Leverkusen - Qarabag Agdam Tipp, Prognose, Quote | 26.10.23

Unser Leverkusen - Qarabag Agdam Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.10.2023 lautet: Xabi Alonso hat in Leverkusen ein herausragendes Team geformt, das in jedem Bewerb mit gewisser Anspruchs-Haltung startete. Im Spitzenspiel hält die Form.

Leverkusen hat einen genialen Saisonstart hingelegt. Mit sieben Siegen aus acht Partien hat sich die Werkself an die Bundesliga-Spitze gesetzt. International gelangen zwei Siege in Serie. Ein dritter Erfolg im Duell mit Qarabag würde die Tabellenführung festigen. Die Gäste aus Aserbaidschan sind mit zwei 1:0-Siegen ebenfalls erfolgreich in die EL gestartet. Die restliche Konkurrenz der Gruppe H (Molde, Häcken) ist nicht mit der Werkself vergleichbar.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Leverkusen ohne Gegentor"

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Qarabag Agdam auf „Sieg Leverkusen ohne Gegentor“:

Leverkusen hat zuletzt 6 Pflichtspiele in Folge gewonnen, 3 davon ohne Gegentor.

Leverkusen hat 1,7 erwartbare Gegentore zugelassen (6.).

Leverkusen hat 4,7 erwartbare Tore erzielt (4.)

Leverkusen vs Qarabag Agdam Quoten Analyse:

Die formidablen Ergebnisse der Werkself ziehen sich in dieser Spielzeit durch alle Wettbewerbe. National steht sie mit sieben Siegen aus acht Partien an der Tabellenspitze und in der ersten Pokalrunde fuhr Bayer einen ungefährdeten 8:0-Sieg ein. Der dritte Europa-League-Sieg in Folge bringt euch dementsprechend geringe Quoten bis 1,23 ein.

Qarabag hat an den ersten beiden Spieltagen zwei knappe 1:0-Siege gefeiert. Neben Slavia Prag und Panathinaikos blieben sie dabei als eines von drei Teams von einem Gegentor verschont. Sollte ihnen erneut ein Dreier gelingen, vergeben die Wettanbieter dafür entsprechende Quoten zwischen 11,00 und 13,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Qarabag Agdam Prognose: Starke Form der Werkself

Die starken Ergebnisse der bisherigen Saison von Leverkusen haben wir bereits erwähnt. Die besten Partien hat die Werkself im eigenen Stadion bestritten. Auf höchster deutscher Ebene ist Bayer nach vier Siegen aus vier Heimspielen und einem Torverhältnis von 15:4 fehlerlos geblieben.

Gleiches gilt nach dem ersten Heim-Auftritt in der Europa League. In der BayArena fuhr die Mannschaft von Xabi Alonso einen souveränen 4:0-Erfolg über den BK Häcken ein.

Leverkusen ist eine Mannschaft, die sowohl mit hoher Geschwindigkeit angreifen kann, als auch im eigenen Ballbesitz die Qualitäten besitzt, sich Chancen zu erarbeiten. Garniert werden diese Fähigkeiten mit einer formidablen Defensive. Erst 1,7 erwartbare Gegentore hat B04 in der Europa League zugelassen (6.).

Die Gäste aus Aserbaidschan sind an den ersten beiden Spieltagen nicht unbedingt aufgrund ihrer Offensive erfolgreich gewesen. Während Qarabag defensiv überzeugen konnte (1,0 xGA), fehlte es dem Angriff an Durchschlagskraft (2,8 xG, 17.).

Leverkusen - Qarabag Agdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 Köln (H), 2:1 Molde (A), 3:0 Mainz (A), 4:1 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Qarabag Agdam: 2:2 Turan Tovuz (A), 2:0 Baku (A), 1:0 Häcken (A), 5:0 Sumgayit (H), 2:1 Gabala (A).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Qarabag Agdam: -

Zuletzt hat sich das Publikum der Werkself in zwei von drei Heimspielen über Zu-Null-Siege der Hausherren gefreut. Gegen die ausbaufähige Angriffsreihe der Gäste könnte durchaus ein weiterer Zu-Null-Sieg von Bayer winken.

Kommen wir auf Qarabag Agdam zu sprechen. Der Tabellen-Zweite der Gruppe H hat die wenigsten Schüsse des ganzen Wettbewerbs zugelassen (13). Außerdem steht man als eines von drei Teams noch ohne Gegentor da und hat erst drei Torschüsse erlaubt (1.).

In der Folge ist Platz 3 bei den erwartbaren Gegentoren (1,0 xGA) sehr gut erklärbar. Allerdings hatten der BK Häcken und Molde FK mit Sicherheit nicht dieselbe offensive Qualität der diesmaligen Hausherren. Insgesamt könnte der Vergleich zwischen Leverkusen und Qarabag zu einem Geduldsspiel werden, in dem das erste Tor den Sieger bestimmt. Schwächt ihr unseren Tipp etwas ab und setzt bei Happybet auf „Beide Teams trefffen: Nein“, könnt ihr mit einer Maximalquote von 1,87 rechnen.

Unser Leverkusen - Qarabag Agdam Tipp: Sieg Leverkusen ohne Gegentor

Zwei Siege zum Auftakt in die Europa League sind für den Vertreter aus Aserbaidschan bemerkenswert. Die eigene Offensive ist jedoch der limitierende Faktor im Vergleich mit der Werkself, die selbst auf eine geordnete und disziplinierte Defensive zurückgreifen kann. Zudem hat Leverkusen eine herausragende Form und jedes Heimspiel der Saison gewonnen.