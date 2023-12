Leverkusen - Molde Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2023

Unser Leverkusen - Molde Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.12.2023 lautet: Leverkusen ist das beste Team der Europa League und konnte bisher alle Spiele gewinnen. Gegen Molde geht es nun um nicht mehr viel, jedoch können wir uns nicht wirklich vorstellen, dass Bayer das Spiel abschenken wird. So sehen wir in unserem Wett Tipp heute die Gastgeber im Vorteil.

Es könnte in dieser Saison wohl kaum besser für die Werkself aus Leverkusen laufen. Platz eins in der Bundesliga, eine bisher makellose Bilanz in der Europa League, Viertelfinale im DFB-Pokal - das Team zaubert bisweilen inspirierenden Angriffsfußball auf den Rasen.

Trainer Xabi Alonso überzeugt zudem taktisch und hat ein funktionierendes Teamgefüge installiert. So scheint ein Sieg gegen Molde, selbst mit einer erwartbaren Rotation in der Startaufstellung, sehr wahrscheinlich. Wir entscheiden uns daher für eine „Halbzeit/Endstand 1/1″ Wette mit einer Quote von 1,93 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Molde auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

In 4 ihrer 5 gewonnenen Partien in der Europa League führten die Leverkusener schon zur Halbzeit.

In Pflichtspielen zu Hause sammelte Bayer in dieser Saison 28 von 30 möglichen Punkten.

Leverkusen stellt mit erst 2 Gegentreffern die beste Defensive der gesamten Europa League.



Leverkusen vs Molde Quoten Analyse:

Bayer Leverkusen wird im kommenden Duell mit Molde auch von den Bookies als klarer Favorit gesehen. So bekommt die Werkself auf dem Drei-Wege-Markt eine Siegquote von 1,35 zugewiesen, während ein Sieg der Norweger mit einer Quote von 7,75 als recht unwahrscheinlich betrachtet wird.

Im Spiel werden einige Tore erwartet. So liegt die Quote auf eine „Über 2,5 Tore“-Wette bei recht niedrigen 1,43. Übrigens könnt ihr für euren Leverkusen Molde Tipp auch den Bwin Gutschein Code verwenden, um noch mehr aus eurer Wette herauszuholen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Molde Prognose: Bleiben die Leverkusener weiter ungeschlagen?

Mit 36 Punkten aus den ersten 14 Spielen thront Bayer Leverkusen auf dem Spitzenplatz der Bundesliga und musste als einziges Team im Wettbewerb noch keine Niederlage hinnehmen (11S 3U). Außerhalb des regulären Ligabetriebs wurden sowohl in der Europa League als auch im DFB-Pokal alle Spiele gewonnen.

Mit 39 Toren im deutschen Oberhaus stellt Bayer die zweitbeste Offensive und mit erst 12 Gegentoren die beste Defensive der gesamten Liga, was eine beeindruckende Tordifferenz von +27 zur Folge hat. Dabei kann sich Coach Alonso auf eine Vielzahl von Spielern in Sachen Scoring verlassen. Gleich vier Spieler kommen auf eine zweistellige Zahl an Scorerpunkten.

Der letztjährige norwegische Meister aus Molde blickt hingegen auf eine enttäuschende Saison 2023 in der Eliteserien zurück. Nach 30 Spieltagen landete man mit 19 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Bodo/Glimt nur auf dem fünften Rang und verpasste somit eine weitere Qualifikation fürs europäische Geschäft.

Zwar stellten die Männer von Trainer Erling Moe mit 65 Toren die zweitbeste Offensive der Liga, jedoch haperte es zu oft in der Verteidigung und mit neun Niederlagen und sechs Remis wurden am Ende zu viele Punkte hergeschenkt, um im Rennen um die Titelverteidigung ein Wörtchen mitreden zu können.

Leverkusen - Molde Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Stuttgart (A), 3:1 Paderborn (A), 1:1 Dortmund (H), 2:0 Häcken (A), 3:0 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Molde: 1:0 Bodo/Glimt (A), 1:1 Ham-Kam (H), 2:2 Qarabag (H), 3:1 Sarpsborg (A), 4:0 Lillestrøm (H)

Letztes Spiel Leverkusen vs. Molde: 2:1 (A)



Es gibt wohl im Moment kein gefährlicheres Außenverteidiger-Duo auf der Welt als das der Werkself. Sowohl Alejandro Grimaldo (9 Tore, 6 Vorlagen) als auch Jeremie Frimpong (6 Vorlagen, 9 Tore) kommen in 22 Pflichtspielen in dieser Spielzeit auf unglaublich starke 15 Scorerpunkte.

Auch das ist ein Grund für die starken Leistungen der Werkself auch außerhalb des regulären Spielbetriebs in der Bundesliga. Im DFB-Pokal sammelte Bayer drei Siege, musste bisher jedoch nur gegen unterklassige Gegner bestehen. Im Viertelfinale kommt es nun jedoch zum Kracher gegen den formstarken VfB Stuttgart.

Der Blick auf den direkten Vergleich zwischen den beiden kommenden Gegnern ist schnell erledigt. So war das Hinspiel in Norwegen die erste Begegnung zwischen den beiden Teams. Leverkusen gewann am Ende 2:1, nachdem man schon zur Pause mit 2:0 führte.

Für Molde steht in der kommenden Partie das Weiterkommen in der Europa League auf dem Spiel. Jedoch könnte selbst ein Sieg gegen den großen Favoriten aus Leverkusen nicht reichen, sollte Qarabag im Parallelspiel ebenfalls gewinnen. Den direkten Vergleich mit dem punktgleichen Team aus Aserbaidschan hat man nämlich verloren.

Wer trotzdem an die Sensation glaubt und auf einen Sieg der Norweger gegen die enorm formstarken Leverkusener tippen möchte, kann dies auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps erledigen.

Unser Leverkusen - Molde Tipp: „Halbzeit/Endstand 1/1″

Die Leverkusener erzielten in ihren Spielen etwa genauso viele Tore in der ersten Hälfte wie nach dem Pausenpfiff. Die Vielzahl der potenten Offensiv-Optionen im Kader der Werkself spricht eindeutig dafür, dass auch im Rückspiel gegen Molde der Ball eher früh als spät im gegnerischen Netz zappeln wird.