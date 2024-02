Leverkusen – Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2024

Unser Leverkusen - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.02.2024 lautet: Unaufhaltsam marschiert die Elf von Trainer Xabi Alonso zur ersten Deutschen Meisterschaft. In unserem Wett Tipp heute wird sich Mainz nicht als Stolperstein herausstellen.

Leverkusen ist als einziges Team in Europa weiterhin in sämtlichen Wettbewerben ungeschlagen und möchte seine Bilanz zweifelsohne gegen Mainz fortführen. Der FSV hat nach elf sieglosen Bundesliga-Spieltagen unter Beweis gestellt, dass er doch noch gewinnen kann und setzte sich mit dem neuen Trainer Bo Henriksen gegen Augsburg mit 1:0 durch.

Spielerisch sind die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen natürlich deutlich besser. Unser Wett Tipp heute lautet somit: „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Mainz auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Die Werkself gewann über 80 Prozent der Heimspiele und absolvierte genauso viele Ansetzungen zu Hause mit mehr als 2,5 Toren.

Mainz wartet weiterhin auf den ersten BL-Auswärtserfolg und ging zuletzt in der Ferne zweimal am Stück leer aus.

Bayer 04 liegt 16 Ränge in der Tabelle vor den Recken aus Rheinland-Pfalz.

Leverkusen vs Mainz Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren am Markt „1x2″ eine sehr klare Linie und lassen kaum Zweifel am Heimsieg. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Wettquote von 1,22 auf „Sieg Leverkusen“ untermauert wird.

Wer die Gäste aus Mainz in der Favoritenrolle sieht, darf sich über den bis zu 13-fachen Wetteinsatz freuen. Immerhin setzten sich die Gäste zuletzt in der BayArena mit 3:2 durch.

Oddset rechnet mit einem offensiv geführten Kräftemessen und tendiert zu drei oder mehr Toren. Neben einer Quote von 1,53 für diesen Spielausgang

Leverkusen vs. Mainz Prognose: Stellt Mainz dem Bundesliga-Primus ein Bein?

Leverkusen scheint derzeit unaufhaltsam zur ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte zu marschieren. 18 Siege und vier Remis ließen 58 Punkte auf das Konto der Werkself wandern. Der Vorsprung zum Verfolger aus München ist auf stolze acht Zähler angewachsen.

Zu Hause sind die Nordrhein-Westfalen natürlich auch ungeschlagen und holten neun Siege und zwei Remis. Satte 32 Heimtore wurden bislang erzielt. Nur Bayern (37) und Stuttgart (34) waren auf heimischem Boden treffsicherer.

Übungsleiter Xabi Alonso lässt in der BayArena gerne im 3-4-2-1 auflaufen und macht das Mittelfeld dabei sehr eng. Ein Umstand, der zu wenigen Gegentoren führt. Nur sechs waren es in elf Heimspielen an der Zahl. Mehr als 50 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten im deutschen Oberhaus als „Clean Sheet“. Trotz der starken Defensive brachten mehr als 80 Prozent der Partien zu Hause mindestens drei Tore mit sich.

Offensiv läuft vieles über Florian Wirtz, der mit fünf Toren und sechs Vorlagen überzeugen konnte. Der 20-jährige Mittelfeldakteur wird genauso wie Trainer Alonso mit den Bayern in Verbindung gebracht. Ein Umstand, der für Unruhe im Team sorgen könnte.

Leverkusen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Heidenheim (A), 3:0 FC Bayern (H), 3:2 VfB Stuttgart (H), 2:0 Darmstadt (A), 0:0 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:0 Augsburg (H), 1:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H), 0:1 Bremen (H), 0:1 Frankfurt (A).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Mainz: 3:0 (A), 2:3 (H), 3:0 (A), 2:3 (A), 1:0 (H).

Nach 15 langen Jahren Erstklassigkeit dürfte es für den FSV in dieser Saison eng werden. Anhand der bisherigen Leistungen lässt sich nur wenig Mut schöpfen. Mit lediglich 15 Punkten rangieren die Mainzer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Eine Platzierung, die die Verantwortlichen zum Handeln zwang. Der bis dato erfolglose Jan Siewert wurde nach nur wenigen Spielen wieder entlassen und durch Bo Henriksen ersetzt. Der Norweger legte einen starken Start hin und verbuchte gleich zum Auftakt einen knappen 1:0-Triumph gegen den FC Augsburg.

Aufgrund des Erfolgs ist der Rückstand zum Relegationsplatz, der momentan vom 1. FC Köln belegt wird, auf einen Punkt geschrumpft. Zum rettenden Ufer fehlen mittlerweile aber bereits sieben Zähler.

In erster Linie gilt es für den neuen Coach, an der Auswärtsschwäche zu arbeiten. Nach wie vor warten die Schützlinge aus Rheinland-Pfalz auf den ersten Bundesliga-Auswärtssieg (6U, 5N). Vor allem muss die Offensive zwingend in der Ferne belebt werden. Drei der letzten sechs Paarungen in den gegnerischen Stadien liefen ohne eigenen Treffer ab. Nur neun Auswärtstore kamen in elf Spielen zum Vorschein.

Wer auf einen Sieg der Leverkusener ohne Gegentor wetten möchte, erhält dafür bei NEObet eine Quote von 1,86.

Unser Leverkusen – Mainz Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Mit 566,55 Millionen Euro zeichnet sich der Gastgeber aus Leverkusen durch mehr als den fünffachen Kader-Marktwert der Gäste (109,65 Mio. €) aus. Ganze 16 Plätze trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. Laut Buchmacher-Bewertung kommt alles andere als ein Heimsieg einem kleinen Fußballwunder gleich. Bereits in der Hinrunde konnte sich die Werkself deutlich mit 3:0 in Mainz durchsetzen und untermauerte ihre Überlegenheit.