren auf dem vorletzten Platz.

Für den Effzeh ist das die geteilt schwächste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. Das letzte Mal, dass Köln nach sechs Spieltagen nur einen Punkt hatte, war 2017/18. Damals stieg der Klub am Saisonende als Schlusslicht letztmals in die 2. Bundesliga ab.

Saisonübergreifend sind die Kölner gar seit acht Bundesliga-Spielen sieglos, von denen sie sechs verloren. Das ist die längste diesbezügliche Negativserie unter Trainer Steffen Baumgart. Kein anderer Klub holte in diesem Zeitraum weniger Punkte. Vor allem in der Offensive hapert es. Mit nur vier Toren stellt Köln zusammen mit Mainz und Frankfurt den schwächsten Angriff.

Gerade einmal nur 6,6 Prozent seiner Chancen konnte der Effzeh in dieser Saison in Tore ummünzen. In den letzten beiden Spielzeiten haben die Geißböcke in der BayArena gewonnen. Doch in der aktuellen Verfassung haben die Wettanbieter, die immer wieder Freiwetten ohne Einzahlung anbieten, zurecht erhebliche Zweifel.

Unser Leverkusen - Köln Tipp: Sieg Leverkusen HC -1

Zwei Heimniederlagen im Rheinischen Derby in Folge kann und wird Bayer nicht auf sich sitzen lassen. Aktuell liegen große Unterschiede zwischen diesen Klubs. Ihre letzten drei Pflichtspiele in der BayArena hat die Werkself mit gesamt 13:2 Toren für sich entschieden und den jeweiligen Gegner mit mindestens drei Treffern Differenz geschlagen. Gegen schwache Kölner, die den schlechtesten Angriff stellen, sollte daher ein Sieg mit nur zwei Toren Unterschied mehr als nur im Bereich des Möglichen liegen.