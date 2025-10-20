Leverkusen - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2025

SPORT1 Betting 20.10.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verliert die Werkself erstmals unter Kasper Hjulmand?

Unser Leverkusen - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.10.2025 lautet: Im Wett Tipp heute stößt die Werkself an ihre Grenzen und wird für ihre Fehler bestraft.

Drei Bundesliga-Spiele in Folge hat Bayer im Vorfeld der Leverkusen PSG Prognose für sich entschieden. Unter dem dänischen Übungsleiter macht die Werkself kontinuierliche Schritte nach vorne, leistet sich aber weiterhin düstere Momente in den Paarungen und gönnt sich Auszeiten.

Fehlende Konzentration darf sich B04 im Vergleich mit dem amtierenden Champions-League-Sieger eigentlich nicht erlauben. Deswegen gehen wir auf eine Quote von 1,86 für den Leverkusen PSG Wett Tipp heute "Sieg PSG & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Leverkusen vs PSG auf “Sieg PSG & Über 1,5 Tore”:

PSG hat 5,15 erwartbare Tore an den ersten beiden CL-Spieltagen erzielt (5.).

PSG holte gegen Atalanta (4:0) und Barcelona (2:1) die volle Punkteausbeute.

Leverkusen gewann in diesem Kalenderjahr nur eine von 6 europäischen Partien.

Leverkusen vs PSG Quoten Analyse:

Verfolgt ihr die aufmerksam die Quotenvergabe der besten Sportwetten Anbieter, erkennt ihr ziemlich schnell die Rollenverteilung in den Leverkusen PSG Wettquoten. Der Bundesligist agiert im eigenen Stadion als klarer Außenseiter.

Kein Wunder, schließlich empfängt die Werkself den amtierenden Champions-League-Sieger aus der französischen Hauptstadt. Dem ist mit zwei Siegen aus zwei CL-Partien gegen starke Konkurrenten ein perfekter Auftakt in die Königsklasse gelungen. Mehr als Leverkusen PSG Quoten von 1.65 findet ihr für einen Auswärtssieg kaum.

Leverkusen vs PSG Prognose: Rückkehr der Ausnahme-Kicker

Auf Champions-League-Fußball der besonderen Sorte dürfen die anwesenden Zuschauer in der BayArena am Dienstag hoffen. Der Leverkusen gegen PSG Tipp dürfte den Anhängern der Werkself jedoch nicht schmecken.

Auf dem Papier hätte B04 die ersten beiden Begegnungen in der Königsklasse gewinnen müssen. In der Realität teilte sich die Werkself jedoch sowohl gegen Kopenhagen (2:2) als auch PSV Eindhoven (1:1) die Zähler. Ein weiterer Punkt kommt laut unserer Leverkusen vs. PSG Prognose vorerst nicht dazu.

Dafür reicht die Verfassung der Hausherren aktuell nicht aus, wenngleich Kasper Hjulmand den zu Beginn strauchelnden Bundesliga-Vizemeister Stück für Stück wieder auf ein höheres Niveau verhilft.

Gelegentliche Dellen wie am vergangenen Wochenende in Mainz (4:3) sind jedoch in beinahe jeder Begegnung der Hjulmand-Auswahl vorhanden. Sowas wird vom CL-Titelverteidiger im Leverkusen - PSG Tipp gnadenlos ausgenutzt.

Leverkusen vs PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:3 Mainz (A), 2:0 Union Berlin (H), 1:1 PSV Eindhoven (H), 2:1 St. Pauli (A), 1:1 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele PSG: 3:3 Strasbourg Alsace (H), 1:1 Lille (A), 2:1 Barcelona (A), 2:0 Auxerre (H), 0:1 Marseille (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. PSG: 1:2 (A), 0:4 (H), 1:4 (A).

Das Kalenderjahr 2025 ist in europäischer Hinsicht ziemlich ernüchternd für den Bundesligisten verlaufen. Leverkusen gewann im Jahr 2025 nur eine von sechs Champions-League-Partien.

Kritisch sind vor der Leverkusen gegen PSG Prognose vor allem die Ausfälle der Gastgeber. Hjulmand muss voraussichtlich auf Top-Torschütze Patrik Schick verzichten. Der Angreifer ist aber längst nicht der einzige vermeintliche Ausfall.

Zusätzlich fehlen Malik Tillman, Exequiel Palacios, Lucas Vazquez, Axel Tape und vielleicht auch Jarell Quansah sowie Nathan Tella. Außerdem haben Jonas Hofman und Martin Terrier keine Spielberechtigung für die Ligaphase.

Im Gegensatz dazu vermelden die Gäste aus der französischen Hauptstadt positive Rückmeldung bezüglich der Einsatzfähigkeit mehrere Leistungsträger. Kapitän Marquinhos, zählt ebenso wieder zum Kader wie Ousmane Dembele.

Obwohl Luis Enrique in dieser Spielzeit schon mehrfach auf einige Top-Spieler verzichten musste, hat der französische Serienmeister erst ein einziges Pflichtspiel verloren (0:1 vs. Marseille).

So seht ihr Leverkusen - PSG im TV oder Stream:

21. Oktober 2025, 21 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Zudem beeindruckten Les Parisiens in der Königsklasse durch ihren 2:1-Auswärtssieg zu Gast in Barcelona. Inklusive dieser Paarung gegen einen der besten Offensiven Europas hat PSG in der laufenden CL-Saison erst 1,82 erwartbare Gegentore erlaubt.

Im Angriffsspiel haben bereits verschiedene Spieler Verantwortung übernommen und in der Königsklasse für Torchancen im Wert von 5,15 xG (5.) gesorgt. Durchschnittlich waren die Abschlüsse der Gäste 0,14 erwartbare Tore wert.

Leverkusen vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken - Andrich, Bade, Belocian - Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Maza, Poku, Kofane

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Lomb, Tapsoba, Echeverry, Ben Seghir, Izekor,

Startelf PSG: Chevallier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Kang-in, Vitinha, Doue - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov, Marquinhos, Beraldo, Kamara, Joao Neves, Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Mayulu, Dembele

Mit dieser Dichte an hochkarätigen Chancen kann B04 bislang nicht mithalten (0,10 xG/Schuss). Darüber hinaus hat PSG bereits 85 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (2.).

Mit dieser Dichte an hochkarätigen Chancen kann B04 bislang nicht mithalten (0,10 xG/Schuss). Darüber hinaus hat PSG bereits 85 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (2.).

Bayer kam gegen vermeintlich schwächere Kontrahenten bis jetzt nur auf 56 Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner. Zudem gab das Hjulmand-Team nicht Mal halb so viele Schüsse aufs Tor ab (8) wie PSG (20).

Unser Leverkusen - PSG Tipp: Sieg PSG & Über 1,5 Tore

Der Titelverteidiger reist mit einer perfekten Champions-League-Ausbeute in die BayArena und verlässt das Stadion der Werkself mit einer hundertprozentigen Siegbilanz in dieser CL-Spielzeit. Zudem kann die Offensive mindestens zwei Treffern in Leverkusen erzielen.